Στιγμιότυπο από βίντεο που φέρεται να απεικονίζει τη στιγμή της συντριβής Via @cumhuriyetgzt

Αεροπορικό «θρίλερ» έλαβε χώρα στους ουρανούς της Τουρκίας, με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Αλί Γερλίκαγια, να αναφέρει πως χάθηκε η επαφή με αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του λιβυκού γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγό Μοχάμαντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, και άλλα τέσσερα άτομα- και τον πρωθυπουργό Ντμπεϊμπά της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης να αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως θρηνεί για τον θάνατο του στρατηγού.

Όπως είπε, η πτήση κατευθυνόταν από την Άγκυρα προς την Τρίπολη και έστειλε σήμα για έκτακτη προσγείωση στην περιοχή της Άγκυρας, ωστόσο δεν ακολούθησε άλλη επαφή. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί στις 20.10 (τοπική ώρα) και η επαφή χάθηκε στις 20.52.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει φέρονται να απεικονίζουν τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους και τον εντοπισμό συντριμμιών.

Ankara'da özel jet düştü… Hava sahası kapatıldı:



Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içinde olduğu doğrulandı



İlk görüntüler geldi!https://t.co/W0LUcr6r74 pic.twitter.com/WX9ztkI87T December 23, 2025

#SONDAKİKA



🔴 Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad dahil 5 kişiyi taşırken düşen özel jetin enkazına ulaşıldı. pic.twitter.com/TJiXk9xSJ2 — Conflict (@ConflictTR) December 23, 2025

Το αεροσκάφος ήταν ένα Falcon 50 και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν δυνατό κρότο κοντά στην περιοχή Χαϊμανά της Άγκυρας. Λόγω ενεργοποίησης των πρωτοκόλλων εκτάκτου ανάγκης, οι πτήσεις εκτρέπονταν προσωρινά από το αεροδρόμιο της Άγκυρας.

Ο Χαντάντ ήταν στην Άγκυρα όπου είχε συναντήσεις με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και τον Τούρκο ομόλογό του, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, καθώς και άλλους Τούρκους στρατιωτικούς. Υπενθυμίζεται πως η τουρκική εθνοσυνέλευση είχε εγκρίνει τη Δευτέρα την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη για άλλα δύο χρόνια.

İçişleri Bakanı Yerlikaya:



💬 Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan, Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir



💬 Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır… pic.twitter.com/enXOOZfjXh — Independent Turkish (@TurkishIndy) December 23, 2025

Με πληροφορίες από Reuters, Daily Sabah