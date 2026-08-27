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Τραγωδία στην πόλη Καν της Γαλλίας όταν ένας 26χρονος Ρώσος χτύπησε «από πρόθεση» με το όχημά του πεζούς κοντά σε μπαρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα, προτού τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές.

Το περισταικό συνέβη στις 22:15 τοπική ώρα όταν ο ρώσος κάτω από άγνωστες συνθήκες έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς σε δημόσιο δρόμο απέναντι στον σιδηροδρομικό σταθμό με έναν νεκρό και επτά ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση και άλλους τρεις ανθρώπους σε σοβαρή κατάσταση», ανέφερε ο νομάρχης της Καλβαντός, ο Νταβίντ Κλαβιέρ.

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Οι αρχές εκτιμούς ότι το φονικό επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από διαπληκτισμό, με τον 26χρονο Ρώσο να συλαμβάνεται τελικά στην Ουιστρεάμ, σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων από τον τόπο της τραγωδίας.

Ο 26χρονος δεν είναι «γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών», πάντως είχε στο παρελθόν απασχολήσει την αστυνομία, μόνο για «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με τον νομάρχη Κλαβιέρ, που εξήγησε ότι διενεργείται έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες ασφαλείας.