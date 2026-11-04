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Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ενώ η επεξεργασία του νομοθετήματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ξεκινά την Παρασκευή.

Το κατατεθέν νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, ενισχύσεις αλλά και την ρύθμιση για τον νέο επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά. Ειδικότερα, το προωθούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης περιέχει ρυθμίσεις για ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών, παρεμβάσεις στα ακίνητα και αυξήσεις κοινωνικών παροχών. Την ίδια στιγμή θεσπίζεται Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων με κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ ετησίως, τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την ενίσχυση των επιδομάτων γέννησης και επιδομάτων αναπηρίας καθώς και την αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδωρήματα, ενώ, ακόμη, στο νομοσχέδιο έχει ενταχθεί και η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

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«Οι αξιολογούμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε φορολογικά, κοινωνικά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και δημοσιονομικά ζητήματα, αποσκοπώντας κυρίως στη μείωση συγκεκριμένων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στην οικονομική στήριξη των οικογενειών, στη διεύρυνση και αναπροσαρμογή κοινωνικών παροχών και στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας» όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.