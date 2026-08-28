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Ο γιος του αγνοουμένου επιβεβαίωσε την εξέλιξη, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την περιορισμένη υποστήριξη που παρείχε η ισπανική κυβέρνηση στην οικογένειά του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο επιχειρηματίας γλίστρησε στη θάλασσα ενώ βρισκόταν σε ταξίδι με τη σύζυγό του, η οποία παρέμεινε για τρεις ημέρες αβοήθητη στο ακυβέρνητο σκάφος.

Η επιχείρηση διάσωσης είχε ενεργοποιηθεί μετά την αποκατάσταση του σήματος κινητής τηλεφωνίας της συζύγου, οδηγώντας το σκάφος με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου.

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Οριστικά σταμάτησαν οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από τη στιγμή που έπεσε από το σκάφος του στο Ιόνιο Πέλαγος, στην περιοχή μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας. Τη διακοπή των ερευνών από τις ιταλικές Αρχές επιβεβαίωσε την Πέμπτη η οικογένειά του.

Ο γιος του αγνοούμενου, Σέρχιο, μιλώντας σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης ενημέρωσε την οικογένεια πως οι αρμόδιες ιταλικές υπηρεσίες αποφάσισαν να τερματίσουν οριστικά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αφού προηγουμένως την είχαν παρατείνει για ακόμη μερικές ημέρες. Η οικογένεια εκτιμά ότι η παράταση των ιταλικών ερευνών συνδέθηκε με τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση.

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Ο Σέρχιο αναφέρθηκε επίσης στη θεία του, Νούρια, αδελφή του 66χρονου, η οποία είχε μεταβεί στις Συρακούσες της Σικελίας. Εκεί, την περασμένη Τρίτη, οι ιταλικές Αρχές την είχαν ενημερώσει ότι το πρωτόκολλο αναζήτησης βρισκόταν ακόμη σε ισχύ και πως η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή θα ελεγχόταν έως και πέντε φορές την ημέρα.

Η Νούρια βρισκόταν παράλληλα σε συνεχή επικοινωνία με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη και ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειας που πληροφορήθηκε την απόφαση για τον τερματισμό της επιχείρησης.

«Η μόνη λύση που μας απομένει είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά, ώστε οι έρευνες να συνεχιστούν για μερικές ακόμη ημέρες», δήλωσε ο γιος του επιχειρηματία, εκφράζοντας ταυτόχρονα την απογοήτευσή του για τη στάση της ισπανικής κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, «δεν έκανε περισσότερα».

Ο ίδιος υποστήριξε ειδικότερα ότι θα έπρεπε να έχει προσφερθεί μεγαλύτερη θεσμική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη στη μητέρα του, Κάρμεν, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας της πτώσης του συζύγου της στη θάλασσα.

Το ατύχημα και οι τρεις ημέρες στο ακυβέρνητο σκάφος

Ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν συνήθιζε να πραγματοποιεί ταξίδια με σκάφος στη Μεσόγειο μετά τη συνταξιοδότησή του. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, είχε αναχωρήσει από τις Συρακούσες με προορισμό την Πύλο, έχοντας μαζί του τη 67χρονη σύζυγό του, Κάρμεν.

Το επόμενο πρωί, αφού είχε ψαρέψει έναν τόνο και προσπαθούσε να τον καθαρίσει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 150 μίλια από την ακτή. Πριν πέσει στο νερό, ο επιχειρηματίας πρόλαβε να ζητήσει τη βοήθεια της συζύγου του, φωνάζοντας: «Μέντσου, Μέντσου, σβήσε τη μηχανή». Η Κάρμεν, όμως, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπέστη σοκ και δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως. Έτσι, το σκάφος συνέχισε την πορεία του και απομακρύνθηκε από τον 66χρονο.

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Η 67χρονη γυναίκα βρέθηκε για τρεις ημέρες μόνη πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος, χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που δεν της επέτρεπε να επικοινωνήσει με τις Αρχές και να ζητήσει βοήθεια.

Στο μεταξύ, ένας φίλος του ζευγαριού είχε ήδη ενημερώσει για την κατάσταση, καθώς είχε αντιληφθεί ότι το σκάφος είχε βγει από την προγραμματισμένη διαδρομή του.

Η επιχείρηση διάσωσης

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν το κινητό της Κάρμεν απέκτησε ξανά σήμα, κατάφερε να επικοινωνήσει με τη στεριά. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το διεθνές πρωτόκολλο θαλάσσιας διάσωσης.

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Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους και το οδήγησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου. Την ίδια ώρα, άρχισε η επιχείρηση αναζήτησης του 66χρονου στη θάλασσα.

Η ιταλική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση έλαβαν μέρος αεροσκάφη της, ενώ συνέδραμαν και εμπορικά πλοία που έπλεαν στην περιοχή.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Υποκέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης του Ρέτζιο Καλάμπρια. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή γύρω από το τελευταίο γνωστό στίγμα του σκάφους, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο.

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