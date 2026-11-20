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Οι δημοσιογράφοι παρέδωσαν τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν κατά την επίσκεψη, τοποθετώντας τα σε ειδικές θήκες αποκλεισμού σημάτων.

Στελέχη του Λευκού Οίκου συγκέντρωσαν τις εφεδρικές συσκευές της αποστολής με σκοπό την πλήρη διαγραφή των δεδομένων τους ή την καταστροφή τους.

Η διαδικασία αυτή απέβλεπε στην προστασία των κυβερνητικών πληροφοριών από πιθανές υποκλοπές ή την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού κατά την παραμονή στη χώρα.

Οι συσκευές που είχαν παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης σε προστατευτικές θήκες εξαιρέθηκαν από τα συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας.

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Αυξημένα μέτρα κυβερνοασφάλειας εφαρμόστηκαν κατά την πτήση επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, την Πέμπτη, με τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στο Air Force One να καλούνται να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνα που είχαν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τοποθετώντας τα σε ειδικές θήκες αποκλεισμού ασύρματων σημάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Jerusalem Post, η ασυνήθιστη οδηγία προκάλεσε αρχικά ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής της πορείας του προεδρικού αεροσκάφους ή πραγματοποίησης έκτακτης στάσης.

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Ωστόσο, η ανταποκρίτρια του CBS στον Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, η οποία βρισκόταν στο αεροσκάφος, διευκρίνισε ότι τα μέτρα συνδέονταν με τον κίνδυνο κυβερνοκατασκοπείας και την πιθανότητα παραβίασης συσκευών που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την παραμονή στην Κίνα.

Όπως ανέφερε, μετά την απογείωση από τη Σενζέν, μέλος του πληρώματος συγκέντρωσε τα εφεδρικά κινητά τηλέφωνα που είχαν χρησιμοποιήσει στελέχη του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Οι συσκευές επρόκειτο είτε να καταστραφούν είτε να υποβληθούν σε διαδικασία διαγραφής των δεδομένων τους, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας των κυβερνητικών πληροφοριών.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο έλαβαν οδηγίες να τοποθετήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα σε ειδικές σακούλες Faraday. Πρόκειται για προστατευτικές θήκες που εμποδίζουν τη μετάδοση και τη λήψη ασύρματων σημάτων, απομονώνοντας τις συσκευές από εξωτερικά δίκτυα επικοινωνίας.

Οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν ότι θα μπορούσαν να παραλάβουν ξανά τα τηλέφωνά τους μετά την προσγείωση του Air Force One στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα προληπτικά μέτρα των δημοσιογράφων κατά την παραμονή στην ΚίναΗ διαδικασία δεν αφορούσε το σύνολο των ηλεκτρονικών συσκευών που βρίσκονταν στο προεδρικό αεροσκάφος. Όπως επισημαίνει η Jerusalem Post, εξαιρέθηκαν όσες είχαν παραμείνει μέσα σε ειδικές προστατευτικές θήκες ήδη από πριν από την άφιξη της αποστολής στην Κίνα.

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Αρκετοί δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ είχαν επιλέξει να διατηρήσουν σε αυτές τις θήκες τα προσωπικά τους κινητά, τις επαγγελματικές συσκευές, τους φορητούς υπολογιστές και τα έξυπνα ρολόγια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποσκοπούσε στον περιορισμό του κινδύνου εγκατάστασης κατασκοπευτικού λογισμικού, ηλεκτρονικής παρακολούθησης ή υποκλοπής δεδομένων μέσω των συσκευών τους.

Με αυτόν τον τρόπο, όσοι είχαν χρησιμοποιήσει ξεχωριστά, εφεδρικά κινητά τηλέφωνα αποκλειστικά για τις ανάγκες της επίσκεψης στην Κίνα μπορούσαν να τα απομονώσουν κατά την πτήση επιστροφής και να επαναχρησιμοποιήσουν με ασφάλεια τις προσωπικές τους συσκευές.

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Το περιστατικό αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των προφυλάξεων κυβερνοασφάλειας που λαμβάνονται κατά τις διεθνείς μετακινήσεις Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά και τους κινδύνους ψηφιακής κατασκοπείας που συνοδεύουν αποστολές υψηλού επιπέδου.

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