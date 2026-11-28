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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο στα Τίρανα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης φοιτητών που ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με τη χρήση δακρυγόνων και υδροβόλων.

Οι κινητοποιήσεις τροφοδοτούνται από την οργή των πολιτών για τη φερόμενη κυβερνητική διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα αρνείται τις κατηγορίες για διαφθορά, προτείνοντας διάλογο και νέα οικονομικά μέτρα για την κατευναση των αντιδράσεων.

Οι συνεχιζόμενες αναταραχές αποτελούν τη μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση για τον πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.

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Το Σάββατο ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που διοργάνωσαν φοιτητές, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, μετά από μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα Τίρανα την Ημέρα της Ανεξαρτησίας και έριξαν πέτρες και μολότοφ εναντίον των δυνάμεων καταστολής, οι οποίες ανταποκρίθηκαν με υδροβόλα, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

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Τροφοδοτούμενες από την οργή για την αντιληπτή διαφθορά της κυβέρνησης, την έλλειψη θέσεων εργασίας και τα χαμηλά εκπαιδευτικά πρότυπα, οι διαδηλώσεις έχουν συγκλονίσει τα Τίρανα από τα μέσα Οκτωβρίου και έχουν εξαπλωθεί σε άλλες πόλεις. Συχνά έχουν πάρει βίαιη τροπή, με τους διαδηλωτές να πυρπολούν κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να ξεριζώνουν πλακάκια από το οδόστρωμα για να τα πετάξουν στην αστυνομία.

BREAKING: Chaos erupts in Albania’s capital as anti-government protesters clash with riot police in Tirana, setting off flares and smoke bombs in the streets. The violent confrontation follows weeks of escalating unrest across the city that left banks, courts, and government buildings set on fire. Now, student protesters are calling for even larger demonstrations in Tirana as they ramp up pressure on Prime Minister Edi Rama to resign. Stream Fox News live on Fox One for the latest developments. https://t.co/5K9DQ4E64T November 28, 2026

Το Σάββατο, διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες, έριξαν πέτρες σε κυβερνητικό κτίριο και προσπάθησαν να φτάσουν στο γραφείο του Ράμα, αλλά απωθήθηκαν από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters.

🚨🇦🇱 BREAKING: VIOLENT CLASHES ERUPT IN #TIRANA AFTER POLICE FIRE TEAR GAS AND WATER CANNONS AT ANTI-GOVERNMENT PROTESTERS, WHO RESPOND WITH MOLOTOV COCKTAILS AND STONES https://t.co/gdP37QZXHx — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 28, 2026

«Αρκετά πια· η διαφθορά, η φτώχεια, η μετανάστευση», δήλωσε η Εράλντα Μπάζε, 45 ετών, μηχανικός που συμμετείχε στη διαδήλωση του Σαββάτου.

Άλλοι ζήτησαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και υγειονομική περίθαλψη.

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«Η Αλβανία δεν πωλείται»

Η κυβέρνηση του Ράμα αρνείται τις κατηγορίες για διαφθορά και έχει καλέσει σε διάλογο σχετικά με τα αιτήματα των διαδηλωτών. Η κυβέρνηση έχει επίσης θεσπίσει νέα μέτρα, όπως φθηνότερα καύσιμα και περισσότερα χρήματα για τις φτωχές οικογένειες, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις διαδηλώσεις.

Οι αναταραχές, που ακολούθησαν μήνες κατά κύριο λόγο ειρηνικών καλοκαιρινών διαδηλώσεων κατά ενός πολυτελούς παράκτιου έργου ανάπτυξης που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι στιγμής για τον Ράμα, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και εξελέγη για τέταρτη θητεία πέρυσι.

Σε ένα πανό της διαδήλωσης του Σαββάτου αναγραφόταν: «Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση».

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Ο Ράμα έχει δηλώσει ότι το έργο είναι νόμιμο και ότι οι οικοτόποι θα προστατευθούν.

Τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αμαυρώσει την εικόνα της Αλβανίας όλα αυτά τα χρόνια και οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η χώρα αποτελεί κόμβο για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Ωστόσο, ο Ράμα έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του καταπολεμά τη διαφθορά όπως ποτέ άλλοτε. Η Αλβανία ηγείται μιας ομάδας βαλκανικών χωρών που επιδιώκουν να ενταχθούν στην ΕΕ και στοχεύει στην ένταξη έως το 2030.

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14:20: protesters have been pushed back to the center of Skanderbeg square. Tirana, Albania 🇦🇱 https://t.co/mteNLo14xt — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 28, 2026

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