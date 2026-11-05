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Η πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προσγειώθηκε στη Γαλλία, ενώ αεροσκάφος της Finnair συνοδεύτηκε από μαχητικά μέχρι τον προορισμό του.

Αντίστοιχες ανώνυμες προειδοποιήσεις καταγράφηκαν σε συνολικά δώδεκα πτήσεις, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε κανένα από τα αεροσκάφη.

Η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τα περιστατικά ως κακόβουλες ψευδείς απειλές, ενώ ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για υβριδικές ενέργειες με στόχο τη διατάραξη των υποδομών.

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Απειλές για τοποθέτηση βόμβας ανάγκασαν αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν έκτακτες προσγειώσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης το πρωί της Πέμπτης, στο πλαίσιο ενός νέου κύματος απειλών που έχει θέσει στο στόχαστρο ευρωπαϊκές πτήσεις. Ωστόσο, καμία από τις απειλές δεν αποδείχθηκε μέχρι στιγμής ότι ήταν πραγματική.

Δύο αεροσκάφη με προορισμό τη Ρώμη δέχθηκαν απειλές για τοποθέτηση βόμβας, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

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Όπως αναφέρει το BBC, ένα Airbus A320 της Aer Lingus, το οποίο αναχώρησε από το Δουβλίνο το πρωί της Πέμπτης, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Évreux, στη βόρεια Γαλλία.

Την ίδια ώρα, η φινλανδική αεροπορική εταιρεία Finnair ανακοίνωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ελσίνκι προς την ιταλική πρωτεύουσα, δέχθηκε απειλή για βόμβα την Πέμπτη. Το αεροσκάφος συνοδεύτηκε από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και προσγειώθηκε κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για απειλές και σε άλλα αεροσκάφη την ίδια ημέρα.

Τα περιστατικά σημειώνονται λίγες μόλις ημέρες μετά τις απειλές για τοποθέτηση βόμβας σε οκτώ ευρωπαϊκές πτήσεις, μεταξύ των οποίων και δύο που είχαν αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε κανένα από τα αεροσκάφη.

Σε ανακοίνωσή της, η Aer Lingus επιβεβαίωσε ότι η πτήση EI402, από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, «εκτράπηκε προς τη Νορμανδία σήμερα το πρωί για προληπτικούς λόγους ασφαλείας».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και πως καταβάλλονται προσπάθειες ώστε οι επιβάτες να μεταφερθούν στον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.

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Στο μεταξύ, ένα αεροσκάφος της Wizz Air, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, εξέπεμψε επίσης σήμα έκτακτης ανάγκης πριν αλλάξει πορεία και προσγειωθεί στη Βιέννη της Αυστρίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για απειλή βόμβας, ενώ παραμένει άγνωστος ο λόγος της εκτροπής του.

Την Τρίτη, επτά αεροσκάφη υποβλήθηκαν σε ελέγχους έπειτα από απειλές για τοποθέτηση βόμβας.

Δύο από αυτά είχαν αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρώτο εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ και προσγειώθηκε στη Μούρθια της Ισπανίας, ενώ το δεύτερο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό τη Βαρσοβία της Πολωνίας.

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Επιπλέον, δύο πτήσεις της Ryanair, μία από το Δουβλίνο και μία από τη Λισαβόνα, ελέγχθηκαν μετά την προσγείωσή τους στη Ρώμη, έπειτα από ανώνυμες προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο που μίλησαν στο BBC, δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ειδικοί πυροτεχνουργοί της αστυνομίας ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία επιβατών και πληρώματος. Στη συνέχεια, ο συναγερμός έληξε. Η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τα περιστατικά «κακόβουλες ψευδείς απειλές».

Αναλυτικά οι 12 ευρωπαϊκές πτήσεις που δέχθηκαν απειλή για βόμβα

Aer Lingus: Πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, η οποία εκτράπηκε προς την αεροπορική βάση Évreux στη Γαλλία.

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Finnair: Πτήση από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, η οποία προσγειώθηκε κανονικά στη Ρώμη.

Finnair: Πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο της αυστριακής πρωτεύουσας.

Wizz Air: Πτήση από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, η οποία εκτράπηκε προς τη Βιέννη.

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LOT: Πτήση από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες, η οποία προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες.

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Ryanair: Πτήση από την Κοπεγχάγη προς τη Σόφια, η οποία προσγειώθηκε στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Ryanair: Πτήση από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια, η οποία επίσης προσγειώθηκε στη Σόφια.

Ryanair: Πτήση από το Λονδίνο προς τη Σόφια, η οποία εκτράπηκε προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

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Τέσσερα ακόμη αεροσκάφη, με άγνωστα μέχρι στιγμής δρομολόγια, υποβλήθηκαν σε ελέγχους κατά την άφιξή τους στην Πράγα.



Τι κρύβεται πίσω από τις απειλές;

Σύμφωνα με το Reuters, μέχρι στιγμής, καμία χώρα δεν έχει αποδώσει επισήμως την ευθύνη για τις απειλές. Τα περιστατικά, ωστόσο, σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν για ενέργειες που χαρακτηρίζουν ως «υβριδικές επιθέσεις» και πράξεις σαμποτάζ. Τόσο η Μόσχα όσο και η Τεχεράνη αρνούνται ότι βρίσκονται πίσω από οποιαδήποτε τέτοια εκστρατεία.

Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα, άγνωστοι χάκερ φέρεται να προκάλεσαν τη διακοπή λειτουργίας ψυγείων και καταψυκτών σε σούπερ μάρκετ αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι οι ψεύτικες απειλές για βόμβες ενδέχεται να εντάσσονται σε ένα παρόμοιο μοτίβο ενεργειών χαμηλού κόστους, των οποίων η προέλευση είναι δύσκολο να εντοπιστεί και οι οποίες έχουν ως στόχο να προκαλέσουν αναστάτωση και να διαταράξουν την καθημερινή λειτουργία των ευρωπαϊκών υποδομών.

Ο Ελιράν Άλμογκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας στον αεροπορικό τομέα Cyviation, δήλωσε στο Reuters ότι οι επαναλαμβανόμενες απειλές ενδέχεται να έχουν διπλό στόχο: τόσο να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών όσο και να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι εταιρείες, τα αεροδρόμια και οι εθνικές αρχές.

«Αυτές οι απειλές στον αεροπορικό τομέα εκδηλώνονται την ίδια περίοδο με τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη», ανέφερε ο Άλμογκ. «Διαφορετικές κρίσιμες υπηρεσίες υφίστανται διαταραχές, οι οποίες συνεπάγονται οικονομικό κόστος και μπορούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».