Ένα «προαναγγελθέν» εκλογικό θρίλερ στον βόρειο τομέα Αθηνών (Β1): Παύλος Μαρινάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν καθαρά πρώτος το 2023 και ο Δημήτρης Καιρίδης μπαίνουν ως φαβορί για έδρα στην επόμενη Βουλή / EUROKINISSI

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε ποσοστό 46,02% στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, εξασφαλίζοντας εννέα έδρες με πρωτεύοντα τον Κωστή Χατζηδάκη.

Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση των ποσοστών του κόμματος, γεγονός που οδηγεί σε εκτιμήσεις για εκλογή επτά βουλευτών στην περιφέρεια αυτή.

Η πιθανή μείωση των εδρών δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στα επιφανή στελέχη του ψηφοδελτίου για την κατάληψη των εκλόγιμων θέσεων.

Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης θεωρούνται φαβορί για τις πρώτες θέσεις, ενώ η Νίκη Κεραμέως και ο Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να αναμετρηθούν για την τρίτη θέση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πηγές data – επεξεργασία με Τεχνητή Νοημοσύνη: αποτελέσματα εκλογών 2023, δημοσκοπήσεις Marc, Interview, Opinion Poll, ALCO (Οκτώβριος 2026)

Στις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε στον Βόρειο Τομέα Αθηνών Β1 ποσοστό 46,02% και κέρδισε 9 έδρες στη Βουλή. Πρώτος σε σταυρούς ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης με 75.702 ψήφους, και ακολούθησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με 67.808. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Νίκη Κεραμέως με 61.753. Η συνέχεια της κατάταξης ήταν Καιρίδης, Ράπτη, Ρουσόπουλος, Παπαθανάσης, Κουμουτσάκος, Αγάτσα. Τώρα προστίθεται ο Παύλος Μαρινάκης, που ο πρωθυπουργός τον τοποθέτησε στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών…

Advertisement

Advertisement

Τι «υπαινίσσονται» οι δημοσκοπήσεις

Δημοσκόπηση ανά περιφέρεια δεν υπάρχει, οπότε η εκτίμηση γίνεται με προβολή από τα πανελλαδικά στοιχεία. Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ κινείται (Οκτώβριος 2026) λίγο κάτω από το 30%: 30,4% η Marc, 29,6% η Interview και 30,3% η Opinion Poll. Στην πρόθεση ψήφου τα νούμερα είναι χαμηλότερα, με 23,8% στην ALCO και 27% στη Marc. Η διαφορά ανάμεσα στην πρόθεση και την εκτίμηση δείχνει πόσο εξαρτάται το αποτέλεσμα από το πώς μοιράζονται οι αναποφάσιστοι.

Δύο επισημάνσεις για τις μετρήσεις. Οι εταιρείες συμφωνούν σε γενικές γραμμές για τα ποσοστά της ΝΔ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσουν μέσα στο τέλος. Το 2023 οι δημοσκοπήσεις υποεκτίμησαν την κυβερνητική παράταξη, οπότε το «30%» δεν είναι πρόβλεψη αλλά ένα εύρος με περιθώριο και προς τις δύο πλευρές. Επιπλέον, ο τομέας Β1 είναι το πιο ισχυρό «γαλάζιο κάστρο» της Αθήνας και συνήθως …αντέχει καλύτερα από τον εθνικό μέσο όρο.

Η εκτίμηση: 7 έδρες, με εύρος 6 έως 8

Ας πάρουμε ως υπόθεση εργασίας, ότι η ΝΔ θα χάσει στις κάλπες περίπου το ένα τέταρτο του εθνικού της ποσοστού σε σχέση με το 40% του 2023 και «κάθεται» γύρω στο 30%. Αν εφαρμόσουμε την ίδια απώλεια στο 46% της Β1, βγαίνει περίπου 34%. Με σταθερή απώλεια μονάδων βγαίνει περίπου 35,5%. Μιλάμε λοιπόν για 34–36% στον Βόρειο Τομέα.

Με τον ισχύοντα νόμο, που θα εφαρμοστεί και το 2027, το πρώτο κόμμα παίρνει μπόνους 20 εδρών στο 25%, με μία επιπλέον έδρα για κάθε 0,5% πάνω από αυτό το ποσοστό και με ανώτατο όριο τις 50 έδρες. Με ΝΔ στο 30% το μπόνους είναι περίπου 30 έδρες. Αυτό μετριάζει την πτώση, αλλά δεν την μηδενίζει. Ένα κόμμα με λίγο κάτω από 30% θα έπαιρνε εθνικά περίπου 120–125 έδρες, από τις 158 του 2023, δηλαδή περίπου 22% λιγότερες. Στη Β1 αυτό μεταφράζεται σε περίπου 7 έδρες, με εύρος 6 έως 8 έδρες.

8 έδρες αν οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν πάλι τη ΝΔ, ή αν ο Βόρειος Τομέας αντέξει πάνω από το 37%.

αν οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν πάλι τη ΝΔ, ή αν ο Βόρειος Τομέας αντέξει πάνω από το 37%. 6 έδρες αν η ΝΔ πέσει κοντά στο 27% και μοιράσει ψήφους προς τη Δεξιά και τον χώρο του Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ εμφανίζεται στο 15,8% από τη Marc, και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 18,7% στην περιφέρεια το 2023.

Το πιο πιθανό σενάριο, με βάση αυτή την προβολή και όχι κάποια επίσημη πρόβλεψη, είναι οι 7 έδρες. Οι 16 έδρες της περιφέρειας προκύπτουν από το άθροισμα του 2023 (9 ΝΔ, 3 ΣΥΡΙΖΑ, 2 ΚΚΕ, από μία ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση).

Πόσοι μένουν έξω και ο «άγνωστος Χ» – αλλά πολύ δυναμικός – Παύλος Μαρινάκης

Όμως, για αυτές τις επτά θέσεις στη Βουλή υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ βαριά ονόματα, χωρίς να λογαριάζουμε τους υπόλοιπους του ψηφοδελτίου. Άρα κάποιος από αυτούς θα μείνει εκτός, και με 6 έδρες θα μείνουν δύο. Ακόμα και στο ευνοϊκό σενάριο, η πίεση για τους 4-5 βουλευτές που ακολουθούν το «γκρουπ των ισχυρών ονοιμάτων» (Καιρίδης, Ράπτη, Ρουσόπουλος, Παπαθανάσης) θα είναι ασφυκτική.

Κωστής Χατζηδάκης: Πρώτευσε το 2019 και το 2023, έχει τη σταθερή ψήφο της περιοχής και τον τίτλο του αντιπροέδρου.

Πρώτευσε το 2019 και το 2023, έχει τη σταθερή ψήφο της περιοχής και τον τίτλο του αντιπροέδρου. Άδωνις Γεωργιάδης: Εξελέγη δεύτερος το 2023 και διαθέτει ισχυρή προσωπική βάση, με τις επιθέσεις από πολιτικούς αντιπάλους να λειτουργούν υπέρ του εκλογικά, κατά κανόνα.

Εξελέγη δεύτερος το 2023 και διαθέτει ισχυρή προσωπική βάση, με τις επιθέσεις από πολιτικούς αντιπάλους να λειτουργούν υπέρ του εκλογικά, κατά κανόνα. Νίκη Κεραμέως: Η Κεραμέως ξεκινά με «φόρα» από το 2023 και με το σταθερό πλεονέκτημα ως γυναίκα, ότι μπορεί να κερδίζει περισσότερες ψήφους από την συγκεκριμένη δεξαμενή.

Η Κεραμέως ξεκινά με «φόρα» από το 2023 και με το σταθερό πλεονέκτημα ως γυναίκα, ότι μπορεί να κερδίζει περισσότερες ψήφους από την συγκεκριμένη δεξαμενή. Παύλος Μαρινάκης: Κερδίζει από την καθημερινή τηλεοπτική έκθεση ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και είναι σίγουρα ένας από τους «ανθρώπους του Μαξίμου». Αυτά βοηθούν, αλλά επί του παρόντος δεν διαθέτουμε data ώστε να υπολογίσουμε την δυναμική του. Βέβαιο είναι, ότι διατηρεί μεγάλες φιλοδοξίες για την επίδοσή του στην πρώτη «μάχη του σταυρού» της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Δεν ξέρουμε πόσο ψηλά μπορεί να βρεθεί, όμως βάζουμε στοίχημα ότι θα εκλεγεί…