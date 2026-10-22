Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ καθορίζονται από τα χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το υψηλό κόστος ζωής και τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στο μεταναστευτικό.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενώ οι Δημοκρατικοί στοχεύουν στην απόκτηση πλειοψηφίας στα δύο σώματα για να αμφισβητήσουν την κυβερνητική πορεία.

Το κόστος διαβίωσης αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, τροφίμων και στέγασης επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, η μεταναστευτική πολιτική και η διαχείριση των συνόρων έχουν προκαλέσει πολιτική πόλωση, με τα δύο κόμματα να διαφωνούν έντονα για τη χρηματοδότηση των σχετικών υπηρεσιών.

Επιπλέον ζητήματα, όπως οι αμβλώσεις, τα κρυπτονομίσματα και η στάση απέναντι στο Ισραήλ, ενδέχεται να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα σε ορισμένες αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις.

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Τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η απογοήτευση των ψηφοφόρων για το υψηλό κόστος ζωής και η έντονη αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό διαμορφώνουν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ της 3ης Νοεμβρίου.

Οι εκλογές αυτές θα κρίνουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου ή αν οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τη δύναμη να αμφισβητήσουν τη διακυβέρνησή του Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν οριακή πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται μια καθαρή αύξηση τεσσάρων εδρών για να αναλάβουν τον έλεγχο σε καθένα από τα δύο σώματα.

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Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από έναν σχετικά μικρό αριθμό αμφίρροπων αναμετρήσεων, ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, την προεκλογική εκστρατεία καθορίζουν ο ίδιος ο Τραμπ, καθώς και οι ανησυχίες των ψηφοφόρων.

Τα τρία πράγματα που καθορίζουν αυτές τις εκλογές λοιπόν είναι τα ακόλουθα.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος έχει θέσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της τελικής ευθείας της προεκλογικής περιόδου, παρά τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας του, με προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στη Φλόριντα, την Αϊόβα, το Μίσιγκαν και το Τέξας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έχει υποχωρήσει στο 31% —το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ωστόσο, ο ίδιος έχει καλέσει επανειλημμένα τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν σαν να είναι το όνομά του στο ψηφοδέλτιο· μια κίνηση που, αν και αποσκοπεί στην αύξηση της συμμετοχής της εκλογικής βάσης του Τραμπ, ενδέχεται αντιθέτως να κινητοποιήσει τους Δημοκρατικούς και τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους να συσπειρωθούν εναντίον του κόμματός του.

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Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ αθέτησε τις προεκλογικές του υποσχέσεις για μείωση του κόστους ζωής και τερματισμό των πολέμων. Έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν μια ατζέντα που εστιάζει στην οικονομική προσιτότητα, με στόχο τη μείωση του κόστους διαβίωσης για τους Αμερικανούς, καθώς και να ζητήσουν την απόδοση ευθυνών από την κυβέρνηση για καταγγελίες περί διαφθοράς, εφόσον οι ψηφοφόροι τους δώσουν τον έλεγχο σε κάποιο από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Τα οικονομικά των νοικοκυριών

Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, οι ψηφοφόροι κατατάσσουν σταθερά το κόστος ζωής ως το σημαντικότερο ζήτημα. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, οι μισοί από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν το κόστος ζωής ως τον καθοριστικό παράγοντα για την ψήφο τους.

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Στην ίδια δημοσκόπηση, οι ψηφοφόροι ανέδειξαν την υγειονομική περίθαλψη, τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τη στέγαση ως τους τομείς με τα μεγαλύτερα έξοδα για τα νοικοκυριά, στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουν οι νομοθέτες.

Το σημαντικότερο νομοθετικό επίτευγμα των Ρεπουμπλικανών ήταν μια παράταση φοροελαφρύνσεων, η οποία συνοδεύτηκε από περικοπές δαπανών ύψους περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από το Medicaid —το κρατικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα— καθώς και από άλλα προγράμματα υγείας.

Πέρυσι, οι Δημοκρατικοί προκάλεσαν αναστολή λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών (government shutdown), επιχειρώντας —ανεπιτυχώς— να παρατείνουν τις επιδοτήσεις υγείας που έληγαν και από τις οποίες επωφελούνταν 24 εκατομμύρια Αμερικανοί.

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Οι τιμές των καυσίμων έχουν σημειώσει απότομη άνοδο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Η μέση τιμή της βενζίνης σε εθνικό επίπεδο ανέρχεται στα 4,28 δολάρια —τιμή αυξημένη κατά 1,20 δολάρια σε σχέση με πέρυσι. Το μέσο κόστος του ντίζελ διαμορφώνεται στα 6,32 δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 2,70 δολαρίων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το δε κόστος των ειδών παντοπωλείου έχει αυξηθεί κατά 1,8% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ για τις τιμές καταναλωτή. Στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικίας δείχνουν ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,1% τον τελευταίο χρόνο.

Νωρίτερα φέτος, το Κογκρέσο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο για τη στέγαση, το οποίο έτυχε διακομματικής στήριξης. Το νομοσχέδιο έγινε νόμος χωρίς την υπογραφή του Τραμπ.

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Αντιμεταναστευτική πολιτική

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Τα προκαταρκτικά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έδειξαν μείωση κατά 95% των μεταναστών που συλλαμβάνονται στα νοτιοδυτικά σύνορα σε σύγκριση με την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, θανατηφόρες συναντήσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης έχουν σημειωθεί στο Μέιν, τη Μινεσότα και το Τέξας. Η αντίδραση στον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεσότα τράβηξε πολλούς Δημοκρατικούς σε ανταγωνιστικές προκριματικές εκλογές προς τα αριστερά φέτος, με ορισμένους υποψηφίους να ζητούν την παραπομπή της τότε Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλους να λένε ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων πρέπει να καταργηθεί.

Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι διαφώνησαν για τη χρηματοδότηση των πολιτικών για την μετανάστευση φέτος, οδηγώντας σε ένα αδιέξοδο που ανάγκασε τους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίσουν μονομερώς ένα νομοσχέδιο 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ICE και της Συνοριακής Περιπολίας για το υπόλοιπο της προεδρίας Τραμπ.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι αντιδρούν στην κριτική των Δημοκρατικών λέγοντας ότι οι τελευταίοι υποστηρίζουν τα «ανοιχτά σύνορα».

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι στις υπηρεσίες μετανάστευσης έκαναν επίσης έφοδο στην κατοικία της Δημοκρατικής Βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ της Μινεσότα στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα, προκαλώντας ευρεία καταδίκη από τους Δημοκρατικούς. Ένα άτομο που γνωρίζει την υπόθεση εναντίον της Ομάρ δήλωσε στο Reuters ότι ένας πιθανός στόχος της έρευνας θα μπορούσε να είναι η αφαίρεση της αμερικανικής υπηκοότητας και η απέλασή της.

Άλλα ζητήματα

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων, τα κρυπτονομίσματα, οι αμβλώσεις και το Ισραήλ θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους σε μεμονωμένες αναμετρήσεις.

Στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Οχάιο, για παράδειγμα, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Σέροντ Μπράουν χαρακτήρισε τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τζον Χάστιντ ως το «πρόσωπο» των data centers, και η υπερ-επιχειρηματική οργάνωση κρυπτονομισμάτων PAC Defend American Jobs δαπάνησε περισσότερα από 46 εκατομμύρια δολάρια για να επανεκλέξει τον Χάστιντ έναντι του Μπράουν ενός πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ που προήδρευε της Επιτροπής Τραπεζών του κοινοβουλίου.

Στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Μέιν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τρόι Τζάκσον ελπίζει ότι οι ψηφοφόροι δεν θα ξεχάσουν ότι η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλλινς βοήθησε στην επικύρωση του Μπρεντ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αργότερα ανέτρεψε το ομοσπονδιακό δικαίωμα στην άμβλωση. Η Κόλλινς βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο για πρώτη φορά από τότε που το ανώτατο δικαστήριο έκανε την άμβλωση ζήτημα πολιτείας και όχι ομοσπονδιακό δικαίωμα.

Στο Μίσιγκαν, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Μάικ Ρότζερς έχει δηλώσει ότι θα δεχόταν βοήθεια από μια φιλοϊσραηλινή Επιτροπή Πολιτικής Δράσης που δαπάνησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την Δημοκρατική Βουλευτή των ΗΠΑ Χέιλι Στίβενς στις ανεπιτυχείς προκριματικές εκλογές εναντίον του Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει τον Ρότζερς στις γενικές εκλογές. Η ομάδα έχει ήδη δαπανήσει περισσότερα από 280.000 δολάρια σε επιστολές εναντίον του Ελ-Σαγιέντ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ υποστήριξε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για επανεκλογή.