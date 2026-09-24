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Οι εισαγγελείς εντόπισαν εκατοντάδες κρυπτογραφημένες επικοινωνίες της με τον επιχειρηματία Εργκίς Αγκάσι, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό της ότι επρόκειτο για σχέση πληροφοριοδότη.

Η Χισένι κατηγορείται για διαρροή κρατικών απορρήτων και παροχή βοήθειας σε υπό έρευνα πρόσωπο, καθώς εξετάζεται αν μετέφερε ευαίσθητες πληροφορίες στον επιχειρηματία.

Οι αρχές αναλύουν αναφορές για συναντήσεις της με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ερευνώντας αν η Χισένι χρησιμοποίησε κρατικές πληροφορίες για να διευκολύνει τον Αγκάσι.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πιο προσωπική σχέση που ανέπτυξαν η πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, Βλόρα Χισένι, και ο επιχειρηματίας Εργκίς Αγκάσι, οι οποίο βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για οικονομικό σκάνδαλο ύψους 59 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αλβανικού Report TV, οι αρχές έχουν εντοπίσει περισσότερες από 500 επικοινωνίες μεταξύ των δύο, από τα τέλη Ιουνίου έως τη σύλληψη του Αγκάσι στις 26 Αυγούστου. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνταν μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal και, σύμφωνα με το SPAK, περιλάμβαναν μηνύματα, τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις, φωτογραφίες και βίντεο.

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Σε μήνυμα που έστειλε η Χισένι στον Αγκάσι λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του, αναφέρεται: «Μας έχουν κάνει πολλά, ψυχή μου… θα τα καταφέρουμε… το πρόβλημα είναι ο χρόνος».

«Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου»

Σε άλλη επικοινωνία, λίγο πριν από τη σύλληψή του, φέρεται να του έγραψε: «Αγάπη μου, απλώς πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό σου πρόβλημα. Όλοι εμείς. Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου».

Το Report TV μεταδίδει επίσης ότι σε άλλη συνομιλία η Χισένι φέρεται να ανέφερε πως όσοι τους είχαν προκαλέσει την κατάσταση «θα έπρεπε να πληρώσουν».

Οι συγκεκριμένες επικοινωνίες εξετάζονται από τους εισαγγελείς ως μέρος του συνολικού αποδεικτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση της σχέσης των δύο και εάν υπήρξε ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών.

Η ίδια η Χισένι φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είχε επαφές με τον Αγκάσι, υποστηρίζοντας όμως ότι αυτές συνδέονταν με τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Po hitnom postupku juče (22.09) je smenjena i lišena slobode direktorica albanske obaveštajne službe ŠIŠ Vljora Hiseni 🕵️‍♂️



Direktorka Državne obaveštajne službe Albanije (SHISH) Vljora Hiseni (Vlora Hyseni), (42) smenjena je i razrešena dužnosti zbog pokretanja istrage… pic.twitter.com/AuYHxzystB Advertisement September 23, 2026

Κατά την εκδοχή της, είχε στρατολογήσει τον επιχειρηματία ως πληροφοριοδότη και συνεργάτη της SHISH και οι επικοινωνίες τους πραγματοποιούνταν από απόσταση.

Το SPAK, σύμφωνα με το Report TV, αμφισβητεί αυτή την εκδοχή και εξετάζει εάν το περιεχόμενο και η συχνότητα των επικοινωνιών καταδεικνύουν σχέση διαφορετική από εκείνη που περιγράφει η πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν ακόμη εάν η Χισένι είχε μεταφέρει στον Αγκάσι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά της ως επικεφαλής της SHISH.

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Οι συναντήσεις με τον Έντι Ράμα

Σύμφωνα με το Report TV, μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται περιλαμβάνονται αναφορές σε συναντήσεις της με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αλλά και άλλες ευαίσθητες επαφές.

Το SPAK φέρεται να εξετάζει εάν οι συγκεκριμένες πληροφορίες μεταφέρθηκαν στον Αγκάσι χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, παρά τον ισχυρισμό της Χισένι ότι ο επιχειρηματίας ήταν πληροφοριοδότης της υπηρεσίας.

Τι υποστηρίζει η Χισένι

Η Χισένι βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διαρροή κρατικού απορρήτου και παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που ερευνάται για εγκληματική δραστηριότητα.

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Το SPAK εξετάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Report TV, εάν κρατικές πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφυγή του Αγκάσι, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της AKSHI.

🔎 Mesazhet Hyseni–Agasi, çfarë po heton SPAK

└ Hyseni–Agasi Messages: What SPAK Is Investigating



Komunikimet mes ish-drejtores së SHISH-it, Vlora Hyseni, dhe biznesmenit Ergys Agasi janë në qendër të hetimeve të SPAK, i cili po verifikon natyrën e marrëdhënies dhe përmbajtjen… pic.twitter.com/4olCCqXSr4 — shteg.org (@shteginvestigim) September 23, 2026

Το μέτρο σε βάρος της Χισένι εκτελέστηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά την επιστροφή της από το Μπακού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρώην επικεφαλής της SHISH σταμάτησε στη συνοριακή διάβαση της Μορίνας.

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Η ίδια η Χισένι φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με τον Αγκάσι, υποστηρίζοντας όμως ότι αυτές συνδέονταν με τα καθήκοντά της ως επικεφαλής της SHISH.

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Κατά την εκδοχή της, είχε στρατολογήσει τον επιχειρηματία ως συνεργάτη της υπηρεσίας πληροφοριών και οι επαφές τους πραγματοποιούνταν από απόσταση. Το SPAK, ωστόσο, σύμφωνα με το Report TV, αμφισβητεί αυτή την εκδοχή.

Οι εισαγγελείς Άλτιν Ντουμάνι και Μπλεντάρ Μαξούτι φέρονται να υποστηρίζουν ότι από το περιεχόμενο των συνομιλιών προκύπτει μια πολύ στενότερη σχέση από αυτή ενός απλού πληροφοριοδότη.

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