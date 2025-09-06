Μια γυναίκα επιβάτιδα απομακρύνθηκε από αεροσκάφος της American Airlines λίγα λεπτά πριν την απογείωση για Ντάλας, αφού φέρεται να είπε «Σκάσε» σε αεροσυνοδό τη στιγμή που εκείνη παρουσίαζε τις οδηγίες ασφαλείας. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη σε πτήση από την Κόστα Ρίκα προς το Τέξας και βιντεοσκοπήθηκε από συνεπιβάτη, με το υλικό να γίνεται γρήγορα viral στο Instagram.

Στο βίντεο ακούγεται η επιβάτιδα να διακόπτει την ανακοίνωση, εκφράζοντας εκνευρισμό. Η αεροσυνοδός, χωρίς δισταγμό, πλησίασε και της απάντησε:



«Θέλετε να εγκαταλείψετε το αεροπλάνο; Δεν αισθάνομαι ασφαλής αν σκοπεύετε να αγνοήσετε οδηγίες». Στη συνέχεια έδωσε εντολή να διακοπεί το σύστημα ανακοινώσεων.

Η γυναίκα υποστήριξε πως «δεν μπορούσε να ακούσει καλά», ωστόσο το πλήρωμα τής απάντησε ότι δεν είναι καταγεγραμμένη ως άτομο με προβλήματα ακοής και την προειδοποίησε πως θα ενημερωθεί ο κυβερνήτης για την απομάκρυνσή της. Επιπλέον, κατηγορήθηκε ότι δεν είχε κλείσει το κινητό της, παρά τις σχετικές υποδείξεις.

Καθώς η ένταση συνεχιζόταν, η επιβάτιδα κατήγγειλε πως αισθανόταν «παρενόχληση», αλλά τελικά αποβιβάστηκε πριν ξεκινήσει η πτήση. Ο συνεπιβάτης Τζέι Κρένσοου, που κατέγραψε το περιστατικό και ανάρτησε το βίντεο με το σχόλιο «κερδισμένος εγώ, άδεια μεσαία θέση», είπε στη New York Post ότι κατανοεί την αντίδραση της αεροσυνοδού, αν και έδειξε μια μικρή συμπάθεια και προς τη γυναίκα:



«Ήταν φανερά σε κακή διάθεση και μιλούσε θυμωμένα στο τηλέφωνο. Η αεροσυνοδός βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασής της. Δεν δικαιολογώ τη συμπεριφορά της, αλλά όλοι έχουμε στιγμές που δεν είμαστε στο καλύτερό μας. Η διαφορά είναι ότι εκείνη καταγράφηκε στην κάμερα».

Η American Airlines δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό. Το γεγονός προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων επεισοδίων με ανυπάκουους επιβάτες: σε μία περίπτωση, μεθυσμένη 50χρονη από τη Νέα Ζηλανδία αποβιβάστηκε έπειτα από φραστική επίθεση στο πλήρωμα και χορό στον διάδρομο, ενώ σε άλλη πτήση, από Ηνωμένο Βασίλειο προς Ντουμπάι, ένας μεθυσμένος άνδρας χρειάστηκε να δεθεί στη θέση του, αφού έβρισε αεροσυνοδό με υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Πηγή: New York Post