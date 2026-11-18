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Η εθνική Αργεντινής συνέτριψε με 7-0 την Κόστα Ρίκα, σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο «Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες» της Κόρδοβα, αποχαιρετώντας έτσι αγωνιστικά το 2026.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές της σαρωτικής νίκης της Αργεντινής ήταν οι Νίκο Παζ, Χουλιάν Άλβαρες και Φράνκο Μασταντουόνο, οι οποίοι σημείωσαν από δύο τέρματα, ενώ το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ πρόσθεσε και ο Αλέξις Μακ Άλιστερ. Άξιο αναφοράς, ο Μασταντουόνο πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο, στη θέση του Παζ.

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Να σημειωθεί ότι αυτή η διακοπή για αγώνες των εθνικών ομάδων -του Νοεμβρίου- ήταν η πρώτη της «αλμπισελέστε» χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με το εθνόσημο τον περασμένο Οκτώβριο, στην φιλική νίκη εναντίον του Μπενίν, ολοκληρώνοντας μια διεθνή καριέρα με 207 συμμετοχές και 125 γκολ.

Η αναμέτρηση αποτέλεσε έτσι μία ακόμη ευκαιρία για τον Σκαλόνι, προκειμένου να αξιολογήσει το «νέο αίμα» της ομάδας. Ποδοσφαιριστές όπως οι Πρεστιάνι, Περόνε, Βέγκα, Λόπες, Τρόιλο και Ανσελμίνο πήραν χρόνο συμμετοχής. Θυμίζουμε ότι η Αργεντινή ηττήθηκε πριν από λίγα 24ωρα, εντός έδρας από την Ουρουγουάη με 2-1.

Το 2026 ολοκληρώθηκε -έτσι- για την Αργεντινή με 15 νίκες και μόλις δύο ήττες σε 17 αναμετρήσεις. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Λατινικής Αμερικής έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάνοντας από την Ισπανία το τρόπαιο.