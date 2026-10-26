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Το Πεντάγωνο έχει καταρτίσει έναν εκτενή κατάλογο στόχων που περιλαμβάνει ενεργειακές, στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, προετοιμάζοντας επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν και οι αντάρτες Χούθι προετοιμάζονται για ενδεχόμενες επιθέσεις, σχεδιάζοντας αντίποινα κατά αμερικανικού προσωπικού και εγκαταστάσεων.

Το Ιράν έχει εντείνει τις προσπάθειες στοχοποίησης Αμερικανών, με τους σχεδιασμούς του να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε άλλες χώρες.

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Σε ετοιμότητα για την έναρξη νέων, ενδεχομένως μεγάλης κλίμακας, στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες θα μπορούσαν να κινηθούν μέσα σε διάστημα 96 ωρών από τη στιγμή που θα λάβουν σχετική εντολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το CNN.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή είναι πλέον επαρκείς για την πραγματοποίηση των ενδεχόμενων επιθέσεων.

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Οι νέες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα έχουν ευρύτερο στόχο από τα περιορισμένα πλήγματα σε ραντάρ, εκτοξευτές και άλλες ιρανικές στρατιωτικές υποδομές, οι οποίες μπορούν να ανασυγκροτηθούν σχετικά γρήγορα. Αυτή ήταν η προσέγγιση που ακολουθήθηκε μετά την απόφαση του Τραμπ να διακόψει τις πλήρους κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Θα είναι μια μεγάλη επιχείρηση», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο CNN.

Παρόμοια εκτίμηση έχουν διατυπώσει και άλλοι εν ενεργεία και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις για τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Ορισμένοι θεωρούν ότι το ζήτημα δεν είναι αν ο Τραμπ θα δώσει τελικά το πράσινο φως, αλλά πότε θα το κάνει.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η σχετική απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί οποιαδήποτε στιγμή έως το τέλος του έτους, με το πιθανότερο σενάριο να την τοποθετεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

US forces in the Middle East are prepared to launch new, potentially major, military operations against Iran "within 96 hours of receiving" an order from President Donald Trump, according to two US officials. https://t.co/jtUlvDmP9h pic.twitter.com/WzGmojsprb — CNN (@CNN) October 26, 2026

Στο τραπέζι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ – Το Ιράν προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επίθεση

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν και οι αντάρτες Χούθι προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να στοχοποιήσουν αμερικανικό προσωπικό και εγκαταστάσεις στην περιοχή, αλλά και πέρα από αυτήν.

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Οι ιρανικές δυνάμεις είναι πλέον πιο εξοικειωμένες με τις τακτικές των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, θα ήταν δυσκολότερο για τον αμερικανικό στρατό να καταστρέψει αποτελεσματικά όλους τους πιθανούς στόχους που θα επιλέγονταν. Ωστόσο, η ηγεσία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) και το Πεντάγωνο έχουν καταρτίσει έναν εκτενή κατάλογο στόχων, ο οποίος περιλαμβάνει ιρανικές ενεργειακές υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με δύο ακόμη πηγές που γνωρίζουν το θέμα, πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν και οι αντάρτες Χούθι αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και, ενδεχομένως, το Ισραήλ. Εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη και οι Χούθι πιθανότατα θα προχωρήσουν σε άμεσα αντίποινα, στοχεύοντας Αμερικανούς στρατιωτικούς και εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά ενδεχομένως και πέρα από αυτήν, σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν τις πρόσφατες αμερικανικές εκτιμήσεις.

Σε μη διαβαθμισμένο υπόμνημα της 23ης Οκτωβρίου, το οποίο απέστειλε ο διευθυντής των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρεται ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαπίστωσαν πως «το Ιράν έχει αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειές του να στοχοποιήσει Αμερικανούς» και ότι οι σχεδιασμοί για τέτοιου είδους ενέργειες «έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ορισμένες άλλες χώρες», όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το CNN.

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Απομάκρυνση προσωπικού από τη Μέση Ανατολή υπό τον φόβο περιφερειακής κλιμάκωσης

Η απειλή που συνιστούν το Ιράν και οι Χούθι για την ευρύτερη περιοχή αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έναν από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες να αποσύρουν διακριτικά προσωπικό από τις πρεσβείες τους στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας είναι η μόνη αμερικανική διπλωματική αποστολή στην περιοχή για την οποία έχει δοθεί εντολή αποχώρησης προσωπικού. Ωστόσο, αναμένεται να εκδοθούν αντίστοιχες οδηγίες και για άλλες αποστολές, ενώ σε όσες δεν δοθούν τέτοιες εντολές θα μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού, βάσει ανώτατου ορίου στελέχωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, μη απαραίτητο στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, το οποίο επρόκειτο να μεταβεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της επόμενης εναλλαγής στρατευμάτων, ενημερώθηκε ότι τελικά δεν θα αποσταλεί. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει το ενδεχόμενο επικείμενης κλιμάκωσης στην περιοχή.

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Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ – «Μη βιώσιμη» η σημερινή κατάσταση, προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, μετέβη την Κυριακή στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και υποστηρίζουν τη διέλευση των πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Κατά τη διάρκεια πτήσης με ελικόπτερο πάνω από την περιοχή, ο Κούπερ «παρατήρησε το τρέχον επιχειρησιακό περιβάλλον», σύμφωνα με την CENTCOM. Παράλληλα, συναντήθηκε με στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην απομάκρυνση ιρανικών ναρκών από τα Στενά.

«Συνεχίζουμε να στεκόμαστε ώμο με ώμο με τους εταίρους μας στον Κόλπο και τη ναυτιλιακή βιομηχανία», δήλωσε ο ναύαρχος, προσθέτοντας: «Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

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Παρά την αύξηση των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από την περιοχή, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι για ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις.

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Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «μη βιώσιμη» μακροπρόθεσμα την υφιστάμενη κατάσταση στα Στενά. Χωρίς μια διπλωματική συμφωνία της τελευταίας στιγμής, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επιλογή στρατιωτικής δράσης, παρά τα ερωτήματα για το αν ο Λευκός Οίκος διαθέτει συνολικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πηγή: Reuters

Το Ισραήλ πιέζει για νέα πλήγματα στο Ιράν – Περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από το Ισραήλ να περιμένει μέχρι να είναι έτοιμες οι δύο χώρες για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ισραηλινή πηγή ασφαλείας που μίλησαν στο CNN.

«Ο Νετανιάχου ήθελε πραγματικά και προσπάθησε να πείσει τον Τραμπ για μια κοινή επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές, αλλά ο Τραμπ δεν έδωσε το πράσινο φως», ανέφερε η ισραηλινή πηγή.

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Το Ισραήλ προετοιμαζόταν τις τελευταίες ημέρες για νέα πλήγματα και ζητούσε αμερικανική υποστήριξη. Ωστόσο, ο Τραμπ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι φέρονται να ζήτησαν αναβολή, με τις κοινές επιχειρήσεις να εξετάζονται για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Καθοριστικός παράγοντας είναι και η ανάγκη του Ισραήλ για αμερικανική βοήθεια στην αντιπυραυλική άμυνα, καθώς ενδεχόμενα αντίποινα από το Ιράν και τους Χούθι θα επιβάρυναν περαιτέρω τα περιορισμένα αποθέματα αμυντικών πυρομαχικών.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. «Τα σχέδια είναι έτοιμα και περιμένουν την έγκριση του Τραμπ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε πηγή στο CNN.

(Με πληροφορίες από CNN)