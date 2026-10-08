Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής και το «αντίο» ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι.
Στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής, ο αρχηγός της «Aλμπισελέστε» είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ, σκοράροντας μία φορά και μοιράζοντας δύο ασίστ στο 3-0 επί του Μπενίν.
Στον αποχαιρετιστήριο αγώνα φόρεσε μια φανέλα γεμάτη νόημα, που τόνισε μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Τα κέρατα μιας κατσίκας στον αριθμό «10», που παραπέμπουν στον καλύτερο όλων των εποχών.