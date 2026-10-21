Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θεωρείται απίθανο να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στη στρατηγική ασφαλείας της χώρας, καθώς το αμυντικό δόγμα παραμένει προσηλωμένο στην αντιμετώπιση του Ιράν και στη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Παρά τις εσωτερικές πολιτικές διαφορές, οι υποψήφιοι συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης της πίεσης στα μέτωπα της Γάζας και του Λιβάνου, ενώ η συζήτηση για το Παλαιστινιακό παραμένει στο περιθώριο.

Η επανεκλογή του Νετανιάχου, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συνεχίσει την επιθετική πολιτική έναντι της Τεχεράνης και την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Αντίθετα, μια ενδεχόμενη κυβέρνηση της αντιπολίτευσης ίσως βελτίωνε προσωρινά τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ, χωρίς όμως να μεταβάλει την ουσία της στρατηγικής του.

Παράλληλα, η Τεχεράνη συνεχίζει να ποντάρει στη φθορά του χρόνου, καθιστώντας την αντιπαράθεση με το Ιράν τον κεντρικό άξονα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ενώ παραμένει αβέβαιο ποιον πολιτικό σχηματισμό θα αναδείξουν οι ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, θεωρείται δύσκολο να αλλάξουν τη στρατηγική της χώρας απέναντι στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει.

Αμετάβλητη η ισραηλινή στρατηγική σε θέματα ασφαλείας

Ακόμη και αν η εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ παραμένει κατακερματισμένη —από κεντροδεξιές δυνάμεις και την αραβική εκπροσώπηση έως τις πιο ακραίες φωνές— αναλυτές εκτιμούν ότι η χώρα θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη στρατιωτική της ισχύ στα μέτωπα της Γάζας, του Λιβάνου και του Ιράν. Πρόκειται για μια στρατηγική που σκλήρυνε οριστικά μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν δολοφονήθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.

Advertisement

Advertisement

Εάν ο Νετανιάχου κατορθώσει να επανεκλεγεί με τη στήριξη των ακροδεξιών κομμάτων του Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, αυτό θα του επιτρέψει να συνεχίσει την ίδια εξωτερική πολιτική, κλιμακώνοντας τον πόλεμο με την Τεχεράνη και προωθώντας περισσότερους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, όπου η βία από τους εποίκους έχει εξοργίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη.

‘Were Netanyahu to be replaced by Eisenkot or anybody else, I think they would, in a very short term, be an improvement in some respects in Israel’s ‘international image, but I don’t think that would last more than a few days’ British Journalist Tom Gross with @natasharaquel_ https://t.co/1ehHxZTGEP October 21, 2026

Το αμυντικό δόγμα του Ισραήλ στηρίζεται πλέον σε τρεις πυλώνες: την εξουδετέρωση του Ιράν, τη διατήρηση ουδέτερων ζωνών (buffer zones) πέραν των συνόρων του και τη χρήση ισχύος για την αποτροπή των εχθρών του.

Οι υποψήφιοι στις εκλογές διαφωνούν μόνο αναφορικά με το βαθμό έντασης των πολιτικών, όχι με την στρατηγική που διαμορφώνουν. Δηλαδή, υπάρχουν αντιπαραθέσεις για τον τρόπο που το Ισραήλ πολεμά στη Γάζα και τον Λίβανο, για το πόσο θα επεκτείνει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και αν κάποιος ηγέτης θα επιλέξει τελικά τη διπλωματική οδό, σημειώνουν οι αναλυτές.

Το θέμα της Δυτικής Όχθης παραμένει κρίσιμο, γιατί έχει συσσωρευτεί τόση οργή και στις δύο πλευρές, σε συνδυασμό με τις ακρότητες των εποίκων και την πολιτική δυσχέρεια και στασιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής, που ένα οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να πυροδοτήσει μεγάλες εξάρσης βίας.

«Αν εκλεγεί ο Νετανιάχου, θα κάνει ό,τι θεωρεί ο ίδιος σωστό. Η επέκταση των οικισμών θα συνεχιστεί. Οι πόλεμοι κατά του Ιράν, της Χαμάς και της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Αβίβ Μπουσίνσκι, πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου.

Advertisement

Υπενθυμίζουμε ότι την πλήρη υποστήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ενόψει των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, εξέφρασε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Νετανιάχου, τον οποίο αποκαλεί «Μπίμπι», χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή». Την επόμενη μέρα, ο Ισραηλινός χαρακτήρισε τον Αμερικανό «με διαφορά, τον σπουδαιότερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ».

«Ντόναλντ, έχουμε μια δουλειά να ολοκληρώσουμε [στο Ιράν]… και θα την ολοκληρώσουμε μαζί. Θα την τελειώσουμε, και κανείς άλλος δεν πρόκειται να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

«Αυτό που βλέπετε τώρα είναι αυτό που θα δείτε και μετά τις εκλογές, ενδεχομένως σε ακόμα πιο επιθετικό βαθμό. Όσο το Ιράν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, είναι χάσιμο χρόνου να μιλάμε για το Παλαιστινιακό», πρόσθεσε.

Οι βασικοί αντίπαλοι στις εκλογές είναι το δεξιό κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου, το οποίο υποστηρίζεται από φωνές της σκληρής δεξιάς και η αντιπολίτευση υπό το κόμμα «Γιασάρ» του πρώην αρχηγού του στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ.

Το παλαιστινιακό εκτός κάδρου

Ο Παλαιστίνιος αναλυτής Γκασάν αλ-Κατίμπ δεν βλέπει καμία προοπτική θεμελιώδους αλλαγής στην πολιτική απέναντι στους Παλαιστινίους, καθώς τα ισραηλινά πολιτικά κόμματα ανταγωνίζονται για το ποιο θα προβάλει πιο σκληροπυρηνικές θέσεις, την ώρα που η κοινή γνώμη μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς τα δεξιά.

Advertisement

Με άλλα λόγια, κανείς δεν μιλάει για το παλαιστινιακό, γιατί η συζήτηση έχει μετατοπιστεί σε ζητήματα ασφαλείας που οι Ισραηλινοί κρίνουν πιο σημαντικά και ίσως πιο εύκολα στην επίλυση.

Ο αναλυτής εκτιμά ότι μία κυβέρνηση υπό τους πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου ενδέχεται να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ, περιορίζοντας ορισμένα φαινόμενα βίας από επόικους ή προωθώντας την επέκταση των οικισμών με λιγότερη δημοσιότητα. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα συνιστούσαν αλλαγή στο ύφος και όχι στην ουσία. Παρά τις διαφορές, οι περισσότεροι πολιτικοί μοιράζονται το ίδιο σκεπτικό.

Israel’s election may change its leader, but not Iran war policy – https://t.co/C0K4FL4Ivr Advertisement October 21, 2026

Ορισμένοι διαμορφωτές πολιτικής στην περιοχή αναρωτιούνται μήπως η αντιπαράθεση του Ισραήλ με το Ιράν έχει μετατραπεί στον κεντρικό άξονα της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές.

Advertisement

Η Τεχεράνη δεν θα κάνει πίσω

Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι ο Νετανιάχου δεν στοχεύει μόνο σε μία απλή ανάσχεση του Ιράν, αλλά και σε ανατροπή του θρησκευτικού καθεστώτος του. Άλλωστε, πρόκειται για επιθυμία που μοιράζεται το σύνολο της ισραηλινής κοινωνίας, η οποία παρά τις διαφοροποιήσεις, αξιολογεί το Ιράν ως υπαρξιακό κίνδυνο.

Ωστόσο, στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυτές αμφισβητούν αν μία άλλη επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, θα αναγκάσει την Τεχεράνη να κάνει πίσω. Για το ιρανικό καθεστώς, πρόκειται για έναν υπαρξιακό αγώνα από τον οποίο δύσκολα θα υποχωρήσει, καθώς αφορά τα θεμελιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.

Μετά από μήνες πολεμικών αναμετρήσεων, το Ιράν φαίνεται να ποντάρει στη φθορά του χρόνου, θεωρώντας ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο από τους αντιπάλους του και να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις μέσω των συμμάχων του στην περιοχή. «Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο», σχολιάζει ο αναλυτής Μάικλ Γιανγκ. «Οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να αντέξουν περισσότερο ακόμη και από τον Τραμπ».

Advertisement

Παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η Χαμάς στη Γάζα έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα, το ευρύτερο δίκτυο των οργανώσεων που πρόσκεινται στην Τεχεράνη παραμένει ενεργό. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η παρατεταμένη σύγκρουση ενδέχεται τελικά να ενισχύσει την αποφασιστικότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής.

Την ίδια στιγμή, παρά τις έντονες ανησυχίες που προκαλεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον αραβικό κόσμο, ορισμένοι ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου συνεχίζουν να τον θεωρούν ως τον μόνο Ισραηλινό πολιτικό που μπορεί να κρατήσει το Ιράν υπό διαρκή πίεση.

Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό δίλημμα για τους ίδιους: από τη μία πλευρά αντιτίθενται στις επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ, αλλά από την άλλη επιθυμούν διακαώς τον περιορισμό της ιρανικής επιρροής.

«Όσον αφορά όμως το Ιράν, απαιτείται μια λύση πριν η κατάσταση ξεφύγει εκτός ελέγχου. Αν δεν ανακοπεί ο ρόλος της Τεχεράνης, η περιοχή κινδυνεύει να βρεθεί υπό ιρανική ηγεμονία για πενήντα χρόνια», δήλωσε ο Αμπντουλαζίζ Σαγκέρ, πρόεδρος του Gulf Research Center.

Πηγή: Reuters