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«Πράσινο φως» έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με ευρύτατη πλειοψηφία στα μέτρα της ΔΕΘ. Η αντιπολίτευση δεν στήριξε επί της αρχής το νομοσχέδιο Πιερρακάκη, ωστόσο, κατά την ονομαστική ψηφοφορία που είχε αιτηθεί το «γαλάζιο» στρατόπεδο, υπερψήφισε τις διατάξεις εκείνες που κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Έτσι, στην κάλπη της ονομαστικής ψηφοφορίας τέθηκαν συνολικά 17 άρθρα τα οποία έλαβαν από 159 έως 244 θετικές ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» επί της αρχής του νομοσχεδίου, υπερψήφισε συνολικά 11 ρυθμίσεις, ενώ καταψήφισε εκείνες που αφορούσαν τον επενδυτικό «κουμπαρά» των νέων και δήλωσε «παρών» σε τρεις διατάξεις, μεταξύ άλλων, για τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε 10 άρθρα, καταψήφισε τις διατάξεις για τον επενδυτικό «κουμπαρά» και δήλωσε «παρών» σε 4 διατάξεις.

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Αναλυτικά, τα άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία:

Άρθρο 4

ΝΑΙ: 244, ΟΧΙ: 5, «ΠΑΡΩΝ» 35

Άρθρο 7

ΝΑΙ: 186, ΟΧΙ: 38, «ΠΑΡΩΝ»: 60

Άρθρο 8

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ΝΑΙ: 222, ΟΧΙ 15, «ΠΑΡΩΝ»47

Άρθρο 9

ΝΑΙ: 223, ΟΧΙ: 15, «ΠΑΡΩΝ»: 46

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Άρθρο 14

ΝΑΙ: 198, ΟΧΙ 30, «ΠΑΡΩΝ» 56

Άρθρο 15

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ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 8, «ΠΑΡΩΝ»: 36

Άρθρο 16

ΝΑΙ: 197, ΟΧΙ: 12, «ΠΑΡΩΝ» 75

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Άρθρο 20

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ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ 10, «ΠΑΡΩΝ», 59

Άρθρο 21

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 38, ΠΑΡΩΝ 7

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Άρθρο 22

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 31, «ΠΑΡΩΝ» 14

Άρθρο 23

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 15, «ΠΑΡΩΝ»: 30

Άρθρο 25

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 10, «ΠΑΡΩΝ» 35

Άρθρο 28

ΝΑΙ: 240, ΟΧΙ: 8, ΠΑΡΩΝ»: 36

Άρθρο 35

ΝΑΙ: 171, ΟΧΙ 102, «ΠΑΡΩΝ» 11

Άρθρο 37

ΝΑΙ: 160 ναι, ΟΧΙ: 103, «ΠΑΡΩΝ»: 21

Άρθρο 38

ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 103, «ΠΑΡΩΝ»: 22

Άρθρο 51

ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ: 20, «ΠΑΡΩΝ» 49