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Το δικαστήριο απέρριψε το σκεπτικό των αλβανικών αρχών και επιδίκασε στον κ.

Μπελέρη αποζημίωση για ηθική βλάβη και δικαστικές δαπάνες.

Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι η κράτησή του εμπόδισε την ανάληψη των καθηκόντων του ως δημάρχου, παρά την εκλογή του από τους πολίτες το 2023.

Η απόφαση αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών εντός της Αλβανίας.

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«Η Αλβανία καταδικάστηκε για την υπόθεσή μου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με δικαίωσε για την παράνομη κράτησή μου», τονίζει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης.

Το ΕΔΔΑ δικαίωσε τον Φρέντη Μπελέρη για την κράτησή του στην Αλβανία

Όπως εξηγεί: «Στις δημοτικές εκλογές της 14ης Μαΐου 2023, οι πολίτες της ιδιαίτερης πατρίδας μου με εξέλεξαν δήμαρχο. Το αλβανικό κράτος, όμως, με είχε φυλακίσει από την Παρασκευή 12 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, με αίολες κατηγορίες. Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, τρεισήμισι χρόνια μετά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε την προσφυγή μου και καταδίκασε την Αλβανία».

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Όπως, επίσης, σημειώνει, «συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση των δικαιωμάτων μου σε σχέση με την παρατεταμένη κράτησή μου, απορρίπτοντας το σκεπτικό των αλβανικών δικαστηρίων και επισημαίνοντας ότι δεν εξέτασαν ορθά εάν η κράτηση είχε υπερβεί την εύλογη διάρκεια. Παράλληλα, μου επιδίκασε αποζημίωση για ηθική βλάβη και δικαστικές δαπάνες».

🇬🇷🇪🇺 Τριάμισι χρόνια μετά, η πρώτη δικαίωση ήρθε! Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε την προσφυγή μου και καταδίκασε την Αλβανία, διαπιστώνοντας παραβίαση των δικαιωμάτων μου σε σχέση με την παρατεταμένη κράτησή μου. Στις 14 Μαΐου 2023, οι πολίτες της Χειμάρρας με εξέλεξαν δήμαρχό τους. Δύο ημέρες νωρίτερα, το αλβανικό κράτος με είχε οδηγήσει στη φυλακή, στερώντας μου τη δυνατότητα να αναλάβω τα καθήκοντά μου και από τους συμπολίτες μου το δικαίωμα να διοικηθούν από τον δήμαρχο που επέλεξαν. Η σημερινή απόφαση αποτελεί μια σημαντική δικαίωση, αλλά και υπενθύμιση ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Η ψήφος των πολιτών της Χειμάρρας έχει αξία. Η φωνή τους δεν μπορεί να φιμωθεί! Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Συνεχίζουμε για την πλήρη πολιτική και δικαστική δικαίωση και την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας! #Χειμάρρα #ΕλληνικήΕθνικήΜειονότητα #europarl #beleris #eppgroup #neademokratia November 10, 2026

Ο κ. Μπελέρης, στην ίδια δήλωσή του, την οποία κοινοποίησε με ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι «η απόφαση αυτή αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών στην Αλβανία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών» και ότι η κράτησή του δεν του στέρησε μόνο την ελευθερία, αλλά και το δικαίωμα να ορκιστεί και να αναλάβει τη διοίκηση του δήμου που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Ταυτόχρονα -προσθέτει- στέρησε από τους πολίτες της Χειμάρρας το δικαίωμα να έχουν τον δήμαρχο που οι ίδιοι εξέλεξαν.

«Η πολιτική χειραγώγηση και οι μεθοδεύσεις είχαν ως αποτέλεσμα να παραμείνει στη θέση του δημάρχου ο κ. Γκόρος, παρά την εκλογική του ήττα, και να ακολουθήσει ο διορισμός δύο ακόμη δημάρχων από την κυβέρνηση», σημειώνει ο κ. Μπελέρης και αμέσως προσθέτει:

«Πίσω από αυτές τις αυθαιρεσίες βρίσκεται ένας ευρύτερος στόχος: η συνέχιση της καταπάτησης των περιουσιακών και μειονοτικών δικαιωμάτων των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της απόστασης που χωρίζει την Αλβανία από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες».

«Κανένα δικαστικό τέχνασμα και καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορούν να ακυρώσουν τη βούληση των πολιτών της Χειμάρρας. Οι πολίτες με εξέλεξαν δήμαρχό τους. Η ψήφος τους έχει αξία και η φωνή τους πρέπει να γίνεται σεβαστή. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την πολιτική και δικαστική δικαίωση», κατταλήγει, στη δήλωσή του, ο κ. Μπελέρης.

Επίσης, με την ανακοίνωση, ο κ. Μπελέρης ευχαριστεί θερμά τη δικηγόρο του στην Αλβανία, Klodiana Gyzari, καθώς και τον δικηγόρο Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος τον υπερασπίστηκε ενώπιον του ΕΔΔΑ, και «από τα βάθη της ψυχής μου όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή και πίστεψαν στο δίκαιο του αγώνα μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ