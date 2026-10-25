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Οι αλβανικές αρχές συνέλαβαν είκοσι τρία άτομα, ενώ απέπεμψαν έναν αστυνομικό λόγω χρήσης υπέρμετρης βίας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα προανήγγειλε αυστηρότερα μέτρα, όπως την ποινικοποίηση της απόκρυψης προσώπου και την επιβολή υψηλών προστίμων για παράνομες συγκεντρώσεις.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για υποκίνηση βίας μέσω διαδικτύου, ενώ ένας τραυματίας διαδηλωτής μεταφέρθηκε στην Ιταλία για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

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Η ένταση δεν λέει να κοπάσει στην Αλβανία, όπου οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται για 13η ημέρα, με τα Τίρανα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα επεισόδια να κλιμακώνονται. Ένας διαδηλωτής που τραυματίστηκε στο μάτι από πλαστική σφαίρα μεταφέρεται στην Ιταλία για χειρουργική επέμβαση, ενώ ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα προαναγγέλλει αυστηρότερες ποινές, επιχειρώντας να περιορίσει τη βία και τις καταστροφές.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 23 ατόμων, ενώ αναζητούνται ακόμη 30. Παράλληλα, αστυνομικός αποπέμφθηκε λόγω υπέρμετρης βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αστυνομική καταστολή και η κυβερνητική αντίδραση βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

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Para protestor di Albania bukan pemula nih 😭👏 https://t.co/rnLlW3dl2o pic.twitter.com/sG2xuLbCsI — livy (@nandaliviea) October 25, 2026

Ποινικοποίηση της κουκούλας και αυστηρότερες κυρώσεις

Ο Έντι Ράμα ανακοίνωσε σχέδια για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, με πρόβλεψη προστίμου 5.500 ευρώ για συμμετοχή σε διαδηλώσεις που έχουν απαγορευτεί από την αστυνομία, αλλά και για δημόσιες εκκλήσεις που δημιουργούν άμεσο κίνδυνο βίας. Στα μέτρα που προανήγγειλε περιλαμβάνεται και η ποινικοποίηση της απόκρυψης της ταυτότητας με κουκούλα, καθώς και η επιβολή μεγάλων προστίμων, η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διαδηλωτών και ο καθορισμός ζωνών ασφαλείας και περιορισμών στις συγκεντρώσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης πειθαρχικές ευθύνες για γονείς ανήλικων διαδηλωτών και έρευνες για αναρτήσεις στο διαδίκτυο που, σύμφωνα με τον αρχηγό της αλβανικής αστυνομίας, ενδέχεται να υποκινούν σε βία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπάρχουν στοιχεία πως διαδηλωτές ενθαρρύνθηκαν να έχουν μαζί τους μολότοφ κατά τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας.

Πηγή: Reuters

Οι διαδηλωτές έχουν πάρει ήδη θέση το βράδυ της Κυριακής απέναντι από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, που βρίσκονται μέσα σε δύο οχήματα τύπου «αύρα», προειδοποίησαν μέσω μεγαφώνων τους διαδηλωτές να κρατήσουν σαφείς αποστάσεις, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τις κυρώσεις του νόμου. Κουκουλοφόροι κρατούν πέτρες και τις ρίχνουν στις αύρες, ανασυντάσσονται, σπάνε πεζοδρόμια και παίρνουν κομμάτια τσιμέντου για να επιτεθούν ξανά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε δακρυγόνα ούτε νερό.

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους αστυνομικούς στο πεδίο σε αυτοσυγκράτηση και σε χρήση της αναλογικότητας, δηλαδή σε παρέμβαση ανάλογη με τη σοβαρότητα της απειλής.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τα σφοδρά επεισόδια της χθεσινής ημέρας, από τα οποία ένας 28χρονος τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα στο μάτι και, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρεται στην Ιταλία για να χειρουργηθεί ώστε να μη χάσει το μάτι του. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα επεισόδια, ενώ ένας αστυνομικός έχει ήδη αποπεμφθεί από το σώμα, ως άνθρωπος που χρησιμοποίησε υπέρμετρη βία. Συνολικά, οι τραυματίες ανέρχονται σε 23, μεταξύ των οποίων 13 διαδηλωτές και έξι αστυνομικοί.

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Albania, Tirana total chaos. Police fleeing chased by protesters. They want the immediate resignation of PM Edi Rama. https://t.co/XFjGl2j4Kr — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Τα έξι μέτρα «τύπου Γαλλίας» του Έντι Ράμα

Μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στα Τίρανα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, παρουσίασε ένα πακέτο έξι μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στις διαδηλώσεις και την αποτροπή νέων συγκρούσεων.

Όπως ανέφερε, οι προτάσεις διαμορφώθηκαν με τη συνδρομή Ευρωπαίων ειδικών και σε συνεργασία με εταίρους από την Ιταλία και τη Γαλλία, λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκές πρακτικές και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

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Το πρώτο μέτρο αφορά την οικονομική ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές. Η κρατική αποζημίωση θα καλύπτει το σύνολο των υλικών ζημιών για τις μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγαλύτερες θα φτάνει τουλάχιστον στο 70%, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

Παράλληλα, εισάγεται η αρχή «όποιος προκαλεί ζημιά, πληρώνει», ώστε όσοι καταστρέφουν περιουσίες κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή συνεχίζουν να συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια αγνοώντας τις αστυνομικές προειδοποιήσεις να αναλαμβάνουν οικονομική ευθύνη.

Περιορισμοί στις συγκεντρώσεις και αυστηρότερες ποινές

Στο πλαίσιο των αλλαγών στη νομοθεσία για τις συγκεντρώσεις, θα προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής περιορισμών διάρκειας έως 72 ωρών κοντά σε ευαίσθητα κτίρια, όταν διαπιστώνεται πραγματικός και άμεσος κίνδυνος βίας. Παράλληλα, θα επιβάλλονται πρόστιμα για τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις χωρίς άδεια.

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Επιπλέον, η Κρατική Αστυνομία θα δημιουργήσει μητρώο για πρόσωπα που ερευνώνται ή παραπέμπονται για αδικήματα κατά του κράτους, της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας.

Οι αλλαγές αγγίζουν και τον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς προβλέπονται αναστολή ή απομάκρυνση εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την επαγγελματική ή δημόσια ιδιότητά τους για να ενθαρρύνουν ή να οργανώνουν τη συμμετοχή ανηλίκων σε συγκεντρώσεις κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον τους.

Τέλος, ο Ράμα προανήγγειλε αυστηρότερες ποινές μέσω τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα. Οι αλλαγές θα αφορούν τη βία, τις φθορές περιουσίας, την υποκίνηση επεισοδίων, την απόκρυψη του προσώπου σε συνθήκες βίας, καθώς και τον εκφοβισμό και την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών απειλών.

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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