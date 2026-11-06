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Οι αρχές στη Δανία, την Τσεχία, τη Γαλλία και την Ιταλία διαχειρίστηκαν περιστατικά απειλών που οδήγησαν σε εκτροπές πτήσεων και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας εκρηκτικός μηχανισμός σε κανένα αεροσκάφος και όλες οι πτήσεις έχουν προσγειωθεί με ασφάλεια στους προορισμούς τους.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το φαινόμενο ως υβριδική επίθεση και μορφή ψυχολογικού πολέμου που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος το τελευταίο διάστημα.

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Ένα νέο κύμα απειλών για τοποθέτηση βόμβας σε επιβατικές πτήσεις καταγράφηκε την Παρασκευή, για τρίτη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με «υβριδική επίθεση και μια μορφή ψυχολογικού πολέμου».

Οι ψευδείς απειλές προκάλεσαν την Πέμπτη αναστάτωση σε δεκάδες επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναγκάζοντας ορισμένα αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν έκτακτες προσγειώσεις, ενώ άλλα συνοδεύτηκαν ή αναχαιτίστηκαν από μαχητικά αεροσκάφη. Πρόκειται για σημαντική κλιμάκωση του φαινομένου, μετά το πρώτο κύμα απειλών που εκδηλώθηκε την Τρίτη.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας εκρηκτικός μηχανισμός και όλα τα αεροσκάφη έχουν προσγειωθεί με ασφάλεια.

Απειλές στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διερευνά απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή της, δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επιβάτες.

«Βρισκόμαστε και πάλι σήμερα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, λόγω απειλών που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Κοπεγχάγης.

«Διερευνούμε πλέον το περιστατικό και έχουμε εμφανή παρουσία στο αεροδρόμιο», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε με γραπτή ανακοίνωση την παρουσία της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά. Εκπρόσωπός του αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Νέες απειλές σε Τσεχία, Γαλλία και Ιταλία – Εκτροπή πτήσης της Wizz Air στη Βενετία



Παράλληλα, η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει απειλές για βόμβες σε πτήσεις με αναχώρηση και άφιξη στην Πράγα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου διευκρίνισε ότι οι απειλές αφορούσαν τέσσερις εισερχόμενες και πέντε εξερχόμενες πτήσεις. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ενώ καμία πτήση δεν ακυρώθηκε ή εκτράπηκε εξαιτίας των περιστατικών.

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Λίγο αργότερα, πηγή της ιταλικής αεροπορικής αρχής ανέφερε ότι πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη εκτράπηκε στη Βενετία, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Στη Γαλλία, το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν τέσσερις νέες απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη γαλλική επικράτεια. Όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Επιπλέον, σύμφωνα με το CNN Portugal, συναγερμός για βόμβα σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα προκάλεσε την ενεργοποίηση των μέτρων ασφαλείας κατά την προσγείωσή της.

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