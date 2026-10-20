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Ο ίδιος διαχωρίζει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία από τη βία, ενώ έχει εξαγγείλει οικονομικό μπόνους 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς για τη στάση τους.

Παράλληλα, ο Ράμα προειδοποιεί για αυστηρές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις κατά των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους, υποστηρίζοντας επιπλέον ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρύβονται ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης.

Η ρητορική του πρωθυπουργού προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με επικριτές να προειδοποιούν ότι η στάση της κυβέρνησης εντείνει την κοινωνική πόλωση και απειλεί το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας.

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Σε μετωπική σύγκρουση με τους φοιτητές που διαδηλώνουν εδώ και μία εβδομάδα στα Τίρανα βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος σκληραίνει τη στάση του απέναντι στους διαδηλωτές, την ώρα που οι κινητοποιήσεις σημαδεύονται από βίαια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία, σύμφωνα με το BalkanInsight.

Την Τρίτη, ο Αλβανός πρωθυπουργός κατηγόρησε μερίδα των νεαρών διαδηλωτών ότι εμφορούνται από εξτρεμιστικές ιδέες, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για πολιτική χειραγώγησή τους. Οι δηλώσεις του προκαλούν αντιδράσεις, με επικριτές του να προειδοποιούν ότι η επιθετική ρητορική της κυβέρνησης ενδέχεται να οξύνει ακόμη περισσότερο την ένταση.

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«Υπάρχουν φοιτητές με εξτρεμιστικές απόψεις, φοιτητές που συνδέονται με πολιτικά εξτρεμιστικές ιδεολογίες», δήλωσε ο Ράμα σε συνάντηση με διευθυντές σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Τίρανα και την υπουργό Παιδείας, Μιρέλα Κουμπάρο.

Ο ίδιος επιχείρησε να διαχωρίσει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία από τα επεισόδια βίας, τονίζοντας ότι «οι φοιτητές που ασκούν το δικαίωμά τους να διαδηλώνουν δεν είναι το πρόβλημα».

«Δεν μιλάμε για την άσκηση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, αλλά για την άσκηση βίας», πρόσθεσε.

🇦🇱 Albanian violent protests continue on Day 6. pic.twitter.com/9b4oyKHRHF — kos_data (@kos_data) October 18, 2026

Albania's union of academic staff announces it has decided to boycott classes and join student protests every day. https://t.co/PYD7LpTwon pic.twitter.com/rfTHmgl5Tk — Admirim (@admirim) October 20, 2026

Μπόνους 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς και αυστηρές προειδοποιήσεις

Εδώ και επτά ημέρες, νέοι που ζητούν την παραίτηση του Ράμα συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, χρησιμοποιώντας βόμβες μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πλαστικές σφαίρες.

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Ο πρωθυπουργός έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στην αντίδραση της αστυνομίας, παρά τις καταγγελίες ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν κάνει υπέρμετρη χρήση βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Σε συνάντηση με ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας τη Δευτέρα, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα χορηγηθεί μπόνους 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς, επιβραβεύοντας τη στάση τους απέναντι στις κινητοποιήσεις.

In an unprecedented move following seven days of violent protests, Prime Minister Edi Rama’s office has placed chairs in the city’s main square, calling for dialogue. The chairs bear the government’s logo and the word “Dialogue.”#Albania #protest pic.twitter.com/yXSNeWUxtv Advertisement October 20, 2026

Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς όσους συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια, προειδοποιώντας ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Όποιος βρίσκεται σε μια βίαιη διαδήλωση αποτελεί στόχο της Κρατικής Αστυνομίας […] Βρίσκεστε εκεί επειδή είστε στο πλευρό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους διαδηλωτές.

Ο Ράμα προειδοποίησε επίσης για οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις. Όπως ανέφερε, οι οικογένειες ανηλίκων θα θεωρούνται υπεύθυνες για τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ενώ οι φοιτητές ενδέχεται να χάσουν τις υποτροφίες τους, την οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν και το δικαίωμα δωρεάν εκπαίδευσης.

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Κατηγορίες για ξένη υποκίνηση και αποσταθεροποίηση

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει ότι πίσω από τις διαδηλώσεις βρίσκονται ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, κατηγορώντας τη Ρωσία και το Ιράν ότι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Παράλληλα, έχει εμπλέξει στις καταγγελίες του και την αλβανική αντιπολίτευση.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ράμα είχε χαρακτηρίσει τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων απειλή για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, συνδέοντας τις εξελίξεις με τον στόχο της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

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Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ράμα ότι δυναμιτίζει το κλίμα

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από επικριτές του, οι οποίοι εκτιμούν ότι η ρητορική του μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

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Ο συγγραφέας Φάτος Λουμπόνια, πρώην πολιτικός κρατούμενος κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής δικτατορίας στην Αλβανία, δήλωσε στο Βαλκανικό Ερευνητικό Περιφερειακό Δίκτυο (BIRN) ότι η ομιλία του Ράμα περιείχε απειλές κατά όσων τολμούν να διαδηλώσουν, ακόμη και ειρηνικά.

«Ήταν μια ομιλία στην οποία οι ανοιχτές απειλές κατά οποιουδήποτε τολμά να διαμαρτυρηθεί, ακόμη και ειρηνικά, δικαιολογήθηκαν μέσω χειραγώγησης και ψεμάτων, με στόχο να παρουσιαστούν οι διαδηλώσεις —με τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο [πρώην Αλβανός δικτάτορας] Ενβέρ Χότζα— ως έργο ξένων και εγχώριων εχθρών», ανέφερε.

Ερωτηθείς από το BIRN σχετικά με τη νομική βάση των προειδοποιήσεων του πρωθυπουργού και τον κίνδυνο οι δηλώσεις του να οδηγήσουν σε περαιτέρω βία, το γραφείο Τύπου του Ράμα υποστήριξε ότι τα σχόλια πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο των βίαιων ενεργειών και όχι ως αναφορά στο δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν.

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«Η δήλωση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα πρέπει να διαβαστεί στο σύνολό της και στο σωστό πλαίσιο. Δεν αφορά την άσκηση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, αλλά πράξεις βίας εναντίον αστυνομικών, πολιτών και δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας», ανέφερε σε γραπτή απάντηση.

Όσον αφορά τις προειδοποιήσεις προς τους γονείς νεαρών διαδηλωτών, το πρωθυπουργικό γραφείο επικαλέστηκε διατάξεις του Αστικού Κώδικα, επισημαίνοντας ότι οι αναφορές σε οικονομικές και διοικητικές συνέπειες για όσους εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια «δεν συνεπάγονται την επιβολή συλλογικών κυρώσεων ούτε την παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών».

(Με πληροφορίες από BalkanInsight)