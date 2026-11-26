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Συναγερμός έχει σημάνει στο Blue Star Paros μετά από ένα τηλεφώνημα ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο πλοίο.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με το Blue Star Paros να επιστρέφει στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για να διαπιστωθεί να υπάρχει βόμβα.

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Το πλοίο είχε ξεκινήσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο – Τήνο – Μύκονο και όταν έγινε το σχετικό τηλεφώνημα βρίσκονταν νότια του Λαυρίου.

Από τα μεγάφωνα του πλοίου, μάλιστα οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι το Blue Star Paros μεταβαίνει εκτάκτως στο Λαύριο για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου σε ορισμένους χώρους του και ζητήθηκε από όλους να είναι ψύχραιμοι, τονίζοντας ότι δε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.

Στο πλοίο πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν επίσης κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.

Στο «Blue Star Paros» επιβαίνουν συνολικά 259 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από 65 άτομα, ενώ μετέφερε 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά.