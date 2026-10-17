Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστυνομία στην Αλβανία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων που απαιτούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι συγκρούσεις στα Τίρανα οδήγησαν σε τραυματισμούς διαδηλωτών και δημοσιογράφων, καθώς και σε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δημόσια κτίρια και τράπεζες.

Ο αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας έθεσε σε διαθεσιμότητα επτά αστυνομικούς για υπέρβαση εξουσίας και μη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας κατά την επέμβασή τους.

Οι διαδηλωτές εκφράζουν την οργή τους για τη διαφθορά της κυβέρνησης, την έλλειψη θέσεων εργασίας και τα χαμηλά εκπαιδευτικά πρότυπα στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του, τονίζοντας τη δέσμευσή του για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αστυνομία στην Αλβανία άνοιξε πυρ με πλαστικές σφαίρες εναντίον διαδηλωτών το Σάββατο, την πέμπτη ημέρα των μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων που απαιτούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Βίντεο του Reuters έδειξε την αστυνομία να πυροβολεί με καραμπίνα προς το πλήθος έξω από το υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές. Δημοσιογράφοι του Reuters εντόπισαν πλαστικά σφαιρίδια στο έδαφος, ενώ σφαιρίδια χτύπησαν δύο δημοσιογράφους του Reuters και αρκετούς διαδηλωτές, αφήνοντας σημάδια.

Advertisement

Advertisement

Kjo eshte TMERR CFARE PO NDOSH KESHTUUU Please report what is happening in Albania. The police is shooting youths with rubber bullets @cnnbrk @EUCouncil @BBCWorld @Reuters https://t.co/dzw9pWDdL7 — Fjo (@Fjore19) October 17, 2026

Το περιστατικό σηματοδοτεί κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, η οποία έχει κατακλύσει το κέντρο των Τιράνων τις τελευταίες ημέρες. Οι διαδηλωτές έκαψαν κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες και πέταξαν πέτρες κατά της αστυνομίας, η οποία ανταποκρίθηκε με δακρυγόνα και υδροβόλα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Αλβανίας, Σκέντερ Χίτα, δεν αρνήθηκε τη χρήση πλαστικών σφαιρών όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

«Όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν εφαρμόστηκαν με περιορισμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων», ανέφερε.

BENI TAG MEDIAT E HUAJA EDHE ORGANIZATAT PO QELLOHEN ME PLUMBA GOME PROTESTUES pic.twitter.com/6yhoQ1EcTG — rozikryeveper (@700dreqnit) October 17, 2026

Ο Χίτα δήλωσε ότι επτά αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και αντιμετωπίζουν πειθαρχικές έρευνες για «υπέρβαση εξουσίας» και «μη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας» κατά την αντιμετώπιση των διαδηλωτών. Δεν διευκρίνισε τα συγκεκριμένα περιστατικά που οδήγησαν στις διαθεσιμότητες.

Advertisement

Οι διαδηλώσεις τροφοδοτήθηκαν από την οργή για την αντιληπτή διαφθορά της κυβέρνησης, την έλλειψη θέσεων εργασίας και τα χαμηλά εκπαιδευτικά πρότυπα. Έχουν επίσης συγκεντρώσει την υποστήριξη ανθρώπων που ένιωθαν παραμελημένοι κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν, ως επί το πλείστον, ειρηνικές διαμαρτυρίες ενάντια σε ένα πολυτελές παραθαλάσσιο κατασκευαστικό έργο που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ.

Large-scale, violent protests are taking place across Europe; intense, violent protests are also occurring in Albania. Indian leftists dream of replicating this in India. https://t.co/qBvnmNXMCH — War Flash (@WarFlash_2630) October 17, 2026

Οι αναταραχές αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι στιγμής για τον Ράμα, ο οποίος πέρυσι εξελέγη για τέταρτη θητεία.

Advertisement

«Είναι 13 χρόνια διαφθοράς και 13 χρόνια αδράνειας και κενών υποσχέσεων. Έτσι, το ποτήρι ξεχείλισε και βρισκόμαστε εδώ για τα δικαιώματά μας», δήλωσε το Σάββατο ο Γιούρι Ταουλάχου, ένας 22χρονος φοιτητής ιατρικής.

Η αστυνομία και η κυβέρνηση καταδίκασαν τις αναταραχές και κάλεσαν σε ηρεμία.

Ο Χίτα ανέφερε ότι 1.067 άτομα συνελήφθησαν και 388 παραπέμφθηκαν ποινικά. Δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί.

Advertisement

Η κυβέρνηση του Ράμα έχει πληγεί από σκάνδαλα διαφθοράς, ενώ αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Αλβανία έχει μετατραπεί σε κόμβο για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ράμα, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Reuters ότι δεν θα παραιτηθεί, ανέφερε το Σάββατο ότι η κυβέρνησή του σέβεται τους φοιτητές και το δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται.

«Η ευθύνη μου είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές… να προστατεύσω τους πολίτες μας, να διασφαλίσω τη δικαιοσύνη και να προωθήσω την Αλβανία προς τα εμπρός — μαζί με αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία διαθέτει μια πολύ σαφή εντολή: να φέρει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030», ανέφερε στο Facebook.

Advertisement

Advertisement