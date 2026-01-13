Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την έρευνα για το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στη Χαγιάνα της Άγκυρας, στο οποίο σκοτώθηκαν ο αρχηγός του Λιβυκού Στρατού και μέλη της συνοδείας του.

Την υπόθεση αποκάλυψε σήμερα η τουρκική ιστοσελίδα Τ24, κάνοντας λόγο για προσαγωγή της αεροσυνοδού από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, έπειτα από πρωτοβουλίες της ΜΙΤ. Η αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος που είχε μεταφέρει το μοιραίο τζετ στην Τουρκία.

Ωστόσο, σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφέθηκε ελεύθερη και έχει ήδη εγκαταλείψει την Τουρκία καθώς δεν βρέθηκε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος της.

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι η Λευκωσία γνώριζε εξαρχής για την προσαγωγή, ενώ ξεκαθαρίζουν πως η αεροσυνοδός αφέθηκε ελεύθερη και αποχώρησε από τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας T24, αεροσυνοδός που ανήκε στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ το οποίο μετέφερε το αεροσκάφος στην Τουρκία πριν από το δυστύχημα, προσήχθη και ανακρίθηκε από τις τουρκικές Αρχές.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, η προσαγωγή της πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) και κατόπιν εντολής του Γενικού Εισαγγελέα Άγκυρας. Η αεροσυνοδός φέρεται να απομακρύνθηκε από το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε και να μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Άγκυρας, όπου υποβλήθηκε σε ανάκριση από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Να σημειωθεί ότι στο δυστύχημα του Δεκεμβρίου είχε χάσει τη ζωή της μια Ελληνίδα αεροσυνοδός, η Μαρία Παππά, και σύμφωνα με απολύτως εξακριβωμένες πληροφορίες, τόσο από το υπουργείο Εξωτερικών, όσο και από τον σύντροφο της, ακόμη η σορός της δεν έχει ταυτοποιηθεί, γεγονός που γεννά ερωτήματα.

🚨 Airport Haber tarafından paylaşılan bilgilere göre, düşen Libya heyetini taşıyan özel jette bulunan yolcu listesi şu şekilde:



Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad

Alfitori Jribil

Mahmud Ga Algatiwi

Mohamed Elassawi

Mohamed Omar Ahmed



Uçuş Ekibi

9H-DFS tescilli Dassault Falcon 50 tipi… pic.twitter.com/5YPUjE0Fhs December 23, 2025

To τουρκικό δημοσίευμα:

Σε μια χώρα που διέρχεται κρίσιμες στιγμές, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ και η συνοδευτική αντιπροσωπεία του έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα τις τελευταίες ημέρες του περασμένου έτους, γράφει ο Tolga Şardan.

Η έρευνα για τα συντρίμμια του αεροπλάνου που μετέφερε Λίβυους διοικητές, το οποίο έχασε την επαφή λίγο μετά την απογείωση ενώ βρισκόταν ακόμα πάνω από την Άγκυρα, συνεχίζεται.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα εξεταστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας διεξάγει επίσης δικαστική έρευνα.

Λόγω της σημασίας των ονομάτων που εμπλέκονται, των θέσεών τους, του τρόπου με τον οποίο συνέβη το ατύχημα και των ισχυρισμών που περιβάλλουν το ατύχημα, στην έρευνα εμπλέκονται όχι μόνο η δικαστική εξουσία και η αστυνομία, αλλά και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MİT).

Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει συσταθεί ειδική ομάδα και διερευνά το ατύχημα.

Όπως είναι γνωστό, μετά το ατύχημα προέκυψαν δύο σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία πάντα ταξίδευε στην Τουρκία με προγραμματισμένη πτήση, ήρθε αυτή τη φορά με ιδιωτικό τζετ. Το δεύτερο είναι η αλλαγή στο πλήρωμα πτήσης που έφερε το αεροπλάνο, που ανήκε σε αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Μάλτα, στην Τουρκία και στη συνέχεια το επέστρεψε στη Λιβύη.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα – παρόλο που οι αρμόδιες αρχές έχουν βρει απαντήσεις – δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί στο κοινό.

Ωστόσο, πρόσφατα σημειώθηκε μια απροσδόκητη εξέλιξη με την εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MİT) στην έρευνα.

Η αεροσυνοδός που ήταν μέλος του πληρώματος που μετέφερε το αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στη Χαϊμάνα πίσω στην Τουρκία συνελήφθη.

Μετά την παρέμβαση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MİT) και κατόπιν εντολής του Γενικού Εισαγγελέα της Άγκυρας, η αεροσυνοδός, η οποία διέμενε σε ξενοδοχείο, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Άγκυρας.

Η αεροσυνοδός ανακρίθηκε από την αστυνομία στο Τμήμα Αντιτρομοκρατίας. Επειδή είναι επίσης πολίτης της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας, η διαδικασία κράτησης της αεροσυνοδού κρατήθηκε μυστική και αντιμετωπίστηκε με μεγάλη ευαισθησία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβα, δεν προέκυψαν «απτές» πληροφορίες από την αρχική ανάκριση της αεροσυνοδού. Ωστόσο, οι διασυνδέσεις της αεροσυνοδού εξακολουθούν να διερευνώνται.