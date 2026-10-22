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Οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος εμπόδισαν την πρόσβαση στο βήμα, ενώ ο Ταουλάντ Μπάλα κατήγγειλε τραυματισμό του κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Βουλή.

Παράλληλα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα, επιχειρώντας να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών τους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την πολιτική βία και κάλεσε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

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Η πολιτική αντιπαράθεση στην Αλβανία μεταφέρθηκε από τους δρόμους στο κοινοβούλιο, όπου η συνεδρίαση της Πέμπτης (22/10/2026) σημαδεύτηκε από έντονες συγκρούσεις μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με χειροδικίες, ρίψεις νερού και ανατροπές εδράνων, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εργασίες της Βουλής στα Τίρανα.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος επιχείρησαν να εμποδίσουν την πρόσβαση στο βήμα του κοινοβουλίου, φωνάζοντας το σύνθημα «ήρθε το τέλος» και χαρακτηρίζοντας τη Βουλή «εγκληματικό κοινοβούλιο». Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ των βουλευτών, ενώ η ένταση συνεχίστηκε και μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης.

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Sot duhet të ishte seancë e jashtëzakonshme për me iu çu shqiptarëve nji zgjidhje. Anulimi, debatet pa esencë dhe shtyrja e seancave asht shmangie kushtetuese dhe thellim i krizës politike në të cilën ndodhemi. https://t.co/Gb1H9WjCUb — Marjana Koçeku (@Marjanakoceku) October 22, 2026

Amid violent protests in #Albania, opposition and ruling majority MPs physically clashed in Parliament this Thursday.#Protest pic.twitter.com/uIHtHYi6K1 October 22, 2026

Χειροδικίες και καταγγελίες για βία στη Βουλή

Το κλίμα παρέμεινε εκρηκτικό, με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με τραυματισμένο και αιμόφυρτο δάχτυλο. Ο ίδιος απέδωσε τον τραυματισμό του στη σύγκρουσή του με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, Φλαμούρ Νόκα, ενώ υποστήριξε ότι η βία που αποδίδει στον Σαλί Μπερίσα δεν πρόκειται να ανακόψει την πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βουλευτές είχαν προσέλθει από νωρίς το πρωί στο κοινοβούλιο, πριν από την προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές εντάσεις.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονταν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα. Διαδηλωτές επιχείρησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, έπειτα από κάλεσμα του επικεφαλής του συνδικάτου τους, Σαντέρ Κοβάτσι, για συμμετοχή στη διαμαρτυρία μπροστά από το κοινοβούλιο μαζί με φοιτητές.

Το μήνυμα Μερτς για την πολιτική ένταση και την ευρωπαϊκή πορεία

Οι εξελίξεις στην Αλβανία βρέθηκαν στο φόντο των εργασιών της Διάσκεψης των Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου, που πραγματοποιείται στο Μαυροβούνιο με τη συμμετοχή ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και εκπροσώπων ευρωπαϊκών κρατών.

Κατά την έναρξη της συνόδου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έστειλε μήνυμα κατά της πολιτικής βίας και της πόλωσης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αποτελούν μέρος της απάντησης στις πολιτικές προκλήσεις.

Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις και να εργαστούν με συνέπεια για την επίτευξη του στόχου της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.