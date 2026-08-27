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Η εργαζόμενη συμπλήρωσε πάνω από 12.000 ώρες πτήσης κατά την τριακονταετή καριέρα της στην Air France πριν διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Οι δικαστές απέκλεισαν γενετικούς παράγοντες ή τον τρόπο ζωής της ασθενούς ως αιτίες για την εμφάνιση του καρκίνου κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η τελεσίδικη απόφαση ενδέχεται να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για παρόμοιες υποθέσεις εργαζομένων στον κλάδο των αερομεταφορών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα υγείας.

Η αναγνώριση της ασθένειας παρέχει στην πρώην αεροσυνοδό το δικαίωμα για πρόωρη συνταξιοδότηση μετά από μακροχρόνια δικαστική μάχη για τη δικαίωσή της.

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Για πρώτη φορά στη Γαλλία, δικαστήριο αναγνώρισε τον καρκίνο του μαστού πρώην αεροσυνοδού της Air France ως επαγγελματική ασθένεια, συνδέοντας την επαγγελματική της δραστηριότητα με παράγοντες όπως οι νυχτερινές πτήσεις, η κοσμική ακτινοβολία και το παθητικό κάπνισμα.

Η 59χρονη Σόφι Λενό εργάστηκε στην Air France για τρεις δεκαετίες, από το 1989 μέχρι το 2019. Ξεκίνησε ως αεροσυνοδός και αργότερα ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής πληρώματος σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συμπλήρωσε περισσότερες από 12.600 ώρες πτήσης, εκ των οποίων πάνω από 6.500 πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα. Ο καρκίνος της βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

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Στην απόφασή του, το δικαστήριο συνυπολόγισε τη συστηματική νυχτερινή εργασία, την έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία αλλά και το παθητικό κάπνισμα. Στα αεροσκάφη της Air France το κάπνισμα παρέμεινε επιτρεπτό μέχρι το 2000.

Παράλληλα, οι δικαστές έκριναν ότι δεν προέκυψε γενετικός παράγοντας ή κάποια σύνδεση με τον τρόπο ζωής της που θα μπορούσε να εξηγήσει την εμφάνιση της νόσου.

Η δικαστική αναγνώριση ήρθε μετά από πολυετή προσπάθεια. Δύο περιφερειακές επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν αιτήματα αναγνώρισης επαγγελματικών ασθενειών, είχαν προηγουμένως αποφανθεί πως δεν είχε αποδειχθεί επαρκής σύνδεση ανάμεσα στην εργασία της και τον καρκίνο.

Το γεγονός ότι ο καρκίνος του μαστού δεν περιλαμβάνεται στους επίσημους πίνακες επαγγελματικών ασθενειών της Γαλλίας καθιστά τη διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική. Η Λενό χρειάστηκε να δώσει τη δικαστική μάχη για δυόμισι χρόνια, έχοντας στο πλευρό της συνδικαλιστές της CFDT.

Η δικηγόρος της, Ελίζαμπεθ Λερού, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την τελεσίδικη απόφαση, καθώς δεν ασκήθηκε έφεση. Εκτίμησε μάλιστα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για άλλες αντίστοιχες υποθέσεις εργαζομένων σε αεροπορικές εταιρείες.

«Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ευχή μου να ανοίξει αυτό τον δρόμο για άλλες γυναίκες που μέχρι σήμερα ίσως δεν τολμούσαν να μιλήσουν», δήλωσε η Σοφί Λενό.

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Η αναγνώριση της ασθένειας ως επαγγελματικής έχει και πρακτικές συνέπειες για την ίδια, καθώς μεταξύ άλλων της δίνει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα.

Η Air France δεν ήταν διάδικος στη συγκεκριμένη υπόθεση και ανέφερε ότι δεν έχει λάβει γνώση του σκεπτικού της δικαστικής απόφασης. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι «η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα».

Πάντως, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη αναγνώριση στη Γαλλία. Το 2023, νοσηλεύτρια που είχε εργαστεί σε νυχτερινές βάρδιες επί 28 χρόνια και είχε εκτεθεί σε ακτινοβολία πέτυχε επίσης την αναγνώριση του καρκίνου του μαστού ως επαγγελματικής ασθένειας.

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Ο καρκίνος του μαστού εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο θανατηφόρο καρκίνο στις γυναίκες στη Γαλλία, με σχεδόν 13.000 θανάτους κάθε χρόνο.

Πηγή: Euronews

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