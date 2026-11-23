Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 23η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από το δίκτυο IFEX ως ημέρα κινητοποίησης κατά της ατιμωρησίας, με αφορμή τη μαζική δολοφονία 58 ανθρώπων στις Φιλιππίνες το 2009.

Σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO για τη διετία 2024–2025, καταγράφηκαν 189 δολοφονίες δημοσιογράφων, παρουσιάζοντας αύξηση 20% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Το 86% των υποθέσεων δολοφονίας δημοσιογράφων παγκοσμίως παραμένει ανεξιχνίαστο, ενισχύοντας ένα επικίνδυνο κλίμα φόβου και αυτολογοκρισίας που στερεί από την κοινωνία το δικαίωμα στην ενημέρωση.

Αν και η Ελλάδα διαθέτει δημοσιογραφικές ενώσεις, καμία από αυτές δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μελών του διεθνούς δικτύου IFEX, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τους λόγους αυτής της απουσίας.

Η προστασία της ελευθερίας του Τύπου απαιτεί ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αποτελεσματική λογοδοσία, καθώς η ατιμωρησία των δραστών υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και την αλήθεια.

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Υπάρχουν εγκλήματα που δεν στρέφονται μόνο εναντίον των θυμάτων τους. Στρέφονται εναντίον ολόκληρης της κοινωνίας, επειδή επιχειρούν να της στερήσουν το δικαίωμα να γνωρίζει την αλήθεια.

Οι δολοφονίες δημοσιογράφων αποτελούν την πιο ακραία εκδήλωση αυτής της βίας. Και όταν οι δράστες παραμένουν ατιμώρητοι, το μήνυμα είναι ακόμη πιο επικίνδυνο: η φίμωση της ενημέρωσης μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες.

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Η 23η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας, μια πρωτοβουλία του διεθνούς δικτύου IFEX που γεννήθηκε από μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας δημοσιογραφίας.

Η σφαγή των 58 ανθρώπων στις Φιλιππίνες

Στις 23 Νοεμβρίου 2009, στην επαρχία Μαγκιντανάο των Φιλιππίνων, ένοπλοι επιτέθηκαν σε αυτοκινητοπομπή ανθρώπων που συνόδευαν την κατάθεση υποψηφιότητας για τοπικές εκλογές.

Συνολικά 58 άνθρωποι δολοφονήθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 32 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης.

Η σφαγή συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα και καταγράφηκε ως η φονικότερη μεμονωμένη επίθεση εναντίον εκπροσώπων του Τύπου.

Το 2011, το IFEX καθιέρωσε την 23η Νοεμβρίου ως ημέρα διεθνούς κινητοποίησης εναντίον της ατιμωρησίας.

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Τα στοιχεία της UNESCO

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση της UNESCO για το 2026, κατά τη διετία 2024–2025 καταγράφηκαν 189 δολοφονίες δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων στην ενημέρωση, αύξηση 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία.

Από τα θύματα, τα 127 σκοτώθηκαν σε χώρες που βρίσκονταν σε ένοπλη σύγκρουση.

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Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο αφορά την ατιμωρησία: σύμφωνα με την UNESCO, το 86% των υποθέσεων δολοφονιών δημοσιογράφων παγκοσμίως παραμένει ανεξιχνίαστο, έναντι 85% στην προηγούμενη καταγραφή.

Από το 2006, η UNESCO έχει καταγράψει 1.641 δολοφονίες ανθρώπων που ασκούσαν δημοσιογραφική δραστηριότητα.

Γιατί η Ελλάδα δεν εμφανίζεται στο IFEX;

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Εδώ ανακύπτει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερώτημα για την ελληνική δημοσιογραφική κοινότητα.

Το IFEX αποτελεί διεθνές δίκτυο περισσότερων από 100 οργανώσεων που υπερασπίζονται την ελευθερία της έκφρασης, την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ελλάδα δεν εμφανίζεται στον διαθέσιμο κατάλογο οργανώσεων-μελών του δικτύου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα στερείται δημοσιογραφικών ενώσεων ή φορέων προστασίας της ελευθερίας του Τύπου. Υπάρχουν η ΕΣΗΕΑ, η ΠΟΕΣΥ και άλλοι θεσμοί που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο.

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Ωστόσο, δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την απουσία ελληνικής οργάνωσης από το IFEX. Είναι θέμα επιλογής; Δεν έχει υποβληθεί αίτημα συμμετοχής; Υπάρχουν οργανωτικές ή άλλες προϋποθέσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί;

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Πρόκειται για ερωτήματα που αξίζουν απάντηση από τους αρμόδιους ελληνικούς φορείς και το ίδιο το διεθνές δίκτυο. Και πόσο μάλλον όταν έχουν δολοφονηθεί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, όπως η τελευταία περίπτωση του Γιώργου Καραϊβάζ

Η ελευθερία του Τύπου δεν είναι αυτονόητη

Η ατιμωρησία δεν αφορά αποκλειστικά τις δολοφονίες. Οι απειλές, οι επιθέσεις, οι αυθαίρετες κρατήσεις, οι εκστρατείες εκφοβισμού και η διαδικτυακή στοχοποίηση αποτελούν διαφορετικές μορφές πίεσης που μπορούν να οδηγήσουν έναν δημοσιογράφο στη σιωπή.

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Η ιδιαίτερη επικινδυνότητα αυτών των πρακτικών βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται πάντοτε να φιμωθεί ένας δημοσιογράφος με άμεση βία. Αρκεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φόβου και αυτολογοκρισίας.

Η ελευθερία του Τύπου δεν είναι επαγγελματικό προνόμιο των δημοσιογράφων. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται. Και η προστασία της δεν εξαντλείται σε επετειακές δηλώσεις.

Απαιτεί ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, αποτελεσματική διερεύνηση των επιθέσεων, προστασία των δημοσιογραφικών πηγών και πραγματική λογοδοσία.

Γιατί κάθε φορά που ένας δημοσιογράφος δολοφονείται και οι υπεύθυνοι δεν τιμωρούνται, δεν χάνεται μόνο μία ανθρώπινη ζωή. Χάνεται και ένα κομμάτι της αλήθειας που η κοινωνία είχε δικαίωμα να γνωρίζει.

Πηγές τεκμηρίωσης: UNESCO, IFEX, Committee to Protect Journalists (CPJ).

Σημείωση: Η ημέρα του IFEX είναι στις 23 Νοεμβρίου, ενώ η επίσημη ημέρα του ΟΗΕ για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων είναι στις 2 Νοεμβρίου.