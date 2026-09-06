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Μια 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου (05/09) στην πόλη Άινα του Αλμπαθέτε, κατά τη διάρκεια αγώνα ταυροδρομίας στο πλαίσιο των τοπικών εορταστικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με όσα αναμεταδίδει η El Pais.

Η γυναίκα, η οποία παρακολουθούσε την πρώτη διαδρομή, δέχθηκε επίθεση από ταύρο ενώ βρισκόταν έξω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής.

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«Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, στη συνοικία Λας Κουέβας, στάθηκε ακίνητη δίπλα στο φράγμα. Όταν οι ταύροι άρχισαν να τρέχουν, ένας από αυτούς της επιτέθηκε», εξήγησε ο δήμαρχος της πόλης, Χουάν Άνχελ Μαρτίνεθ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παρευρισκόμενους δείχνουν τη γυναίκα έξω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη των ταύρων.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Καστίλλης-Λα Μάντσα έλαβε κλήση στις 10:55 π.μ. και στο σημείο έσπευσε ιατρικό ελικόπτερο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η 64χρονη καταγόταν από την Καταλονία και διέμενε με την οικογένειά της σε οικισμό της ορεινής περιοχής Σιέρα ντελ Σεγκούρα.

Παρά την επείγουσα ιατρική φροντίδα που της παρασχέθηκε επί τόπου, η γυναίκα υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο ελικοδρόμιο.

Στον ίδιο αγώνα τραυματίστηκε στο χέρι και ένας άνδρας περίπου 60 ετών, όταν δέχθηκε επίθεση από άλλον ταύρο σε διαφορετικό σημείο της διαδρομής.

Μετά το τραγικό συμβάν, ο δήμαρχος της Άινα ανακοίνωσε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το Σάββατο.

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Οι εορτασμοί προς τιμήν της Παναγίας Σάντα Μαρία ντε λος Άλτος, που ήταν προγραμματισμένοι να διαρκέσουν έως τις 8 Σεπτεμβρίου, αμαυρώθηκαν από την τραγωδία.

🇪🇸🐂 Una mujer de 64 años murió tras ser corneada por un toro durante los encierros de las fiestas patronales de Aýna, Albacete, España. pic.twitter.com/aOdiz4wZoO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

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