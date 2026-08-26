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Οι επικριτές του κυνηγιού υποστηρίζουν ότι η θανάτωση του δημοφιλούς τρωκτικού για ψυχαγωγικούς σκοπούς αποτελεί ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα για τη χώρα.

Ο πληθυσμός των μαρμοτών παρουσιάζει μείωση εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, παρόλο που το είδος δεν θεωρείται επίσημα απειλούμενο στη Γαλλία.

Περίπου χίλιες μαρμότες θανατώνονται ετησίως από κυνηγούς στη Γαλλία, ενώ το κυνήγι τους παραμένει νόμιμο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι μαρμότες αποτελούν σύμβολο της αλπικής περιοχής και της λαϊκής παράδοσης, λειτουργώντας συχνά ως μασκότ σε τουριστικούς προορισμούς και διαφημίσεις.

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Ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων στη Γαλλία ετοιμάζουν διαδηλώσεις και συλλογή υπογραφών, με στόχο να πιέσουν τη γαλλική κυβέρνηση να απαγορεύσει το κυνήγι των αλπικών μαρμότων.

Η κυνηγετική περίοδος για τα τρωκτικά αυτά, τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τους σκίουρους και τα γουρουνόμορφα, ξεκινά τον Σεπτέμβριο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της μακράς χειμέριας νάρκης τους. Παρότι η μαρμότα δεν θεωρείται απειλούμενο είδος στη Γαλλία, ο πληθυσμός της φέρεται να μειώνεται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Οι οργανώσεις που αντιτίθενται στο κυνήγι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να σκοτώνονται τα ζώα για ψυχαγωγία.

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Η Πολίν ντι Νικολαντόνιο, πρόεδρος της Association for Justice for Savoie Animals (AJAS), η οποία τα δύο τελευταία χρόνια οργανώνει διαμαρτυρίες κατά του κυνηγιού μαρμότας, υπογραμμίζει ότι το ζήτημα είναι πρωτίστως ηθικό.

«Όταν λες στους ανθρώπους ότι στη Γαλλία επιτρέπεται το κυνήγι της μαρμότας, σοκάρονται. Η μαρμότα είναι εξαιρετικά δημοφιλής και αποτελεί σύμβολο τόσο της Σαβουά, όπου δραστηριοποιούμαστε, όσο και άλλων περιοχών των Άλπεων. Αρκεί να μπεις σε οποιοδήποτε τουριστικό γραφείο για να διαπιστώσεις ότι αποτελεί το βασικό λογότυπο ή έμβλημα», δήλωσε.

Ένα ζώο που προετοιμάζεται για μήνες χειμέριας νάρκης

Οι μαρμότες είναι φυτοφάγα τρωκτικά που συναντώνται σε ορεινές περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Συνήθως ζουν σε οικογενειακές ομάδες, οι οποίες οργανώνονται γύρω από ένα κυρίαρχο ζευγάρι. Όταν αισθανθούν ότι απειλούνται, εκπέμπουν έναν χαρακτηριστικό, οξύ ήχο προειδοποίησης.

Κατά τα τέλη του καλοκαιριού και τις αρχές του φθινοπώρου, οι μαρμότες αυξάνουν σημαντικά το σωματικό τους βάρος, φτάνοντας έως και τα 8 κιλά, καθώς συγκεντρώνουν αποθέματα τροφής και λίπους ενόψει της χειμέριας νάρκης, η οποία διαρκεί περίπου πέντε έως έξι μήνες.

Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν 15 διαφορετικά είδη μαρμότας. Ως θηράματα, τα κυνγούν παραδοσιακά για το κρέας, το λίπος και τη γούνα τους.

Σήμερα, το κυνήγι τους εξακολουθεί να επιτρέπεται σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς και στη Γαλλία, την Ελβετία και την Αυστρία. Αντίθετα, έχει απαγορευτεί στην Ιταλία και τη Γερμανία. Στη Γαλλία, εκτιμάται ότι περίπου 1.000 μαρμότες σκοτώνονται από κυνηγούς κάθε χρόνο.

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Από λαϊκό σύμβολο σε κυνηγετικό θήραμα

Για πολλές γενιές Γάλλων παιδιών, η μαρμότα αποτελεί αγαπημένο στοιχείο της λαϊκής παράδοσης, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε λαϊκά παραμύθια και ποιήματα. Ένα από αυτά γράφτηκε από τον Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε και μελοποιήθηκε από τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Παράλληλα, η μαρμότα έχει γίνει χαρακτηριστική μασκότ των χιονοδρομικών κέντρων των Άλπεων, ενώ αποτελεί και τον συμπαθή πρωταγωνιστή μιας ιδιαίτερα γνωστής τηλεοπτικής διαφήμισης δημοφιλούς μάρκας σοκολάτας γάλακτος.

Ο Κριστόφ Μπονενφάν, επιστήμονας του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) στο Πανεπιστήμιο της Λυών, μελετά τις μαρμότες στο αλπικό φυσικό καταφύγιο Grande Sassière.

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Η περιοχή των Άλπεων αποτελεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μία από τις πιο χαρακτηριστικές ζώνες όπου γίνονται εμφανείς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη. Οι βραχώδεις πλαγιές παρουσιάζουν ρωγμές, ενώ οι παγετώνες συρρικνώνονται με πρωτοφανή ρυθμό.

Με πληροφορίες από The Guardian

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