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Οι κινητοποιήσεις σε αρκετές πόλεις μετατράπηκαν σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων, υδροφόρων και γκλοπ για τη διάλυση των πλήθων.

Στη Γαλλία και την Ιταλία σημειώθηκαν επεισόδια με βανδαλισμούς και συλλήψεις, ενώ στην Πορτογαλία η αστυνομία διέλυσε βίαια καταυλισμό διαδηλωτών στη Λισαβόνα.

Στην Αλβανία, οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού, με τις ταραχές να προκαλούν δεκάδες συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματισμούς μεταξύ πολιτών και αστυνομικών.

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Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Αλβανίας. Από τις διαμαρτυρίες για την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες έως την κρίση στέγασης και τις καταγγελίες για διαφθορά, οι κινητοποιήσεις είχαν διαφορετικές αφορμές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, χρήση δακρυγόνων, τραυματισμούς και συλλήψεις.



Γαλλία: Άγρια επεισόδια μετά την ολοκλήρωση της πορείας σε Παρίσι και Μασσαλία

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορείες στη Γαλλία το Σάββατο, με τις κατά βάση ειρηνικές κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε συγκρούσεις στο Παρίσι και τη Μασσαλία, καθώς έπεφτε η νύχτα, παρά την εκτεταμένη επιχείρηση ασφαλείας που είχε στόχο να αποτρέψει την επανάληψη των επεισοδίων της περασμένης εβδομάδας.

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🪧 Mobilisation sociale à Paris : des heurts ont éclaté lors de la dispersion de la manifestation, qui a réuni samedi dans la capitale des dizaines de milliers de personnes. "Plus de 500 casseurs s'en prennent aux forces de l'ordre", a indiqué la préfecture de police ⬇️ pic.twitter.com/aAHO7f1erU — Agence France-Presse (@afpfr) October 24, 2026



Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, 410.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν διπλάσιος. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στα νοτιοανατολικά προάστια του Παρισιού, όπου τουλάχιστον 110.000 άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της αύξησης του κόστους ζωής και των εντεινόμενων κοινωνικών ανισοτήτων.

Reuters

Η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά μετά την ολοκλήρωση της πορείας. Αστυνομικές δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού εναντίον ομάδας περίπου 500 νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα, οι οποίοι τελικά διαλύθηκαν, υπό συνθήκες ψύχους και βροχής. Σχεδόν 1.000 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών».

BREAKING: Rioters in France are throwing Molotov cocktails at police officers in Paris. pic.twitter.com/FAt0UF7xoO — Eyal Yakoby (@EYakoby) October 25, 2026

Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, νεαροί έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, αποκλείοντας δρόμους, ενώ εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, λεηλατήθηκαν αρκετά καταστήματα, μεταξύ των οποίων και δύο κοσμηματοπωλεία.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, το Μπορντό, τη Γκρενόμπλ, το Κλερμόν-Φεράν, τη Λιλ, τη Ρεν, τη Νάντη και την Τουλούζη.

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«Σχεδόν σε κάθε πορεία παρατηρήσαμε τη συγκρότηση αυτών των ομάδων υψηλού κινδύνου. Αποσπάστηκαν από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και επιδίωξαν να προβούν σε πράξεις βίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, κατηγορώντας ακτιβιστές της άκρας Αριστεράς και εγκληματικές συμμορίες ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν αναταραχή.

Πορτογαλία: Έφοδος της αστυνομίας σε καταυλισμό στη Λισαβόνα – Συλλήψεις και καταγγελίες για βία



Η πορτογαλική αστυνομία διέλυσε έναν καταυλισμό διαδηλωτών κατά της ακριβής στέγης στη Λισαβόνα τις πρώτες πρωινές ώρες, χτυπώντας διαδηλωτές και προχωρώντας σε συλλήψεις, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ελαφρούς τραυματισμούς, αν και προσώρας δεν είναι διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

Trecho da “CNN Portugal” que está em BREAKING NEWS, cobrindo in loco a tensão entre a polícia e os manifestantes em Portugal.



🎥 24/10/2026, por DNtv. pic.twitter.com/nEWTstARBt Advertisement October 25, 2026

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις πιο οξείες κρίσεις στην Ευρώπη σχετικά με την οικονομικά προσιτή στέγη, καθώς οι τιμές έχουν διπλασιαστεί και πλέον από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, με τους νέους να είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο.

Οι διαδηλωτές είχαν στήσει περισσότερες από 100 σκηνές μετά την πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν χθες, Σάββατο, χιλιάδες άνθρωποι σε μία από τις κύριες λεωφόρους της πρωτεύουσας.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να προστατεύσουν τον καταυλισμό καθώς η αστυνομία είχε διαλύσει έναν παρόμοιο καταυλισμό εκεί την Τρίτη. Η αστυνομικά δράση ήταν “εντελώς δυσανάλογη”, ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε καμία διαταραχή της δημόσιας τάξης, δήλωσε ο βουλευτής του αριστερού Μπλόκου Φαμπιάν Φιγκεϊρέδο πριν από τη δράση της αστυνομίας. “Το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί απόψε ήταν να έχουμε αυτή την αστυνομική δύναμη να χτυπάει εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονται εδώ ειρηνικά. Γιατί;” διερωτήθηκε ο Φιγκεϊρέδο, που ήταν στον καταυλισμό.

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας της Πορτογαλίας, υπάρχει έλλειψη 300.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα, αριθμός που αντιστοιχεί στο σύνολο του στεγαστικού αποθέματος της Λισαβόνας. Η αστυνομία διέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής καταυλισμό διαδηλωτών στη Λισαβόνα, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κρίση στέγασης, προχωρώντας σε συλλήψεις και προκαλώντας αντιδράσεις για τη χρήση βίας κατά των συγκεντρωμένων.

Ισπανία: Φωτιές, λεηλασίες και περίπου 100 συλλήψεις στη Βαρκελώνη

Στην Ισπανία, επεισόδια σημειώθηκαν στη Βαρκελώνη, όπου διαδηλωτές έβαλαν φωτιές, έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα, προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις.

🚨🔥WTF is happening in #Barcelona right now:

A random TikTok call pulled a bunch of hooded kids to Plaça Catalunya. It turned into full riots — stones at police, containers and bikes on fire, shops getting looted. 100+ arrested (a bunch of them minors). City center locked down.… pic.twitter.com/bryXGmlsud Advertisement October 24, 2026

Η αστυνομία προχώρησε σε περίπου 100 συλλήψεις, ενώ στη Μαδρίτη χιλιάδες συνταξιούχοι συμμετείχαν σε ειρηνική πορεία, ζητώντας καλύτερες συντάξεις και προστασία των εισοδημάτων τους.

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Ιταλία: Συγκρούσεις στη Ρώμη, το Τορίνο και την Μπολώνια, αλλά χωρίς βανδαλισμούς και λεηλασίες

Ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις που είχαν οργανωθεί σε σειρά ιταλικών πόλεων, με συνθήματα κατά της ακρίβειας και του πολέμου. Στη Ρώμη, πριν λίγο σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι. Μια μειοψηφία διαδηλωτών, στο τέλος της πορείας κατά της στήριξης της Ιταλίας στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, πέταξε μπουκάλια και κροτίδες στους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση αντλιών νερού.

Νωρίτερα, περίπου πενήντα συμμετέχοντες στην πορεία, είχαν καταφέρει να ανοίξουν μια από τις πύλες εισόδου και να μπουν στο Κολοσσαίο.

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Στο Μιλάνο καταγράφηκε ένταση, αλλά -τουλάχιστον μέχρι τώρα- χωρίς βανδαλισμούς και λεηλασίες και χωρίς την παρείσφρυση βίαιων διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο.

Bologna under attack. Italy is in a real battle right now. Rome, Milan, Florence, Turin. Everywhere. pic.twitter.com/BaPhSBFuap — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

Στην διαδήλωση κατά του πολέμου και της ακρίβειας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, μέλη του κοινωνικού κέντρου «Ασκατασούνα» προσπάθησαν να αλλάξουν τη διαδρομή της πορείας που είχε συμφωνηθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων. Το Ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, χίλιες περίπου προσαγωγές, ενώ στην Ρώμη εξακριβώθηκαν τα στοιχεία διακοσίων συμμετεχόντων στην αντιπολεμική κινητοποίηση και δυο διαδηλωτές τραυματίσθηκαν.

Διαδηλώσεις στην Αλβανία: Επεισόδια και χρήση υδροφόρων από την αστυνομία

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στα Τίρανα της Αλβανίας, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων για να διαλύσει το πλήθος, ενώ σημειώθηκαν επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και δεκάδες συλλήψεις. Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 300 διαδηλωτές και αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν υποστηρικτές της αντιπολίτευσης και φοιτητές, οι οποίοι ζητούν χαμηλότερα δίδακτρα, μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Albania: Protesters fire streams of firework rockets at riot police in Albania’s capital Tirana. pic.twitter.com/jioU1ez8c6 — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν τον Μάιο με αφορμή ένα έργο πολυτελούς ξενοδοχείου το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν διευρυνθεί, με επίκεντρο πλέον τη διαφθορά και την απομάκρυνση του Ράμα από την εξουσία. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε ξένους παράγοντες για υποκίνηση της βίας και δεσμεύτηκε για αυστηρή αντίδραση από τις κρατικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Reutera, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Euronews