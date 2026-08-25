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  • Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε το γαλλικό χωριό Πομά, προκαλώντας τον τραυματισμό 41 ατόμων και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε περίπου 300 κατοικίες της περιοχής.
  • Περισσότερα από 120 άτομα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και τον απεγκλωβισμό κατοίκων.
  • Τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 2.800 σπίτια σε δέκα χωριά, ενώ προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε αρκετά αεροδρόμια.
  • Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, καθώς οι άνεμοι έφτασαν τα 117 χιλιόμετρα ανά ώρα προκαλώντας καταστροφές σε υποδομές.
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Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το γαλλικό χωριό Πομά, στα νοτιοδυτικά της χώρας, προκαλώντας τον τραυματισμό 41 ατόμων και ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι 15 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα που τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε το σπίτι της.

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Περισσότερα από 120 άτομα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, αφού άνεμοι που έφταναν τα 117 χλμ./ώρα ξήλωσαν στέγες και προκάλεσαν ζημιές σε περίπου 300 κατοικίες τη Δευτέρα.

Οι γαλλικές αρχές, όπως αναφέρει το BBC, εξέδωσαν πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα των νοτιοδυτικών περιοχών της χώρας, οι οποίες έχουν ήδη πληγεί από διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν περίπου 2.800 σπίτια σε 10 χωριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι αρχές στο διαμέρισμα Ωντ , στη νοτιοδυτική Γαλλία, ακύρωσαν το τρίτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου «Vuelta a España» στην περιοχή, αφού μια χαλαζοθύελλα στα γαλλικά Πυρηναία ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο.

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Οπτικό υλικό από αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή κατέγραψε τη δίνη του ανεμοστρόβιλου να διαγράφεται στον ορίζοντα, πάνω από σπίτια και δέντρα.

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Εικόνες από το μικρό χωριό Πομά, το οποίο επλήγη περισσότερο, έδειχναν ξεριζωμένα δέντρα, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια από κατεστραμμένες κατοικίες.

Παράλληλα, σημειώθηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας, της Τουλούζης και σε περιοχές βόρεια του Παρισιού, όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Κατά μέσο όρο, στην Γαλλία καταγράφονται αρκετές δεκάδες ανεμοστρόβιλοις ετησίως, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, Météo-France. Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι πρωτοφανών καυσώνων και δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, με τη νοτιοδυτική Γαλλία να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, καθώς κάηκαν 42.000 εκτάρια γης σε μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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