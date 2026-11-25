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Η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου, υπέβαλε την παραίτησή της, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα.

Η κ. Καραγεωργοπούλου είναι συμβολαιογράφος, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως δικηγόρος, με κύρια ενασχόληση το αστικό και εμπορικό δίκαιο.

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Είχε εκλεγεί στην Α΄ Ανατολική Αττική στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, με το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, υπό την ηγεσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον Φεβρουάριο του 2026 αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος και συνέχισε να διατηρεί τη βουλευτική της έδρα ως ανεξάρτητη.