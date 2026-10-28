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Το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει ένα χρονοδιάγραμμα επτά ημερών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών μέσω συγκεκριμένων καθημερινών βημάτων.

Η Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλει την επίσημη απάντησή της επί του κειμένου έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για τον καταστροφικό αντίκτυπο που θα είχε στις διεθνείς αγορές ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ.

Αρκετές χώρες θα λειτουργήσουν ως εγγυήτριες της συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα.

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Καταριανοί διαμεσολαβητές παρουσίασαν στο Ιράν την Κυριακή νέο προσχέδιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά της χώρας ενώ η Τεχεράνη αναμένεται να στείλει απάντηση έως το τέλος της εβδομάδας, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις.

Το νέο προσχέδιο που εξετάζεται από το Ιράν ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα επτά ημερών για να απαντηθούν οι ανησυχίες της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντας βήματα που θα πρέπει να κάνει σε καθημερινή βάση η κάθε πλευρά για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, δήλωσε ο αξιωματούχος.

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Το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ακόμα και την επόμενη εβδομάδα και αρκετές χώρες θα λειτουργήσουν ως εγγυήτριες της συμφωνίας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το Κατάρ, μαζί με το Πακιστάν, έχει μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την τροφοδοσία πετρελαίου και έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Υπήρξαν ανησυχίες πριν την συνάντηση της Κυριακής στην Τεχεράνη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να ξεκινήσει και πάλι τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί για τον “καταστροφικό αντίκτυπο” στις αγορές μιας νέας επίθεσης από το Ισραήλ

Στο μεταξύ το Ιράν προειδοποίησε σήμερα για τον «καταστροφικό αντίκτυπο» που θα είχε μια νέα επίθεση στην στις αγορές, έπειτα από την εντατικοποίηση των ισραηλινών απειλών σε βάρος της Τεχεράνης τις τελευταίες ημέρες.

«Ο καταστροφικός αντίκτυπος που θα είχε στις διεθνείς αγορές κάθε στρατιωτική ενέργεια, την οποία θα ξεκινούσε το Ισραήλ στην περιοχή του Περσικού Κόλπου παραμένει μια μείζονα ανησυχία τόσο για τους προμηθευτές αερίου όσο και για τους καταναλωτές», έγραψε στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έκανε τις δηλώσεις αυτές, την ώρα που ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει ορκιστεί να ανατρέψει το ιρανικό καθεστώς, προηγείται του μπλοκ της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ.