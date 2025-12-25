Συντετριμμένοι παραμένουν οι συγγενείς και οι φίλοι από τον τραγικό θάνατο της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδού που βρήκε τραγικό θάνατο στη μοιραία συντριβή του Falcon 50 έξω από την Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Η τελευταία της συνομιλία με τον σύντροφό της συγκλονίζει και φέρνει δάκρυα στους οικείους της. «Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε “Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ», δήλωσε συγκλονισμένος ο σύντροφός της στο ANT1, περιγράφοντας τη δυσβάστακτη απώλεια.

Η Μαρία Παππά ακολούθησε το όνειρό της από πολύ νεαρή ηλικία, ξεκινώντας την καριέρα της ως αεροσυνοδός σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Η αγάπη της για τα ταξίδια και την αεροπορία ήταν εμφανής σε όλους τους γύρω της.

«Με τη Μαρία γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός και εγώ φροντιστής. Μαζί είχαμε πετάξει αρκετές φορές. Μετά την Ολυμπιακή άλλαξε περίπου 15 εταιρείες. Στην εταιρεία αυτή πήγε για πρώτη φορά», ανέφερε ο σύντροφός της, προσθέτοντας ότι η τραγική πτήση ήταν η πρώτη της με τη συγκεκριμένη εταιρεία. «Η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι, δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο», τόνισε.

Ο πόνος της οικογένειας είναι ανείπωτος. Ο αδερφός της, με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση, περιέγραψε τη μοναδική της προσωπικότητα: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το τι σήμαινες για εμένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά».

Η απώλεια της Μαρίας Παππά αφήνει ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους της. Η αφοσίωσή της στο επάγγελμα, η καλοσύνη και η ζεστασιά της προσωπικότητάς της αποτελούν μόνιμη ανάμνηση για όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να πετάξουν μαζί της. Η τραγική της απώλεια συγκλονίζει όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινότητα της αεροπορίας.