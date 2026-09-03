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Τουρίστες ανακάλυψαν το όπλο σε βάθος δύο μέτρων κοντά στο κάμπινγκ όπου διέμεναν τα θύματα πριν από την επίθεση.

Εγκληματολογικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν το φθαρμένο πιστόλι για να διαπιστώσουν αν ανήκει στο μοντέλο P06 που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία των τεσσάρων ατόμων.

Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη επί 14 χρόνια, παρά τις εκτεταμένες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στη Γαλλία όσο και στη Βρετανία.

Η αστυνομία εξετάζει τώρα αν το νέο εύρημα μπορεί να οδηγήσει σε απαντήσεις για τα κίνητρα και τους δράστες του εγκλήματος.

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Οι αρχές που ερευνούν την ανεξιχνίαστη δολοφονία μιας βρετανικής οικογένειας στη Γαλλία πριν από 14 χρόνια έχουν στα χέρια τους ένα απρόσμενο νέο στοιχείο, μετά την ανακάλυψη ενός πιστολιού Luger στα νερά μιαςδ λίμνης.

Ένα από τα ελάχιστα βέβαια στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία του Σαάντ αλ Χίλι, της συζύγου και της πεθεράς του –καθώς και ενός ποδηλάτη που περνούσε τυχαία από το σημείο– είναι ότι πυροβολήθηκαν στο κεφάλι με ένα Luger μοντέλου P06, τύπο όπλου που χρησιμοποιούσε ο ελβετικός στρατός μέχρι περίπου το 1960.

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Πλέον, η γαλλική υπηρεσία που ασχολείται με ανεξιχνίαστες υποθέσεις (cold cases) επιβεβαίωσε την ανεύρεση ενός Luger στη λίμνη Ανεσί, στις Άλπεις, σε μικρή απόσταση από τον τόπο των δολοφονιών που διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012.

Σύμφωνα με το περιοδικό Marianne, το οποίο αποκάλυψε την είδηση, το όπλο εντοπίστηκε στις 20 Αυγούστου από Βρετανούς τουρίστες, σε βάθος δύο μέτρων. Αρχικά νόμιζαν ότι επρόκειτο για παιδικό πιστόλι νερού, αλλά συνειδητοποίησαν το λάθος τους μόλις ένιωσαν το βάρος του.

Η ανακάλυψη έγινε κοντά στο ίδιο το κάμπινγκ – το Λε Σολιτέρ ντου Λακ – όπου διέμενε η οικογένεια αλ-Χίλι στο τροχόσπιτό της, όπως μετέδωσε η Marianne.

Ειδικοί εγκληματολογικών ερευνών εξετάζουν τώρα το όπλο, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές φθορές λόγω της παραμονής του στο νερό, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται όντως για μοντέλο P06.

Εκτιμάται ότι κατασκευάστηκαν περίπου 60.000 πιστόλια Luger P06. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των πιστολιών Luger που κατασκευάστηκαν ανέρχεται σε περίπου τρία εκατομμύρια, όπως αναφέρει το BBC.

Παρά τις εξαντλητικές έρευνες στη Γαλλία και τη Βρετανία, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να διαλευκάνει ποιος διέπραξε τις δολοφονίες της οικογένειας αλ-Χίλι και για ποιον λόγο. Με την πάροδο των ετών, εξετάστηκαν διάφορα στοιχεία, τα οποία όμως στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν.

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Ο Σάαντ αλ-Χίλι, Βρετανός υπήκοος ιρακινής καταγωγής, παραθέριζε με την οικογένειά του στην ειδυλλιακή περιοχή της λίμνης Ανεσί, στην ανατολική Γαλλία. Το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, η σορός του –μαζί με τις σορούς της συζύγου και της πεθεράς του– εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο βρισκόταν σε δασικό δρόμο κοντά στο χωριό Σεβαλίν με τη μηχανή να λειτουργεί ακόμη. Ένας ποδηλάτης που διερχόταν από το σημείο είχε επίσης πυροβοληθεί στο κεφάλι, όπως και τα υπόλοιπα θύματα.

Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι οι δύο κόρες της οικογένειας αλ-Χίλι, ηλικίας τεσσάρων και επτά ετών, επέζησαν. Το μεγαλύτερο κορίτσι είχε δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι με τη λαβή πιστολιού και είχε τραυματιστεί σοβαρά. Το μικρότερο, το οποίο βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, κρυμμένο κάτω από τη φούστα της μητέρας του, εντοπίστηκε μόνο όταν οι ιατροδικαστές άρχισαν να εξετάζουν τον τόπο του εγκλήματος πολλές ώρες αργότερα.

Τα θραύσματα από τη λαβή του πιστολιού ήταν αυτά που επέτρεψαν στην αστυνομία να ταυτοποιήσει το όπλο ως Luger P06. Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται περισσότερο συλλεκτικό αντικείμενο παρά όπλο μάχιμης χρήσης, γεγονός που καθιστούσε λιγότερο πιθανή τη θεωρία περί επαγγελματικής δολοφονικής επίθεσης κατά της οικογένειας.

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Η λίμνη Ανεσί απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από την Ελβετία, όπου το Luger P06 ήταν γνωστό στους παλαιότερους από τη στρατιωτική τους θητεία. Η γαλλική αστυνομία ανέφερε ότι πολλά τέτοια όπλα έχουν διατηρηθεί στην κατοχή οικογενειών και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Μεταξύ των θεωριών που εξετάστηκαν ήταν ότι οι δολοφονίες συνδέονταν με οικογενειακή διαμάχη για οικονομικούς λόγους, ότι ήταν έργο κάποιου διαταραγμένου ατόμου χωρίς συγκεκριμένο κίνητρο, καθώς και ότι ο βασικός στόχος ήταν ο ποδηλάτης.

Η αστυνομία προβληματίστηκε επίσης για λίγο από το γεγονός ότι ο πρώτος σύζυγος της γυναίκας του αλ-Χίλι —ένας Αμερικανός— πέθανε από καρδιακή προσβολή μόλις λίγες ώρες πριν από τις δολοφονίες στη Γαλλία.

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