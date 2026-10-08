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Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής και το «αντίο» ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι.

The goat horns detail on the number 10 on Messi's farewell shirt 🥹🐐 pic.twitter.com/VtFmF5WZeK Advertisement Advertisement October 7, 2026

Στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής, ο αρχηγός της «Aλμπισελέστε» είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ, σκοράροντας μία φορά και μοιράζοντας δύο ασίστ στο 3-0 επί του Μπενίν.

Στον αποχαιρετιστήριο αγώνα φόρεσε μια φανέλα γεμάτη νόημα, που τόνισε μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Τα κέρατα μιας κατσίκας στον αριθμό «10», που παραπέμπουν στον καλύτερο όλων των εποχών.