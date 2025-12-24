Το όνομα «Μαρία Παππά» εμφανίζεται ως όνομα αεροσυνοδού σε λίστα με τα ονόματα των επιβαινόντων στο αεροσκάφος του αρχηγού του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού που συνετρίβη την Τρίτη στην Τουρκία.

🚨 Airport Haber tarafından paylaşılan bilgilere göre, düşen Libya heyetini taşıyan özel jette bulunan yolcu listesi şu şekilde:



Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad

Alfitori Jribil

Mahmud Ga Algatiwi

Mohamed Elassawi

Mohamed Omar Ahmed



Uçuş Ekibi

9H-DFS tescilli Dassault Falcon 50 tipi…

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού, στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Αχμέντ αλ Χαντάντ, σκοτώθηκε σε συντριβή αεροπλάνου στην Τουρκία την Τρίτη, ενώ έφευγε από την πρωτεύουσα, Άγκυρα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, προσθέτοντας πως στο αεροσκάφος βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις. Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, είπε ότι η έρευνα ήταν σε εξέλιξη σχετικά με το περιστατικό. Η λιβυκή κυβέρνηση είπε ότι είχε δοθεί εντολή στον υπουργό Άμυνας να στείλει επίσημη αντιπροσωπεία στην Άγκυρα.

Ο Ουαλίντ Ελάφι, υπουργός Πολιτικών Θεμάτων και Επικοινωνίας της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, είπε σε κανάλι ότι ήταν ασαφές πότε θα ήταν έτοιμη η έκθεση για τη συντριβή, σημειώνοντας πως επρόκειτο για ένα αεροπλάνο από τη Μάλτα που είχε νοικιαστεί. Όπως πρόσθεσε, δεν υπήρχαν ακόμα επαρκή στοιχεία για το καθεστώς ιδιοκτησίας του ή το τεχνικό του ιστορικό. Αξιωματούχοι στη Λιβύη έκαναν λόγο για βλάβη/ τεχνικό πρόβλημα.

Ο στρατηγός αλ Χαντάντ ήταν ο κορυφαίος στρατιωτικός διοικητής της δυτικής Λιβύης και, σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ, είχε παίξει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες επανένωσης των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης και της χώρας εν γένει μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφι και τον θάνατο του ηγέτη του, Μουαμάρ Καντάφι. Οι άλλοι τέσσερις στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν στη συντριβή ήταν ο στρατηγός αλ Φιτούρι Γκαριμπίλ, επικεφαλής του λιβυκού στρατού ξηράς, ο ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κατάουϊ, επικεφαλής της αρχής στρατιωτικών κατασκευών, ο Μοχάμαντ αλ Ασάβι Ντιάμπ, σύμβουλος του αρχηγού του γενικού επιτελείου, και ο Μοχάμαντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ, στρατιωτικός φωτογράφος του γραφείου του αρχηγού του γενικού επιτελείου.

Ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά έκανε λόγο για ένα «τραγικό και οδυνηρό περιστατικό» που έλαβε χώρα «ενώ επέστρεφαν από επίσημο ταξίδι, από την τουρκική πόλη της Άγκυρας. Αυτή η σημαντική απώλεια είναι μια μεγάλη απώλεια για το έθνος, για τον στρατό και για όλο το λαό».

Ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής προεδρικής επικοινωνίας της Τουρκίας, δήλωσε πως στο αεροπλάνο ήταν και τρία μέλη πληρώματος και ότι το αεροσκάφος είχε ενημερώσει για έκτακτη προσγείωση και κατευθυνόταν πίσω στο Εσένμπογα, ενώ παράλληλα ήταν σε εξέλιξη σχετικές διαδικασίες στο έδαφος. Στη σχετική ανακοίνωση αναφερόταν ότι το αεροπλάνο έφυγε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα στις 8.17 μμ και έστειλε μήνυμα εκτάκτου ανάγκης στις 8.33, λόγω βλάβης στα ηλεκτρικά. Άρχισε την κάθοδο μα χάθηκε από τα ραντάρ στις 8.36- και μετά χάθηκε κάθε επικοινωνία. Κάλεσε το κοινό και τα ΜΜΕ να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα social media, εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα συντρίμμια βρέθηκαν κοντά στο χωριό Κεσικαβάκ στο Χαϊμανά της Άγκυρας- προσθέτοντας ότι το αεροπλάνο, τύπου Dassault Falcon 50, είχε υποβάλει αίτημα για έκτακτη προσγείωση ενώ ήταν πάνω από το Χαϊμανά.

Στη Λιβύη ανακοινώθηκε τριήμερο εθνικό πένθος. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα την επίσκεψη του Χαντάντ, λέγοντας πως είχε συναντήσει τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και τον Τούρκο ομόλογό του, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, καθώς και άλλους Τούρκους αξιωματικούς.

Η συντριβή έλαβε χώρα μία ημέρα αφού η τουρκική εθνοσυνέλευση υπερψήφισε την παραμονή τουρκικών δυνάμεων στην Τουρκία για άλλα δύο χρόνια.

Η Τουρκία υποστηρίζει στρατιωτικά και πολιτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης. Το 2020 έστειλε εκεί στρατιωτικό προσωπικό για να εκπαιδεύσει και υποστηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις, και επίσης έχει υπογράψει με την κυβέρνηση της Τρίπολης το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο, που η Ελλάδα και η Αίγυπτος απορρίπτουν- καθώς και μια προκαταρκτική συμφωνία για έρευνες για υδρογονάνθρακες. Επίσης, εντείνει τις επαφές και με την ανατολική Λιβύη, που ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Με πληροφορίες από Reuters, Daily Sabah, Al Jazeera