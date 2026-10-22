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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις εν λόγω πληροφορίες ανακριβείς, αρνούμενος να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ρεπορτάζ.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στις ισραηλινές δυνάμεις και τη Μοσάντ να εργαστούν για την ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν καταρτίσει νέα τράπεζα στόχων που περιλαμβάνει κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε το χθεσινό δημοσίευμα των Financial Times που έκανε λόγο ότι το Ισραήλ προετοίμαζε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά τον σταμάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθείς, αλλά δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να διορθώσω αυτή τη μεροληπτική αναφορά», είπε χαρακτηριστικά.

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Όταν ρωτήθηκε απευθείας εάν είχε σχεδιάσει επίθεση και ο Τραμπ του είπε να μην προχωρήσει, ο Νετανιάχου απέρριψε τον ισχυρισμό, χωρίς να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα στοιχεία του ρεπορτάζ αμφισβητούσε, σύμφωνα με το ynetnews.com.

Prime Minister Netanyahu, in an interview on Channel 7, denied a report that Trump had halted an Israeli attack in Iran: "This report is not accurate." https://t.co/RJOBpShHYa October 22, 2026

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι είχε δώσει εντολή στην Μοσάντ και στον στρατό του Ισραήλ να εργαστούν για την ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν.

Ο Νετανιάχου ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν, αλλά τον σταμάτησε ο Τραμπ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) σκόπευαν να εξαπολύσουν επίθεση το Σαββατοκύριακο 9-10 Οκτωβρίου κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών για το καθεστώς και την ενεργειακή του επιβίωση.

Ωστόσο, οι πηγές, οι οποίες μιλούν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την επανέναρξη των εχθροπραξιών πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τα σχεδιαζόμενα πλήγματα θα ήταν εντονότερα από εκείνα που είχαν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον περασμένο Φεβρουάριο.

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Παραμένει ασαφές, σύμφωνα με τους Times, εάν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν άμεσα στις επιθέσεις. Μία πηγή, πάντως, ανέφερε στο μέσο ότι το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες «δεν είναι παράλογο σενάριο».

Μία άλλη πηγή σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει καταρτίσει νέα «τράπεζα στόχων», στην οποία περιλαμβάνονται και μη στρατιωτικές υποδομές που δεν είχαν πληγεί κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, άλλη πηγή ανέφερε ότι οι προετοιμασίες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για πλήγματα νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος μιας διαπραγματευτικής τακτικής, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση για επανέναρξη των εχθροπραξιών βρισκόταν στα χέρια του Τραμπ.

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