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Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από αρκετές αραβικές χώρες του Κόλπου να είναι προετοιμασμένες για μια σύντομη, έντονη στρατιωτική επιχείρηση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που είναι ενήμερα για τις συνομιλίες γράφει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την έγκριτη αμερικανική εφημερίδα οι επικοινωνίες αυτές, που πραγματοποιήθηκαν μέσω διπλωματικών και στρατιωτικών διαύλων, αποτελούν μία από τις ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται για την έναρξη ενός νέου κύκλου σφοδρών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

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Η κίνηση αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας μεγάλης κλιμάκωσης, με στόχο την αποδυνάμωση της Τεχεράνης και την ώθησή της προς τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.