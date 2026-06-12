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Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας γιγαντιαίος ανεμοστρόβιλος εμφανίζεται να καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον ορίζοντα καθώς κινείται απειλητικά πάνω από αγροτική έκταση στην κομητεία Λίβινγκστον του Ιλινόις, με πορεία προς την πόλη Στρίτορ.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ευρύτερη περιοχή του Σικάγο επηρεάστηκε για αρκετές ώρες από έντονες καταιγίδες, ενώ σημειώθηκαν πολλαπλές αναφορές για ζημιές που αποδίδονται σε ανεμοστρόβιλους.

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Final moments of the tornado that hit Streator, Illinois. pic.twitter.com/tCbeip9Atm — Nate (@nse_wx) June 11, 2026

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service) είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι η πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων ήταν αισθητά αυξημένη σε σύγκριση με ένα τυπικό επεισόδιο ακραίων καιρικών φαινομένων, υπογραμμίζοντας μάλιστα τον αυξημένο κίνδυνο ακόμη και για ιδιαίτερα ισχυρούς και βίαιους ανεμοστρόβιλους.

Strong wind gusts hit Chicago, Illinois, USA 🇺🇸 (10.06.2026) pic.twitter.com/Fx6dHmsmRR — Disaster News (@Top_Disaster) June 11, 2026

Η περιοχή του Σικάγο τέθηκε σε Επίπεδο 4 από τα 5 στην κλίμακα επικινδυνότητας για ισχυρές καταιγίδες, στοιχείο που ανέδειξε τη σοβαρότητα των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, το Reuters επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του βίντεο αξιοποιώντας στοιχεία τοποθεσίας και ημερομηνίας που προέκυψαν από τα μεταδεδομένα του υλικού, ενώ η ταυτοποίηση του σημείου έγινε και μέσω σύγκρισης του τοπίου που εμφανίζεται στα πλάνα -όπως το χωράφι, ο δρόμος και η μορφολογία των λόφων- με αρχειακές δορυφορικές εικόνες της περιοχής.

Με πληροφορίες από CNN Weather