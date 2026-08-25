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Η τουριστική έκρηξη στη Βρετάνη της Γαλλίας φαίνεται πως έχει φτάσει στα όριά της, με τους κατοίκους δημοφιλών περιοχών να στρέφονται πλέον ανοιχτά κατά των παραθεριστών από το Παρίσι. Αυτοκίνητα με παριζιάνικες πινακίδες βρέθηκαν βανδαλισμένα, προσβλητικά συνθήματα εμφανίστηκαν σε δημόσιους χώρους, ενώ δεν έλειψαν οι έντονες λογομαχίες με τουρίστες.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στο Φινιστέρ, όπου ο πληθυσμός σε ορισμένες περιοχές τριπλασιάζεται τους θερινούς μήνες. Φέτος, οι καύσωνες και οι πυρκαγιές στη νότια Γαλλία έστρεψαν ακόμη περισσότερους Γάλλους προς τις δροσερές ακτές της Βρετάνης και της Νορμανδίας. Το Φινιστέρ ήταν ήδη πέρυσι ο δημοφιλέστερος τουριστικός νομός της Βρετάνης, με 7,4 εκατ. διανυκτερεύσεις από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο.

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🔴 Des tags anti-touristes en Bretagne…



Plusieurs voitures immatriculées en région parisienne ont été rayées la semaine dernière dans le Finistère Sud avec messages hostiles comme "Parigot, dehors" ou encore "Non aux Parisiens."#ApollineMatin pic.twitter.com/3sc08RIzbT — RMC (@RMCInfo) August 21, 2026

Εντάσεις και βανδαλισμοί με φόντο τον υπερτουρισμό

Στην παραθαλάσσια πόλη Πλομπαναλέκ-Λεσκονίλ, αυτοκίνητα με πινακίδες από την περιοχή του Παρισιού βρέθηκαν χαραγμένα με εχθρικά μηνύματα, προκαλώντας την αντίδραση του δημάρχου Λοΐκ Λε Φιρ. Ο ίδιος καταδίκασε τον βανδαλισμό, υπογραμμίζοντας πως η περιοχή πρέπει να παραμένει ανοιχτή και φιλόξενη για όλους τους επισκέπτες.

Παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν και αλλού στη Βρετάνη. Στο Πλογκόφ εμφανίστηκε σύνθημα που καλούσε τους Παριζιάνους να φύγουν, ενώ στο Πενμάρκ καταγράφηκαν εχθρικές συμπεριφορές απέναντι σε τουρίστες. Ο δήμαρχος Νταβίντ Λε Μπερ καταδίκασε τα περιστατικά, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι πίσω από την ένταση υπάρχουν υπαρκτά προβλήματα.

🤔 Bretagne : tags et voitures rayées contre les Parisiens



🎙️ Abel Boyi : "Peut-être que les Bretons ont parfois l’impression d’une invasion, d’autant plus avec la canicule. Mais ils devraient être accueillants envers les pauvres Parisiens, entourés de béton." #GGRMC pic.twitter.com/R6RBhnpt5k — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 21, 2026

Το Πενμάρκ, που αριθμεί περίπου 5.600 κατοίκους τον χειμώνα, φτάνει τους 17.000 το καλοκαίρι. Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού επιβαρύνει την κυκλοφορία, τη στάθμευση και την αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα λόγω των δεύτερων κατοικιών.

(Με πληροφορίες από Telegraph)