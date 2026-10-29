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Ανακοινώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής η επιστολή παραίτησης του Μίλτου Ζαμπάρα από το αξίωμα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας.

Την επιστολή τού, έως σήμερα, ανεξάρτητου βουλευτή, εκλεγμένου στις τελευταίες εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέγνωσε στο Σώμα, ο Η’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Βασίλειος Βιλιάρδος.

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Μετά την εξέλιξη αυτή, ο αριθμός των ανεξαρτήτων βουλευτών πέφτει στους 47.

Πρώτοι αναπληρωματικοί στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Αιτωλοακαρνανία, είναι – κατά σειρά – οι Γρ. Θεοδωράκης, Γ. Βαρεμένος και Αθ. Μωραΐτης.