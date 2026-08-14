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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου Καραΐτσου Ραφαήλ – Γεωργίου στην Εδεσσα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους του.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του το βράδυ της Παρασκευής (14/8/2026).

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Η εξαφάνιση του 31χρονου είχε δηλωθεί στις Αρχές της Έδεσσας στις 6 Αυγούστου, όταν χάθηκαν τα ίχνη του από το χωριό Μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σορός του εντοπίστηκε στην περιοχή Πλατάνη στην Έδεσσα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο Καραΐτσος Ραφαήλ – Γεώργιος είχε εξαφανιστεί στις 6 Αυγούστου, περίπου στις 15:00, από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η αναζήτησή του, η οποία δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο.