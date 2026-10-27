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Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με δράση για να ανατρέψει την ήττα του στις ενδιάμεσες εκλογές.

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Η Δύση είναι χωρίς ηγέτη, τώρα ήρθε η σειρά της Ευρώπης.

Ζούμε σε μια εποχή του χάους.

Ας προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την τάξη.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ , χωρίς άλλη καθυστέρηση, ανακοινώνει σε συνέντευξή του στο Time ότι δεν αποκλείει την επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης ή την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Κανείς δεν τον ρωτάει για τι είδους έκτακτη ανάγκη μιλάει.

Δεν ρωτάμε από φόβο για την απάντηση, την οποία όλοι φοβόμαστε.

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Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η έκτακτη ανάγκη είναι η πιθανότητα οι Αμερικανοί, έχοντας συνέλθει, να ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς και να ανατρέψουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αυτή η προοπτική είναι, προς το παρόν, ρεαλιστική. Στατιστικά, με βάση τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει 72% πιθανότητα η Γερουσία να υπερψηφίσει, και για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο απίστευτο 88%.

Σε ένα μήνα, το πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ θα μπορούσε να ανατραπεί από μια αλλαγή στην πλειοψηφία.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συσσωρεύσει τέτοιο πλούτο αδικημάτων, τέτοιες παραβιάσεις των κανόνων της αμερικανικής δημοκρατίας και τέτοιο προσωπικό πλουτισμό.

Το Forbes τον εκτιμά με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε αυτή τη φάση, η σοβαρότητα έχει ξεφύγει.

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Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία θα μπορέσει να ταρακουνήσει τα πράγματα, να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας και να φανταστεί σχέδια για την επίλυση των πιθανών αποτελεσμάτων μιας κρίσης του μεγέθους που περιέχεται στις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τι θα γινόταν αν, πριν από τις εκλογές, ο Λευκός Οίκος σκεφτόταν να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να αποτρέψει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου ή να την επηρεάσει με τους διάφορους τρόπους που συζητήθηκαν;

Υπάρχει όμως και μια άλλη πιθανότητα.

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Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει παράνομη μια ψηφοφορία που θα τον οδηγήσει στην ήττα. Να αμφισβητήσει την κατανομή των εδρών, εμποδίζοντας την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

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Για να είμαστε σαφείς.

Δεν υπάρχει εθνική έκτακτη ανάγκη στην Αμερική αυτή τη στιγμή.

Η κήρυξη μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης από φόβο μήπως χάσει τις εκλογές, με την προσπάθεια να αποτραπεί η ψήφος και η επιλογή των πολιτών, θα ισοδυναμούσε με ένα είδος πραξικοπήματος.

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Η Δύση είναι χωρίς ηγεσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχωρήσει από αυτό το καθήκον, το οποίο, σε όλη την ιστορία, οι Δημοκρατικές ή οι Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις δεν έχουν ποτέ παραιτηθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει στους κόλπους της μια αναζωογονημένη Μεγάλη Βρετανία και με νέους εταίρους όπως ο Καναδάς, μπορεί να εκπληρώσει αυτήν την εντολή.

Χωρίς τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, ο κόσμος κινδυνεύει να βυθιστεί σε αυταρχικά καθεστώτα, δικτατορίες, βία και πόλεμο.

Αυτό συμβαίνει ήδη.

Η επιτήρηση της αμερικανικής δημοκρατίας, είναι τώρα καθήκον όλων εκείνων, αριστερών και δεξιών, που πιστεύουν στους ελεύθερους θεσμούς της δημόσιας εξουσίας.

Η ώρα της Ευρώπης ήρθε.