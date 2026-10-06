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Ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ Ασράφ παραμένει υπό κράτηση για δεκαπέντε ημέρες, ενώ η τύχη των υπολοίπων πέντε συλληφθέντων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τις συλλήψεις, κάνοντας λόγο για καταστολή της ελευθερίας του Τύπου και παραβίαση θεμελιωδών ατομικών ελευθεριών στη χώρα.

Παράλληλα, δεκάδες δημοσιογράφοι πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία στο Κάιρο, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους και ενημέρωση για τις συνθήκες κράτησής τους.

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Ένας δημοσιογράφος βρίσκεται αντιμέτωπος με αβάσιμες κατηγορίες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη ολόκληρης δημοσιογραφικής ερευνητικής ομάδας στην Αίγυπτο, γεγονός που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ότι πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό στο πλαίσιο της καταστολής και φίμωσης της ελευθερίας του Τύπου στην Αίγυπτο.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αιγυπτιακές αρχές συνέλαβαν την περασμένη εβδομάδα έξι δημοσιογράφους της ανεξάρτητης πλατφόρμας ελέγχου γεγονότων και ερευνητικής δημοσιογραφίας matsda2sh.com, που στην ελληνική μεταφράζεται ως «μην πιστεύεις».

Σε ανακοίνωσή τους, οι αιγυπτιακές αρχές κατηγόρησαν τους δημοσιογράφους ότι λειτουργούσαν χωρίς άδεια και δημοσίευαν ψευδείς ειδήσεις για λογαριασμό της απαγορευμένης Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ενώ οι έξι δημοσιογράφοι, Αμπντάλα Κάντρι, Μοχάμεντ Ασράφ, Μοχάμεντ Αντέλ, Ισλάμ Μπαρακάτ, Μοχάμεντ Μαχμούντ και Ομάρ Χελάλ, συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας σε διάστημα δύο ημερών.

Egyptian security forces have arrested six journalists working for the independent investigative journalism platform @matsda2sh and appear to have forcibly disappeared them.



Authorities should immediately disclose their whereabouts and grant access to lawyers.… — Human Rights Watch (@hrw) October 2, 2026

Την Κυριακή (4/10), οι αιγυπτιακές αρχές απήγγειλαν στον Μοχάμεντ Ασράφ κατηγορίες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και διάδοση ψευδών ειδήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΚΟ Egyptian Initiative for Personal Rights.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, η ανάκριση του δημοσιογράφου διήρκεσε από τις 10 το βράδυ έως τις 8 το πρωί και επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε δημοσιεύματα της matsda2sh.com. Ο Ασράφ αναμένεται να παραμείνει κρατούμενος για 15 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

«Από τις σοβαρότερες επιθέσεις κατά της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη ιστορία της Αιγύπτου»

Την ίδια στιγμή, άγνωστη παραμένει η τύχη των υπόλοιπων πέντε δημοσιογράφοι που συνελήφθησαν. Ο συνιδρυτής της πλατφόρμας, Αμπντελραχμάν Μανσούρ, αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ένα διεθνικό κίνημα που χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση από την Αίγυπτο το 2013, μετά την ανατροπή του τότε προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, ο οποίος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Αδελφότητας, με στρατιωτικό πραξικόπημα.

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Ο Μανσούρ χαρακτήρισε τις συλλήψεις «μία από τις σοβαρότερες επιθέσεις κατά της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη ιστορία της Αιγύπτου».

«Οι συνάδελφοί μου έκαναν αυτό που πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι: έθεταν δύσκολα ερωτήματα, αποκάλυπταν γεγονότα και έκαναν ρεπορτάζ για ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Αξίζουν αναγνώριση για τη δουλειά τους. Αντί γι’ αυτό, τα σπίτια τους ερευνήθηκαν και και οι έξι οδηγήθηκαν μακριά», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα: γιατί συλλάβατε έξι δημοσιογράφους; Τι έχουν κάνει πέρα από το να κάνουν τη δουλειά τους;»

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Ο Guardian απευθύνθηκε στην Υπηρεσία Πληροφοριών του αιγυπτιακού κράτους ζητώντας σχόλιο για τις συλλήψεις, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Συγκέντρωση δημοσιογράφων στο Κάιρο

Δεκάδες δημοσιογράφοι πραγματοποίησαν το Σάββατο καθιστική διαμαρτυρία έξω από την Ένωση Αιγύπτιων Δημοσιογράφων (EJS) στο Κάιρο, ζητώντας την απελευθέρωση των εργαζομένων της matsda2sh.com.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η κινητοποίηση θα συνεχιστεί χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, έως ότου αφεθούν ελεύθεροι οι δημοσιογράφοι. Η EJS ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα.

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Η Ένωση είχε ήδη υποβάλει αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών και τον εισαγγελέα, ζητώντας την απελευθέρωση των δημοσιογράφων αλλά και ενημέρωση για το πού κρατούνται.

Περισσότερες από 80 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Human Rights Watch και η Committee to Protect Journalists, καταδίκασαν τις συλλήψεις, κάνοντας λόγο για παραβίαση θεμελιωδών ελευθεριών και ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των εργαζομένων της Matsadaash.

Κριτική στο Κάιρο

Το Κάιρο δέχεται εδώ και χρόνια διεθνή κριτική για τις πρακτικές του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Freedom House αναφέρει ότι οι αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας «διαπράττουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξωδικαστικές δολοφονίες χωρίς να τιμωρούνται».

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Από την ανάληψη της εξουσίας από τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον Μόρσι, οι ατομικές ελευθερίες έχουν περιοριστεί, ενώ η πολιτική αντιπολίτευση στο εσωτερικό της χώρας έχει αντιμετωπίσει σκληρή καταστολή.

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Στον δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, η Αίγυπτος κατατάσσεται στην 169η θέση μεταξύ 180 χωρών. Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, ενώ ανεξάρτητες πλατφόρμες όπως η Matsadaash είναι σπάνιες.

Σύμφωνα με την Ένωση Αιγύπτιων Δημοσιογράφων, περίπου 26 δημοσιογράφοι κρατούνται σήμερα σε αιγυπτιακές φυλακές.

(Με πληροφορίες από Guardian, timep.org)

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