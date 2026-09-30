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Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα υποστηρίζει ότι το έργο, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η αλβανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα τηρήσει αυστηρά τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Παρά τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις πολιτών, η κυβέρνηση επιδιώκει την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος για την αναβάθμιση των υποδομών.

Ο Έντι Ράμα τόνισε ότι η χώρα στοχεύει στην προσέλκυση επενδυτών υψηλού επιπέδου για την ενίσχυση των εσόδων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

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Η τύχη της πολυτελούς τουριστικής επένδυσης ύψους 1,4 δισ. ευρώ στην Αλβανία, η οποία συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής μελέτης και όχι από τις αντιδράσεις στους δρόμους, όπως δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα στο Euronews.

Το σχέδιο αφορά την ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος στην προστατευόμενη περιοχή Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία. Η επένδυση συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου και έχει αναλάβει τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

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Ο Ράμα μίλησε για το έργο την Τρίτη στις Βρυξέλλες, στο Euronews Travel and Tourism Summit 2026, υπερασπιζόμενος την επένδυση και υποστηρίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια της Αλβανίας να ενισχύσει τον τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Σε ερωτήσεις της επικεφαλής συντάκτριας Ευρώπης του Euronews, Μαρίας Ταντέο, ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η προσέλκυση επενδύσεων αυτού του μεγέθους είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της χώρας… να έχει μια πολύ καλύτερη ζωή, μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερες υπηρεσίες»

Την ίδια ώρα, το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Αλβανία, με διαδηλωτές να πραγματοποιούν κινητοποιήσεις στα Τίρανα και ορισμένους να ζητούν ακόμη και την παραίτηση του Ράμα.

Η αλβανική κυβέρνηση είχε διαβεβαιώσει τον περασμένο Ιούνιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η επένδυση θα ακολουθήσει τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ. Η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Αλβανία στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας.

«Βόρεια Κορέα της Ευρώπης»

Αναφερόμενος στην τουριστική ανάπτυξη της Αλβανίας, ο Έντι Ράμα έκανε λόγο για τη μεταμόρφωση της χώρας, η οποία, όπως είπε, στο παρελθόν ήταν εξαιρετικά απομονωμένη.

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Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Αλβανία πρώην «Βόρεια Κορέα της Ευρώπης» και υποστήριξε ότι πλέον έχει εξελιχθεί σε «λαμπρό μικρό κόσμημα» της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν 12 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες έχουν ταξιδέψει φέτος στην Αλβανία, αριθμός που, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του UN Tourism.

Στόχος οι τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος

Παρά την αύξηση των τουριστικών αφίξεων, ο Ράμα εξέφρασε προβληματισμό για το είδος του τουρισμού που αναπτύσσεται στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη παρουσία επισκεπτών μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος δημιουργεί επιπλέον πιέσεις στις υποδομές και το περιβάλλον.

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«Ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι, έχοντας τουρισμό που βασίζεται σε μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος τουρίστες, κινδυνεύουμε να έχουμε μια χώρα υπό μεγάλη πίεση στις υποδομές της, στη φύση της, στις υπηρεσίες της»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερου εισοδήματος μπορεί να περιορίσει αυτές τις πιέσεις, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τα οικονομικά οφέλη για τη χώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ράμα ανέφερε ότι η Αλβανία επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, αλλά και μέσω συνεργασιών με εγχώριες επιχειρήσεις.

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«Γι’ αυτό επενδύουμε επίσης για να προσελκύσουμε επενδυτές που φέρνουν το πολύ υψηλό επίπεδο», ανέφερε.

Με πληροφορίες από: euronews.com

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