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Μέλη του κυκλώματος επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την αναγνωρισιμότητα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για να προωθήσουν μια πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν ότι οι κατηγορούμενοι σχεδίαζαν να συνδέσουν το εγχείρημα με οργανισμό esports του Αγκουέρο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους της υπόθεσης, καθώς δεν προέκυψε καμία επίσημη κατηγορία εις βάρος του.

Συνεργάτες του Αγκουέρο δήλωσαν ότι ο ίδιος απέρριψε άμεσα την πρόταση των εμπλεκόμενων προσώπων μετά από σχετικό έλεγχο που πραγματοποίησαν.

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Το όνομα του Σέρχιο Αγκουέρο φαίνεται να περιλαμβάνεται σε αστυνομική έρευνα που αφορά υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Αργεντινή.

Πιο συγκεκριμένα, το όνομα του Αγκουέρο ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας, η οποία αφορά εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε διεθνές εμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

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Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας καταδεικνύουν ότι ύποπτα μέλη της οργάνωσης επιχείρησαν να αξιοποιήσουν την εικόνα και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή σε επιχειρηματικό εγχείρημα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο άλλοτε άσος της Αλμπισελέστε δεν βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων. Ωστόσο, μέλη εγκληματικού δικτύου με διεθνή δράση φέρονται να επιδίωξαν να συνδέσουν μια πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων με το όνομα και την εικόνα του πρώην επιθετικού, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών.

Από μηνύματα και αρχεία που εντοπίστηκαν σε κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν από τις αρχές, προέκυψαν συνομιλίες σχετικά με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας με την επωνυμία «Krü Tickets». Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επιχείρησαν να τη συνδέσουν με οργανισμό esports που είχε ιδρύσει στο παρελθόν ο Αγκουέρο, προκειμένου να αξιοποιήσουν την αναγνωρισιμότητα και το κύρος του πρώην ποδοσφαιριστή για την προώθηση του εγχειρήματος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά κοκαΐνης από τη Βολιβία, καθώς και συνθετικών ναρκωτικών από την Ισπανία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Πίμποτ Άλβαρες, ο οποίος προχώρησε σε απεργία πείνας μετά τη σύλληψή του.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες μεταξύ προσώπων που, σύμφωνα με τις αρχές, σχετίζονται με την οργάνωση. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Ντιέγκο Φρανσίσκο Ανζαλόνι, Μπόνο Όζι ντε Καρλούτσι, Ραούλ Ομάρ «Μπρούχο» Μαντσόνι και Άλβαρεζ.

Ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης, με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2026, δείχνει ότι ένας κατηγορούμενος ενημέρωσε έναν δεύτερο κατηγορούμενο πως ευελπιστούσε να ολοκληρώσει σύντομα συμφωνία με τον Αγκουέρο για την πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων.

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Λίγες εβδομάδες αργότερα, νέες συνομιλίες φαίνεται να εξέταζαν διαφορετικά σενάρια για τη λειτουργία του εγχειρήματος μέσω περισσότερων εταιρειών. Η μία φέρεται να συνδεόταν με άτομο που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν ως έμπορο ναρκωτικών, ενώ η δεύτερη σχετιζόταν με το εγχείρημα που είχε ως σημείο αναφοράς τον πρώην επιθετικό της Μπαρτσελόνα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε, παράλληλα, ένα ταξίδι στο Μεξικό, το οποίο είχε ως σκοπό την προώθηση των επιχειρηματικών επαφών. Στις 22 Απριλίου, ο Ανζαλόνι φέρεται να ανέφερε στους μεσάζοντές του πως είχε συναντήσει προσωπικά τον Αγκουέρο και πως, βάσει των συνομιλιών τους, η συμφωνία βρισκόταν πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, οι έρευνες έφεραν στο φως προσπάθεια εξασφάλισης περίπου 10.000 ευρώ από υποψήφιους επενδυτές. Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, ο Ανζαλόνι επιχειρούσε να συγκεντρώσει το συγκεκριμένο ποσό, προκειμένου ο Αργεντινός να μην υποχρεωθεί να συμμετάσχει οικονομικά στο αρχικό κεφάλαιο της επιχειρηματικής προσπάθειας.

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Τα παραπάνω περιστατικά εξακολουθούν να βρίσκονται υπό δικαστική εξέταση. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί οποιαδήποτε κατηγορία σε βάρος του Αγκουέρο.

Την ίδια στιγμή, πηγές από το περιβάλλον του πρώην ποδοσφαιριστή ανέφεραν πως ο ίδιος δέχεται συχνά προτάσεις ανάλογου χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει ποτέ σε σχετική συμφωνία. Ειδικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι στενοί συνεργάτες του υποστήριξαν ότι διερεύνησαν τα πρόσωπα που «έτρεχαν» το project και απέρριψαν άμεσα την πρότασή τους.

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