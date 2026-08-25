Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε το γαλλικό χωριό Πομά, προκαλώντας τον τραυματισμό 41 ατόμων και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε περίπου 300 κατοικίες της περιοχής.

Περισσότερα από 120 άτομα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 2.800 σπίτια σε δέκα χωριά, ενώ προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε αρκετά αεροδρόμια.

Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, καθώς οι άνεμοι έφτασαν τα 117 χιλιόμετρα ανά ώρα προκαλώντας καταστροφές σε υποδομές.

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Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το γαλλικό χωριό Πομά, στα νοτιοδυτικά της χώρας, προκαλώντας τον τραυματισμό 41 ατόμων και ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι 15 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα που τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε το σπίτι της.

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Περισσότερα από 120 άτομα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, αφού άνεμοι που έφταναν τα 117 χλμ./ώρα ξήλωσαν στέγες και προκάλεσαν ζημιές σε περίπου 300 κατοικίες τη Δευτέρα.

🚨🌪️SUPERCELL TORNADO IN FRANCE!

THE ATMOSPHERE EXPLODED AFTER 5 HEAT DOMES!



Today, a powerful supercell thunderstorm produced a large and spectacular tornado in France’s Aude department, south of Carcassonne.



The footage is absolutely shocking. 🌪️



A massive Supercell Tornado… pic.twitter.com/3w6J0P0yct August 24, 2026

🔴🌪️🇫🇷 La tornade qui a frappé le sud de Carcassonne, dans l’Aude, a causé des dégâts considérables.😳



De nombreux véhicules ont été endommagés, des toitures de maisons ont été complètement arrachées et de nombreux arbres ont été déracinés.

pic.twitter.com/BPW8Lw8XCq — boubacar36 (@boubakar58577) August 25, 2026

Οι γαλλικές αρχές, όπως αναφέρει το BBC, εξέδωσαν πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα των νοτιοδυτικών περιοχών της χώρας, οι οποίες έχουν ήδη πληγεί από διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν περίπου 2.800 σπίτια σε 10 χωριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι αρχές στο διαμέρισμα Ωντ , στη νοτιοδυτική Γαλλία, ακύρωσαν το τρίτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου «Vuelta a España» στην περιοχή, αφού μια χαλαζοθύελλα στα γαλλικά Πυρηναία ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο.

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A destructive tornado has torn through villages in southern France, injuring more than 40 people.



Local authorities say about 2,800 households were still without electricity on Monday evening, while several roads were blocked. pic.twitter.com/83exZN59kS — BBC News (World) (@BBCWorld) August 25, 2026

🇨🇵🌪⛈️

Fransa'nın güneybatısında fırtına hortum ve çapı 5 santimetreyi geçen dolu yağışı 300 evi oturulmaz hale getirdi!#tornade #Carcassonne pic.twitter.com/acMr9jNlHL — Derin Düşünce.Org 🇹🇷🇦🇿🇵🇸 (@dd_grubu) August 24, 2026

Οπτικό υλικό από αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή κατέγραψε τη δίνη του ανεμοστρόβιλου να διαγράφεται στον ορίζοντα, πάνω από σπίτια και δέντρα.

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Εικόνες από το μικρό χωριό Πομά, το οποίο επλήγη περισσότερο, έδειχναν ξεριζωμένα δέντρα, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια από κατεστραμμένες κατοικίες.

Παράλληλα, σημειώθηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας, της Τουλούζης και σε περιοχές βόρεια του Παρισιού, όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

A strong tornado recently touched down in southwestern France injuring over 40 people and damaging hundreds of homes.



The village of Pomas, population 1,000, was reportedly hardest hit with approximately 300 structures damaged, with some having their roofs ripped off. pic.twitter.com/SE42u62m4f Advertisement August 24, 2026

💔 URGENCE ABSOLUE 💔



Regardez ces images… Ces maisons dévastées, ces toits arrachés, ces vies basculées en quelques minutes par une tornade monstrueuse à Pomas dans l’Aude. Des familles qui ont tout perdu. Des enfants terrorisés. Des parents qui ne savent plus où dormir ce… https://t.co/vm3orl8Lwo pic.twitter.com/itBm6COah4 — Seathiell 🇨🇵 (@Seathiell) August 25, 2026

Κατά μέσο όρο, στην Γαλλία καταγράφονται αρκετές δεκάδες ανεμοστρόβιλοις ετησίως, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, Météo-France. Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι πρωτοφανών καυσώνων και δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, με τη νοτιοδυτική Γαλλία να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, καθώς κάηκαν 42.000 εκτάρια γης σε μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

On Aug. 24, 2026, rare tornado events struck three countries in a striking global sequence: Florida, USA, at 3:40 AM IST; Yibin, China, at 4:36 AM IST; and Carcassonne, France, at 8:30 PM IST. pic.twitter.com/mdQbpookbE Advertisement August 24, 2026

Dans l’Aude, 41 blessés après une tornade ; la commune de Pomas partiellement détruite pic.twitter.com/c780jV6bZA Advertisement August 25, 2026

🚨 TORNADE À POMAS (AUDE) 🚨



Images CHOC de la tornade qui a tout ravagé près de Carcassonne cet après-midi.



Toitures arrachées, maisons détruites, dizaines de blessés…



La nature n’a aucune pitié.

Force aux habitants 🙏#Tornade #Pomas #Aude #Carcassonne pic.twitter.com/1yfS18gE6D — SPIRITFIT (@SpiriTfitT) August 24, 2026

Quand Mère Nature se met en colère, les mots ne suffisent plus…#tornade #aude pic.twitter.com/7jeMrC4nT4 — Seathiell 🇨🇵 (@Seathiell) August 24, 2026

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