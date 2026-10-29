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Στρατιωτικοί ερευνητές συνεργάζονται με τις γαλλικές αρχές για να διαπιστώσουν αν το περιστατικό συνδέεται με παρόμοιες κυβερνοεπιθέσεις σε επαγγελματικούς καταψύκτες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία.

Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου του αμερικανικού στρατού συντονίζεται με κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη σύνδεση των συστημάτων ψύξης στο διαδίκτυο καθιστά τις κρίσιμες υποδομές ευάλωτες σε κακόβουλες ενέργειες που διαταράσσουν την εφοδιαστική αλυσίδα.

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Το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει ως πιθανή κυβερνοεπίθεση μια σειρά από ανεξήγητες δυσλειτουργίες σε καταψύκτες, οι οποίες προκάλεσαν αλλοίωση τροφίμων σε στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί ερευνητές βρίσκονται σε επικοινωνία με Γάλλους ομολόγους τους, προκειμένου να διερευνήσουν παρόμοια κυβερνοεπίθεση σε επαγγελματικούς καταψύκτες, η οποία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία σούπερ μάρκετ στη Γαλλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

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Σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει διαπιστωθεί προς το παρόν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα του Πενταγώνου, ούτε εάν έχουν εξαχθεί συμπεράσματα για το τι συνέβη ή ποιος ενδέχεται να ευθύνεται.

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο δηλώνει ότι μια μονάδα της Διοίκησης Κυβερνοχώρου (Cyber Command), του στρατιωτικού φορέα που είναι αρμόδιος για τις κυβερνοεπιχειρήσεις, «εργάζεται σε στενό συντονισμό με αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Συνεργασία με τις γαλλικές αρχές

Η Διεύθυνση Ποινικών Ερευνών του αμερικανικού Στρατού ανακοίνωσε ότι το Γραφείο Κυβερνοερευνών της συμμετέχει στη διερεύνηση της υπόθεσης και συνεργάζεται με τις γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα «τις διακοπές λειτουργίας των συστημάτων ψύξης στην Ευρώπη».

Οι δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν στα τέλη Αυγούστου στις ΗΠΑ επηρέασαν τουλάχιστον έξι στρατιωτικά καταστήματα τροφίμων, γνωστά ως commissaries, στα οποία τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων προμηθεύονται τρόφιμα εντός των βάσεων. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Reuters σε αναρτήσεις που δημοσιεύτηκαν εκείνη την περίοδο στις σελίδες των βάσεων στο Facebook, καθώς και σε ενημερώσεις στους ιστότοπούς τους.

Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, οι καταψύκτες δεν σταμάτησαν απλώς να λειτουργούν. Αντίθετα, η θερμοκρασία των μονάδων ψύξης αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα το επόμενο πρωί να έχουν αλλοιωθεί ή λιώσει μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Σε ανάρτηση της 26ης Αυγούστου, ο λογαριασμός της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουατσούκα στην Αριζόνα εξήγησε ότι ο καταψύκτης της «μπήκε σε λειτουργία απόψυξης, με αποτέλεσμα να ζεσταθούν όλα τα τρόφιμα. Πιστέψτε μας όταν λέμε ότι είχαν “αλλοιωθεί”».

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Έρευνες για κυβερνοεπίθεση

Τα περιστατικά ανεξέλεγκτης λειτουργίας των καταψυκτών και το ενδεχόμενο κυβερνοδολιοφθοράς αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά στις 28 Αυγούστου από το ιστολόγιο Signal and Silence, το οποίο είχε δημιουργηθεί πρόσφατα. Η εμπλοκή στρατιωτικών ερευνητών και οι επαφές τους με τις γαλλικές αρχές είχαν αναφερθεί αντίστοιχα από την εφημερίδα Stars and Stripes και τη βρετανική Daily Telegraph. Ωστόσο, το Reuters μεταδίδει για πρώτη φορά ότι οι ερευνητές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πιθανή κυβερνοεπίθεση.



Εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση, οι δυσλειτουργίες των καταψυκτών θα αποτελέσουν ακόμη ένα παράδειγμα της ευπάθειας των κρίσιμων υποδομών απέναντι σε χάκερ. Στην προκειμένη περίπτωση, στο στόχαστρο βρέθηκαν οι εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης τροφίμων.

Η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία παρέκαμψε τους μηχανισμούς ελέγχου της θερμοκρασίας σε επαγγελματικές μονάδες ψύξης περισσότερων από 350 επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακές εικόνες, καθώς τα σούπερ μάρκετ αναγκάστηκαν να αδειάσουν τους διαδρόμους με τα κατεψυγμένα προϊόντα που είχαν αλλοιωθεί.

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Οι χάκερ αύξησαν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των μονάδων, αντί απλώς να διακόψουν τη λειτουργία τους, όπως φαίνεται ότι συνέβη και στη βάση Φορτ Χουατσούκα στην Αριζόνα. Σε ορισμένες γαλλικές εγκαταστάσεις, η θερμοκρασία ανέβηκε τόσο πολύ ώστε προκλήθηκαν ακόμη και πυρκαγιές.

Ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ εκτίμησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το συνολικό κόστος της επίθεσης στη Γαλλία θα μπορούσε να ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικοί είχαν δηλώσει προηγουμένως στο Reuters ότι η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία φαινόταν σχετικά εύκολο να πραγματοποιηθεί. Η δανέζικη εταιρεία Danfoss, οι ελεγκτές της οποίας χρησιμοποιούνταν σε πολλές από τις μονάδες που επηρεάστηκαν, ανέφερε ότι αρκετές από τις συσκευές ήταν παρωχημένες ή λειτουργούσαν με ξεπερασμένο υλικολογισμικό (firmware), γεγονός που ενδέχεται να διευκόλυνε την παραβίασή τους από χάκερ.

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Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εάν στις πληγείσες αμερικανικές βάσεις χρησιμοποιούνταν ελεγκτές καταψυκτών της Danfoss ή άλλων εταιρειών. Η Danfoss δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.



Στο επίκεντρο τα συστήματα ψύξης



Η ψύξη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διανομή των φρέσκων τροφίμων. Για χρόνια, το ενδεχόμενο σαμποτάζ εγκαταστάσεων ψυχρής αποθήκευσης μέσω του διαδικτύου θεωρείται ένα από τα εφιαλτικά σενάρια για τις κρίσιμες υποδομές, μαζί με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης ή τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης.

Νωρίτερα φέτος, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Global Food Safety Initiative), ένας φορέας του κλάδου, κάλεσε τους ειδικούς στην ασφάλεια τροφίμων και τους επικεφαλής των τμημάτων πληροφορικής να συνεργαστούν, ώστε να διασφαλίσουν «ισχυρή κυβερνοασφάλεια» στις τεχνολογίες ψύξης. Όπως επισήμανε, «ένα σύστημα ψύξης που έχει παραβιαστεί είναι εξίσου επικίνδυνο με ένα σύστημα που έχει χαλάσει».

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Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις σαμποτάζ σε ψυγεία και καταψύκτες από χάκερ τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες χώρες.

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Η Danfoss έχει αναφέρει ότι το 2022 χάκερ είτε έβαλαν στο στόχαστρο είτε παραβίασαν σούπερ μάρκετ στη Ρωσία και το Ισραήλ, τα οποία χρησιμοποιούσαν παρωχημένες εκδόσεις των ελεγκτών ψύξης της εταιρείας.

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Λος Άντζελες απήγγειλαν κατηγορίες σε μια Ουκρανή, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε σε ομάδα χάκερ που έθεσε εκτός λειτουργίας τα συστήματα ψύξης σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος το 2024, προκαλώντας την καταστροφή περισσότερων από 2.000 λιβρών κρέατος, δηλαδή περίπου 907 κιλών.

Ο Μπιλ Μουρ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας βιομηχανικών συστημάτων Xona Systems, εξήγησε ότι η βασική αιτία του προβλήματος είναι πως οι ελεγκτές, οι οποίοι αρχικά είχαν σχεδιαστεί ως αυτόνομα συστήματα που θα συντηρούνταν από τεχνικούς οι οποίοι θα βρίσκονταν επιτόπου, συνδέονται πλέον όλο και συχνότερα στο διαδίκτυο.

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Όπως σημείωσε, η έκθεση των συστημάτων στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις ψύξης, ωστόσο οι συνέπειες μιας παραβίασης σε αυτόν τον τομέα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. «Μπορεί σίγουρα να διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων», δήλωσε.

Πηγή: Reuters