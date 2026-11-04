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Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε πάροχο υπηρεσιών του Γαλλικού Οργανισμού Αίματος (Établissement français du sang – EFS), κατά τη διάρκεια της νύχτας από την 1η προς τις 2 Νοεμβρίου, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια των συστημάτων αποθήκευσης αίματος και πλάσματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Canard enchaîné, οι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου της ψύξης σε εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν δείγματα αίματος και πλάσματος, τα οποία προορίζονταν για μεταγγίσεις.

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Οι συγκεκριμένες μονάδες αποθήκευσης λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες σε θερμοκρασία -30°C. Ωστόσο, οι δράστες φέρεται να επιχείρησαν να τροποποιήσουν τον προγραμματισμό των συστημάτων, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως και τους 110°C. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε φόβους για σοβαρή διατάραξη της ψυκτικής αλυσίδας και πιθανή καταστροφή των αποθηκευμένων δειγμάτων.

Από την πλευρά του, το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε αντιληπτό εγκαίρως, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξε καμία επίπτωση στη λειτουργία του Γαλλικού Οργανισμού Αίματος.

JUST IN: French blood bank hit by cyber attack with blood samples being heated to 110 degrees Celsius from their maintained -30, per Le Canard Enchaîné. — etn. (@etnshow) November 3, 2026

Καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή πιθανών προβλημάτων είχε ένας τεχνικός που βρισκόταν σε υπηρεσία τη συγκεκριμένη νύχτα. Ο εργαζόμενος παρατήρησε ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας στις μονάδες ψύξης, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου προς τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Η έγκαιρη διαπίστωση της ανωμαλίας επέτρεψε στους αρμόδιους να παρέμβουν προτού η κυβερνοεπίθεση προκαλέσει δυσλειτουργίες στις εγκαταστάσεις και επηρεάσει τη λειτουργία τους.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση στα συστήματα του παρόχου υπηρεσιών του Γαλλικού Οργανισμού Αίματος. Οι συνθήκες της παραβίασης και η ταυτότητα των δραστών δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.