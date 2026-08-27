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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε μόλις τέσσερα λεπτά τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν ένας προηγούμενος συναγερμός σε αθλητικό συγκρότημα αποτέλεσε αντιπερισπασμό.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνες στον χώρο του μουσείου για να διαπιστώσουν αν εκλάπη ολόκληρη η συλλογή των 50 αντικειμένων ή μόνο μέρος αυτής.

Τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου λειτούργησαν κανονικά κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπου του δήμου για το περιστατικό.

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Μία από τις σημαντικότερες και πιο πολύτιμες συλλογές χρυσών αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού, ο περίφημος Θησαυρός της Βιγένα, εκλάπη από το μουσείο της ομώνυμης πόλης στη νοτιοανατολική Ισπανία. Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν οι δράστες αφαίρεσαν ολόκληρη τη συλλογή ή μόνο ένα μέρος αυτής.

Η κλοπή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, με τον συναγερμό του μουσείου να ενεργοποιείται περίπου στις 05:20, ενώ μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 05:24, οι δράστες είχαν ήδη εγκαταλείψει το κτήριο.

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Εκπρόσωπος του δήμου της Βιγένα περιέγραψε την επιχείρηση ως «εξαιρετικά γρήγορη» και «εξαιρετικά επαγγελματική», ενώ ανέφερε ότι οι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Όπως διευκρίνισε, οι κλέφτες ενδέχεται να πήραν μαζί τους ολόκληρο τον Θησαυρό ή μόνο ένα μέρος του, με τις έρευνες να επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε ορισμένα αντικείμενα.

Η αστυνομία εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στους χώρους του μουσείου, πραγματοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους δράστες και να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς αφαιρέθηκε.

Han robado el tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce de Europa.



🎙️ @sergimoyano_ pic.twitter.com/4Cu9TzjgjF — Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 27, 2026

Μία συλλογή ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας

Ο Θησαυρός της Βιγένα φυλασσόταν και εκτίθετο στο μικρό μουσείο της Βιγένα, μιας πόλης που βρίσκεται στην επαρχία Αλικάντε, στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Η συλλογή αποτελείται από 50 αντικείμενα, τα περισσότερα από τα οποία είναι κατασκευασμένα από χρυσό. Περιλαμβάνει, επίσης, αντικείμενα από ασήμι και σίδηρο, τα οποία χρονολογούνται περίπου στο 1000 π.Χ. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται 29 βραχιόλια, 11 κύπελλα, τρεις φιάλες, καθώς και άλλα αντικείμενα.

Η αρχαιολογική και ιστορική αξία του θησαυρού θεωρείται τεράστια. Όπως αναφέρει η ηλεκτρονική σελίδα του μουσείου της Βιγένα, σύμφωνα με τους ειδικούς πρόκειται για «την σημαντικότερη συλλογή χρυσών σκευών της Εποχής του Χαλκού μαζί με τους θησαυρούς των βασιλικών τάφων των Μυκηνών».

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🔴 Furten el Tresor de Villena, un dels conjunts arqueològics més importants de l'edat del bronze. Té 3.000 d'antiguitat i el formen principalment peces d'or ⬇️https://t.co/aloHFrKNXs — À Punt NTC (@apuntnoticies) August 27, 2026

Ο εκπρόσωπος του δήμου υπογράμμισε ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου ενεργοποιήθηκαν κανονικά, διαβεβαιώνοντας πως «δεν υπήρξε καμία αστοχία» στα συστήματα προστασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει, ωστόσο, ένα ακόμη περιστατικό που σημειώθηκε λίγο πριν από την κλοπή, καθώς φαίνεται ότι ένας δεύτερος συναγερμός ενεργοποιήθηκε στο αθλητικό συγκρότημα της πόλης. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος συναγερμός να αποτέλεσε κίνηση αντιπερισπασμού, προκειμένου να αποσπαστεί η προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και να διευκολυνθεί η δράση των κλεφτών.

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Η ανακάλυψη του θησαυρού

Ο Θησαυρός της Βιγένα ήρθε στο φως το 1963, όταν ο αρχαιολόγος Χοσέ Μαρία Σολέρ ανακάλυψε τη συλλογή στο εσωτερικό ενός δοχείου, το οποίο είχαν κρύψει στην κοίτη μιας χαράδρας της περιοχής.

Περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά την ανακάλυψή του, η πολύτιμη συλλογή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποια αντικείμενα εκλάπησαν και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Με πληροφορίες από The Guardian

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