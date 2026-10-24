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Ο Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον εισηγήθηκε την ευρύτερη ενημέρωση των αξιωματούχων για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε στη μείωση του διπλωματικού προσωπικού σε πολλές πρεσβείες και προξενεία της Μέσης Ανατολής λόγω των φόβων για περιφερειακή σύγκρουση.

Η απόφαση για τον περιορισμό της αμερικανικής παρουσίας ελήφθη εξαιτίας των απειλών από τους Χούθι και των ιρανικών σχεδίων για τρομοκρατικές ενέργειες.

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Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με υπόμνημα της 23ης Οκτωβρίου προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο —το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Axios— διαπιστώνουν ότι το Ιράν έχει «αυξήσει σημαντικά» τις προσπάθειές του να στοχοποιήσει Αμερικανούς διπλωμάτες και αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, με σχέδια που αποσκοπούν σε θανάσιμες επιθέσεις να βρίσκονται πλέον σε «προχωρημένο στάδιο».

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι πληροφορίες αυτές αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχωρά σε μείωση του προσωπικού σε αρκετές αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

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Στο μονοσέλιδο, μη διαβαθμισμένο υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του Axios, ο Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον προειδοποίησε τον Ρούμπιο ότι οι πληροφορίες σχετικά με ιρανικά σχέδια δολοφονιών πρέπει να κοινοποιηθούν σε μεγαλύτερο αριθμό Αμερικανών αξιωματούχων από όσους έχουν επί του παρόντος εξουσιοδότηση να τις λαμβάνουν.

Το υπόμνημα δεν κατονομάζει συγκεκριμένους στόχους ή χώρες εκτός Μέσης Ανατολής, ούτε διευκρινίζει τη φύση των σχεδίων, αναφέρει ωστόσο ότι οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε ανώτερα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Κλέιτον πρότεινε την αποχαρακτηριστική υποβάθμιση (αποδιαβάθμιση) όσο το δυνατόν περισσότερων ευαίσθητων πληροφοριών, προκειμένου ο Ρούμπιο να μπορέσει να τις διαβιβάσει ευρύτερα στο προσωπικό που ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στα μέλη των οικογενειών και στο μη απολύτως απαραίτητο προσωπικό να αποχωρήσουν από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, καθώς και από τα προξενεία στην Τζέντα και το Νταχράν.

Την Παρασκευή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε επίσης τη μείωση του αμερικανικού διπλωματικού και κυβερνητικού προσωπικού στις πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Λίβανο, το Κατάρ και την Ιορδανία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αποφασίσαμε ότι, λόγω της απειλής επιθέσεων από τους Χούθι και ιρανικών σχεδίων για τρομοκρατικές ενέργειες, οφείλουμε να περιορίσουμε την παρουσία μας και να διατηρήσουμε μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό», ανέφερε ο αξιωματούχος.