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Η απόφαση επικυρώθηκε στις 24 Νοεμβρίου μετά από έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση σχετικά με τη λειτουργία του κόμματος.

Η πρώην υπουργός άσκησε κριτική για την έλλειψη εσωκομματικού διαλόγου και κατήγγειλε δημόσια τη διαφθορά ορισμένων στελεχών.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την απομάκρυνσή της, δύο βουλευτές επέλεξαν να απέχουν από τη διαδικασία.

Η ρήξη αυτή σηματοδοτεί μια κρίσιμη πολιτική εξέλιξη, καθώς η Σπιροπάλι υπήρξε επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του πρωθυπουργού.

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Μετωπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα – με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Πρόεδρι της Βουλής Ελίζα Σπιροπάλι. Την πέταξε εκτοσ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών.

Σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας προκαλεί η ανοιχτή πλέον πολιτική ρήξη ανάμεσα στον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και την πρώην υπουργό Εξωτερικών και πρώην πρόεδρο της Βουλής, Ελίζα Σπιροπάλι.

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Η αντιπαράθεση, η οποία το τελευταίο διάστημα εξελισσόταν με αιχμηρές δημόσιες τοποθετήσεις και διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματος, έφτασε πλέον σε σημείο χωρίς επιστροφή, καθώς στις 24 Νοεμβρίου επιβεβαιώθηκε η απομάκρυνση της Σπιροπάλι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, η απόφαση επικύρωσε την πολιτική επιλογή του Έντι Ράμα, ενώ κατά τη σχετική ψηφοφορία δύο βουλευτές, ο Εριόν Μπράτσε και ο Μπλέντι Τσούτσι, επέλεξαν να απέχουν. Η εξέλιξη αποτυπώνει ότι η εσωκομματική κρίση δεν περιορίζεται πλέον σε προσωπική αντιπαράθεση, αλλά αγγίζει ευρύτερες ισορροπίες στο κυβερνών κόμμα.

Το επεισόδιο στην Εθνοσυνέλευση και οι βαριές εκφράσεις

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Εθνικής Συνέλευσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, στις 14 Νοεμβρίου, όταν ο Έντι Ράμα φέρεται να ζήτησε την απομάκρυνση της Σπιροπάλι και του Πλάρεντ Ντρέτσα από τα κομματικά όργανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησαν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη προσωπική αντιπαράθεση. Ο Ράμα φέρεται να κατηγόρησε τη Σπιροπάλι ότι στράφηκε εναντίον του, ενώ της απηύθυνε τη φράση «δεν μπορείς να πετάς πέτρες στο ίδιο σου το σπίτι».

Η πρώην υπουργός, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε τη στάση της, αφήνοντας αιχμές για στελέχη του κόμματος που, όπως υποστήριξε, έχουν καταχραστεί την εξουσία.

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«Από τις πράξεις μου δεν ντράπηκε το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που έχουν καταχραστεί την εξουσία», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το Report TV.

Μάλιστα, η αναφορά της ότι, εάν πρέπει να γίνει «φλαμίνγκο», τότε ας την αποκαλούν έτσι, προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Σπιροπάλι αμφισβητεί τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος

Η κρίση είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη μετά την απομάκρυνσή της από το υπουργείο Εξωτερικών, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026.

Στη συνέχεια, η Σπιροπάλι άρχισε να εκφράζει ολοένα και πιο ανοιχτά τις διαφωνίες της για τον τρόπο λειτουργίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ζητώντας περισσότερο εσωκομματικό διάλογο, συμμετοχή των μελών στη λήψη αποφάσεων και δημοκρατικές διαδικασίες.

Σε δημόσια παρέμβασή της στις 19 Νοεμβρίου, άσκησε κριτική στην απουσία εσωκομματικών εκλογών και στην πρακτική λήψης αποφάσεων από την ηγεσία χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τη βάση.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η πολιτική της παρουσία δεν εξαρτάται από την κατοχή κάποιου αξιώματος ή θέσης.

Η επόμενη ημέρα για τον Ράμα

Η απομάκρυνση της Ελίζα Σπιροπάλι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πολιτική σκηνή της Αλβανίας.

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Η Σπιροπάλι υπήρξε για περισσότερο από μία δεκαετία ένα από τα προβεβλημένα στελέχη του Έντι Ράμα, με παρουσία σε κορυφαίες κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές θέσεις. Η σημερινή σύγκρουση, επομένως, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς αφορά δύο πρόσωπα που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στην ίδια πλευρά της εξουσίας.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Σπιροπάλι θα επιλέξει να συνεχίσει την πολιτική της διαδρομή ως ανεξάρτητη φωνή ή εάν θα επιχειρήσει να συγκροτήσει έναν ευρύτερο εσωκομματικό πόλο αμφισβήτησης της σημερινής ηγεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκρουση αποκαλύπτει

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